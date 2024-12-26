https://crimea.ria.ru/20241226/na-krym-i-kuban-idet-shtorm---chto-budet-s-razlivom-mazuta-1142927530.html

На Крым и Кубань идет шторм - что будет с разливом мазута

На Крым и Кубань идет шторм - что будет с разливом мазута - РИА Новости Крым, 26.12.2024

На Крым и Кубань идет шторм - что будет с разливом мазута

Балканский циклон в четверг обрушит шторм на Крым и Кубань, порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. Как сообщает Центр погоды ФОБОС, это может... РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T10:07

2024-12-26T10:07

2024-12-26T10:07

крым

новости крыма

краснодарский край

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Балканский циклон в четверг обрушит шторм на Крым и Кубань, порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. Как сообщает Центр погоды ФОБОС, это может благоприятно повлиять на ситуацию с разливом мазута в Черном море.По данным ФОБОС, основное ядро вихря будет раскручиваться над Турцией, поэтому в российских регионах интенсивные осадки маловероятны. При этом ветер ускорится до максимальных значений – в прибрежной зоне ожидаются порывы до 18–23 м/с, а над морской акваторией может задувать еще на 20–30% сильнее. На северной периферии вихря, где окажутся Крым и Кубань, поток ветра будет преимущественно восточным.Не менее благоприятный прогноз специалисты дают для Крыма. Согласно моделированию, от точки в Керченском проливе, где в минувшие дни было зафиксировано основное загрязнение, ветер погонит мазут на юго-запад.В Анапу вместе со штормом придет похолодание до +5…7 градусов. При понижении температуры мазут станет менее пластичным, то есть риск вторичных загрязнений при складировании уже собранного загрязненного песка сократится, считают специалисты.В Краснодарском крае в среду ввели режим ЧС из-за разлива мазута из потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть". Ранее режим ЧС ввели в Анапе и в Керчи.Во вторник Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за непринятия мер по ликвидации загрязнения побережья Кубани после утечки мазута с затонувших танкеров.Пресс-служба МЧС России ранее сообщила, что с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани вывезли более 35 тысяч тонн загрязненного грунта и нефтесодержащей жидкости. По информации спасателей, в Крыму обследованы 349 километров, обнаружены 20 масляных пятен. Накануне с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани за сутки вывезли более 4 000 тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами.Для ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива мазута в Черном море потребуются дополнительные силы и средства, заявил 24 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что введение режима чрезвычайной ситуации федерального характера пока не планируется, но все будет зависеть от рекомендаций специалистов.Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря. Произошла утечка нефтепродуктов, последствия ЧП ликвидируют вторую неделю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал экологической бедой разлив мазута с танкеров в Черном мореЧто происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерамиПод слоем песка на пляже в Анапе нашли мешки с замазученным грунтом

крым

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, краснодарский край, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море