https://crimea.ria.ru/20241226/krushenie-samoleta-v-kazakhstane---dannye-po-vyzhivshim-i-pogibshim-na-utro-1142927128.html

Крушение самолета в Казахстане - данные по выжившим и погибшим на утро

Крушение самолета в Казахстане - данные по выжившим и погибшим на утро - РИА Новости Крым, 26.12.2024

Крушение самолета в Казахстане - данные по выжившим и погибшим на утро

Девять россиян, выживших при крушении самолета в казахстанском Актау, эвакуируют спецбортом МЧС на лечение в стационары ведущих федеральных медицинских... РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T09:40

2024-12-26T09:40

2024-12-26T09:40

крушение самолета в казахстане

казахстан

самолет

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

минздрав рф

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1a/1142927014_12:0:824:457_1920x0_80_0_0_a316b7a83c15ea6f9d0f75f1af07be5c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Девять россиян, выживших при крушении самолета в казахстанском Актау, эвакуируют спецбортом МЧС на лечение в стационары ведущих федеральных медицинских организаций Минздрава РФ. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Эвакуация россиян проводится по поручению президента России и при содействии российского МИД. В полете пациентов сопровождает бригада из 15 специалистов Федерального центра медицины катастроф и специалисты МЧС России, уточнили в ведомстве.По данным детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой, в числе эвакуируемых девочка с мамой. С ребенком работают психологи, ее физическое состояние у врачей тревог не вызывает. Состояние мамы оценивается как тяжелое.Как сообщает пресс-служба МЧС Казахстана, на месте происшествия в Актау продолжается разбор конструкций самолета. К работам привлечены 306 человек, 101 единиц техники, два воздушных судна, шесть кинологических расчетов. Также на месте работают сотрудники МВД и медики.Сейчас психологи Центра медицины катастроф продолжают оказывать помощь родственникам, прибывающим в Актау. В городе находится правительственная комиссия по расследованию причин аварии. На телефоны горячих линий поступило 1032 обращения.Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау на западе Казахстана в среду утром. Он следовал из Баку в Грозный. По информации Минтранса Казахстана, на борту находились 67 человек, включая членов экипажа. В том числе 37 граждан Азербайджана, шесть - Казахстана, три - Кыргызстана и 16 россиян.Предварительная причина крушения – столкновение с птицами. Командир решил идти на запасной аэродром, выбрав Актау, там и произошла авиакатастрофа.По факту крушения следком России возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Росавиации назвали вероятную причину крушения самолета в КазахстанеНазваны имена погибших в авиакатастрофе в КазахстанеМИД России направил дипломатов в Казахстан для помощи выжившим в крушении

казахстан

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение самолета в казахстане, казахстан, самолет, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), минздрав рф, новости, россия