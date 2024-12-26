https://crimea.ria.ru/20241226/na-krym-i-kuban-idet-shtorm---chto-budet-s-razlivom-mazuta-1142927530.html
На Крым и Кубань идет шторм - что будет с разливом мазута
На Крым и Кубань идет шторм - что будет с разливом мазута - РИА Новости Крым, 26.12.2024
На Крым и Кубань идет шторм - что будет с разливом мазута
Балканский циклон в четверг обрушит шторм на Крым и Кубань, порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. Как сообщает Центр погоды ФОБОС, это может... РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T10:07
2024-12-26T10:07
2024-12-26T10:07
крым
новости крыма
краснодарский край
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Балканский циклон в четверг обрушит шторм на Крым и Кубань, порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. Как сообщает Центр погоды ФОБОС, это может благоприятно повлиять на ситуацию с разливом мазута в Черном море.По данным ФОБОС, основное ядро вихря будет раскручиваться над Турцией, поэтому в российских регионах интенсивные осадки маловероятны. При этом ветер ускорится до максимальных значений – в прибрежной зоне ожидаются порывы до 18–23 м/с, а над морской акваторией может задувать еще на 20–30% сильнее. На северной периферии вихря, где окажутся Крым и Кубань, поток ветра будет преимущественно восточным.Не менее благоприятный прогноз специалисты дают для Крыма. Согласно моделированию, от точки в Керченском проливе, где в минувшие дни было зафиксировано основное загрязнение, ветер погонит мазут на юго-запад.В Анапу вместе со штормом придет похолодание до +5…7 градусов. При понижении температуры мазут станет менее пластичным, то есть риск вторичных загрязнений при складировании уже собранного загрязненного песка сократится, считают специалисты.В Краснодарском крае в среду ввели режим ЧС из-за разлива мазута из потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть". Ранее режим ЧС ввели в Анапе и в Керчи.Во вторник Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за непринятия мер по ликвидации загрязнения побережья Кубани после утечки мазута с затонувших танкеров.Пресс-служба МЧС России ранее сообщила, что с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани вывезли более 35 тысяч тонн загрязненного грунта и нефтесодержащей жидкости. По информации спасателей, в Крыму обследованы 349 километров, обнаружены 20 масляных пятен. Накануне с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани за сутки вывезли более 4 000 тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами.Для ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива мазута в Черном море потребуются дополнительные силы и средства, заявил 24 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что введение режима чрезвычайной ситуации федерального характера пока не планируется, но все будет зависеть от рекомендаций специалистов.Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря. Произошла утечка нефтепродуктов, последствия ЧП ликвидируют вторую неделю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал экологической бедой разлив мазута с танкеров в Черном мореЧто происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерамиПод слоем песка на пляже в Анапе нашли мешки с замазученным грунтом
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, новости крыма, краснодарский край, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море
На Крым и Кубань идет шторм - что будет с разливом мазута
Шторм в Черном море может благоприятно повлиять на ситуацию с разливом мазута - ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Балканский циклон в четверг обрушит шторм на Крым и Кубань, порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. Как сообщает Центр погоды ФОБОС, это может благоприятно повлиять на ситуацию с разливом мазута в Черном море.
По данным ФОБОС, основное ядро вихря будет раскручиваться над Турцией, поэтому в российских регионах интенсивные осадки маловероятны. При этом ветер ускорится до максимальных значений – в прибрежной зоне ожидаются порывы до 18–23 м/с, а над морской акваторией может задувать еще на 20–30% сильнее. На северной периферии вихря, где окажутся Крым и Кубань, поток ветра будет преимущественно восточным.
"Для пострадавшей от нефтяного загрязнения Анапы это хорошие новости. На пик шторм выйдет около полудня – в городе возможно кратковременное усиление ветра до 20 м/с. Затем напор стихии станет понемногу ослабевать. При этом направление воздушного потока окажется северо-восточным: мазут начнет сносить вглубь акватории Черного моря", - прогнозируют метеорологи.
Не менее благоприятный прогноз специалисты дают для Крыма. Согласно моделированию, от точки в Керченском проливе, где в минувшие дни было зафиксировано основное загрязнение, ветер погонит мазут на юго-запад.
"Если в ходе этого дрейфа нефтепродукты не захватит какое-нибудь прибрежное вихревое возмущение, они пройдут вдоль Тавриды, совершенно ее не затронув", - сказано в сообщении.
В Анапу вместе со штормом придет похолодание до +5…7 градусов. При понижении температуры мазут станет менее пластичным, то есть риск вторичных загрязнений при складировании уже собранного загрязненного песка сократится, считают специалисты.
В Краснодарском крае в среду ввели режим ЧС
из-за разлива мазута из потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть". Ранее режим ЧС ввели в Анапе
и в Керчи
.
Во вторник Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
поручил возбудить уголовное дело из-за непринятия мер по ликвидации загрязнения побережья Кубани после утечки мазута с затонувших танкеров.
Пресс-служба МЧС России ранее сообщила, что с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани
вывезли более 35 тысяч тонн загрязненного грунта и нефтесодержащей жидкости. По информации спасателей, в Крыму обследованы 349 километров, обнаружены 20 масляных пятен. Накануне с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани за сутки вывезли более 4 000 тонн
грунта, загрязненного нефтепродуктами.
Для ликвидации последствий
экологической катастрофы из-за разлива мазута в Черном море потребуются дополнительные силы и средства, заявил 24 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что введение режима чрезвычайной ситуации федерального характера пока не планируется, но все будет зависеть от рекомендаций специалистов.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря
. Произошла утечка нефтепродуктов, последствия ЧП ликвидируют вторую неделю.
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