https://crimea.ria.ru/20241226/vsu-udarili-po-taunkhausu-v-belgorodskoy-oblasti--raneny-mama-s-rebenkom-1142951917.html

ВСУ ударили по таунхаусу в Белгородской области – ранены мама с ребенком

ВСУ ударили по таунхаусу в Белгородской области – ранены мама с ребенком - РИА Новости Крым, 26.12.2024

ВСУ ударили по таунхаусу в Белгородской области – ранены мама с ребенком

В Белгородской области украинские боевики атаковали таунхаус в поселке Разумное – ранены мама с ребенком. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T21:07

2024-12-26T21:07

2024-12-26T21:07

белгородская область

вячеслав гладков

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В Белгородской области украинские боевики атаковали таунхаус в поселке Разумное – ранены мама с ребенком. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Мальчика с ушибами и ссадинами бригада скорой помощи доставляет в детскую областную клиническую больницу, женщину с осколочными ранениями ноги и спины – в городскую больницу Белгорода, рассказал губернатор.Из-за удара беспилотника по дому загорелась кровля – сотрудниками МЧС пожар потушен. Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте, отметил глава региона.Ранее в четверг украинские дроны атаковали два автомобиля в Белгородской области, был ранен боец самообороны.20 декабря беспилотники ВСУ атаковали два села в Белгородской области, в результате чего ранения получили два мирных жителя. Мужчины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Одного пострадавшего скорая доставила в областную клиническую больницу, второму была оказана помощь на месте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок погиб, женщина и младенец ранены из-за атаки БПЛА на жилой домДроны атаковали авто и жилой дом в Белгородской области – есть раненыйБоец самообороны погиб в Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области