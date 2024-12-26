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Крушение самолета в Казахстане - данные по выжившим и погибшим на утро - РИА Новости Крым, 26.12.2024
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Крушение самолета в Казахстане - данные по выжившим и погибшим на утро
Крушение самолета в Казахстане - данные по выжившим и погибшим на утро - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Крушение самолета в Казахстане - данные по выжившим и погибшим на утро
Девять россиян, выживших при крушении самолета в казахстанском Актау, эвакуируют спецбортом МЧС на лечение в стационары ведущих федеральных медицинских... РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T09:40
2024-12-26T09:40
крушение самолета в казахстане
казахстан
самолет
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
минздрав рф
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Девять россиян, выживших при крушении самолета в казахстанском Актау, эвакуируют спецбортом МЧС на лечение в стационары ведущих федеральных медицинских организаций Минздрава РФ. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Эвакуация россиян проводится по поручению президента России и при содействии российского МИД. В полете пациентов сопровождает бригада из 15 специалистов Федерального центра медицины катастроф и специалисты МЧС России, уточнили в ведомстве.По данным детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой, в числе эвакуируемых девочка с мамой. С ребенком работают психологи, ее физическое состояние у врачей тревог не вызывает. Состояние мамы оценивается как тяжелое.Как сообщает пресс-служба МЧС Казахстана, на месте происшествия в Актау продолжается разбор конструкций самолета. К работам привлечены 306 человек, 101 единиц техники, два воздушных судна, шесть кинологических расчетов. Также на месте работают сотрудники МВД и медики.Сейчас психологи Центра медицины катастроф продолжают оказывать помощь родственникам, прибывающим в Актау. В городе находится правительственная комиссия по расследованию причин аварии. На телефоны горячих линий поступило 1032 обращения.Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау на западе Казахстана в среду утром. Он следовал из Баку в Грозный. По информации Минтранса Казахстана, на борту находились 67 человек, включая членов экипажа. В том числе 37 граждан Азербайджана, шесть - Казахстана, три - Кыргызстана и 16 россиян.Предварительная причина крушения – столкновение с птицами. Командир решил идти на запасной аэродром, выбрав Актау, там и произошла авиакатастрофа.По факту крушения следком России возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Росавиации назвали вероятную причину крушения самолета в КазахстанеНазваны имена погибших в авиакатастрофе в КазахстанеМИД России направил дипломатов в Казахстан для помощи выжившим в крушении
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крушение самолета в казахстане, казахстан, самолет, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), минздрав рф, новости, россия
Крушение самолета в Казахстане - данные по выжившим и погибшим на утро

Девять выживших при крушении самолета в Актау россиян эвакуируют спецбортом МЧС на родину

09:40 26.12.2024
 
© МЧС РФСпецборт МЧС России доставит из Казахстана в Москву 9 россиян, пострадавших при крушении самолета в Актау
Спецборт МЧС России доставит из Казахстана в Москву 9 россиян, пострадавших при крушении самолета в Актау
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Девять россиян, выживших при крушении самолета в казахстанском Актау, эвакуируют спецбортом МЧС на лечение в стационары ведущих федеральных медицинских организаций Минздрава РФ. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"По результатам осмотров и обследований, проведенных специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, состояние троих пострадавших в авиакатастрофе россиян оценивается как крайне тяжелое, одна пациентка в тяжелом состоянии, еще пятеро, в том числе ребенок, - в состоянии средней степени тяжести", - проинформировали в ведомстве.

Эвакуация россиян проводится по поручению президента России и при содействии российского МИД. В полете пациентов сопровождает бригада из 15 специалистов Федерального центра медицины катастроф и специалисты МЧС России, уточнили в ведомстве.
По данным детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой, в числе эвакуируемых девочка с мамой. С ребенком работают психологи, ее физическое состояние у врачей тревог не вызывает. Состояние мамы оценивается как тяжелое.
Как сообщает пресс-служба МЧС Казахстана, на месте происшествия в Актау продолжается разбор конструкций самолета. К работам привлечены 306 человек, 101 единиц техники, два воздушных судна, шесть кинологических расчетов. Также на месте работают сотрудники МВД и медики.
"По уточненным данным обнаружено 38 тел погибших, которые доставлены в центр судмедэкспертизы, среди них шесть пассажиров - граждане Казахстана и три члена экипажа. Опознаны тела семи человек. Также вчера поисковой группой МЧС обнаружен черный ящик. Было организовано круглосуточное дежурство на месте происшествия", - сообщают спасатели.
Сейчас психологи Центра медицины катастроф продолжают оказывать помощь родственникам, прибывающим в Актау. В городе находится правительственная комиссия по расследованию причин аварии. На телефоны горячих линий поступило 1032 обращения.
Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау на западе Казахстана в среду утром. Он следовал из Баку в Грозный. По информации Минтранса Казахстана, на борту находились 67 человек, включая членов экипажа. В том числе 37 граждан Азербайджана, шесть - Казахстана, три - Кыргызстана и 16 россиян.
Предварительная причина крушения – столкновение с птицами. Командир решил идти на запасной аэродром, выбрав Актау, там и произошла авиакатастрофа.
По факту крушения следком России возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
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Крушение самолета в КазахстанеКазахстанСамолетПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Минздрав РФНовостиРоссия
 
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