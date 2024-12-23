https://crimea.ria.ru/20241223/obrazovanie-v-sevastopole-kak-stimuliruyut-pedagogov-i-shkolnikov-1142862271.html

Образование в Севастополе: как стимулируют педагогов и школьников

Образование в Севастополе: как стимулируют педагогов и школьников - РИА Новости Крым, 23.12.2024

Образование в Севастополе: как стимулируют педагогов и школьников

В Севастополе подвели итоги развития сферы образования за 2024 год. О них рассказал губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.12.2024

2024-12-23T21:38

2024-12-23T21:38

2024-12-23T21:38

севастополь

образование в крыму и севастополе

михаил развожаев

школа

детский сад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе подвели итоги развития сферы образования за 2024 год. О них рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.Выплаты школьникам и учителям"В этом году по итогам экзаменационной компании у выпускников 22 стобалльных результата – это рекорд для нашего города. Для таких ребят и их педагогов мы ввели ежегодную выплату: выпускникам – по 50 тысяч рублей, педагогам – по 100 тысяч", – напомнил Развожаев.В городе создали клуб стобалльников, чтобы ребята могли обмениваться опытом.Кроме того, по информации губернатора, три девочки стали призерами Всероссийской олимпиады школьников. Их поощрили единовременной денежной выплатой в размере 50 тысяч рублей."Поддерживаем наших учителей. В этом году 50 лучших педагогов получили единовременную выплату – премию Правительства Севастополя в размере 50 тысяч рублей", – добавил Развожаев.Ежемесячную доплату в размере 5 тысяч рублей в городе получают советники директоров по воспитанию.В течение года в образовательные учреждения Севастополя пришли 139 молодых специалистов, из них 94 работают в школах, 32 – в детских садах, 10 – в учреждениях среднего профессионального образования, еще три молодых специалиста начали работать в учреждениях дополнительного образования."Кроме того, 49 абитуриентов заключили целевые договоры с СевГУ – после окончания вуза они придут работать в городские учреждения. Молодые специалисты также получают доплату к зарплате в размере 5000 рублей", – отметил губернатор.Строительство и ремонт образовательных учреждений"В 2024 году свои двери для юных севастопольцев открыли корпуса начальных школ № 37 и 54, а также начальная школа и детский сад в составе школы № 43, новый детский сад № 103 в Каче", – сообщил губернатор.Кроме того, по его информации, продолжается капитальный ремонт и оснащение школ по президентской программе. В этом году ремонтируются 11 объектов в 8 школах. В школах № 4, 17, 39 и 47 работы завершатся в ближайшее время, в школах № 9, 13, 41 и гимназии № 10 – в следующем году.На базе школы № 37 и гимназии № 7 открылись два школьных кванториума, где школьники изучают физику, биологию, химию и робототехнику."Благодаря национальному проекту "Образование" в этом году мы открыли шесть центров "Точка роста" в сельских школах для изучения естественных наук и технологий. Теперь у нас в городе их 14", – подчеркнул Михаил Развожаев.Кроме того, по нацпроекту в Инкермане оборудована новая спортивная и детская площадка в школе № 12.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму откроют 12 новых школ до 2028 годаВ Крыму подчеркнули роль педагогов в формировании будущего РоссииБолее 500 школ в Крыму подключились к проекту "Цифровая среда"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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