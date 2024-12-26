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ВСУ ударили по таунхаусу в Белгородской области – ранены мама с ребенком - РИА Новости Крым, 26.12.2024
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ВСУ ударили по таунхаусу в Белгородской области – ранены мама с ребенком
ВСУ ударили по таунхаусу в Белгородской области – ранены мама с ребенком - РИА Новости Крым, 26.12.2024
ВСУ ударили по таунхаусу в Белгородской области – ранены мама с ребенком
В Белгородской области украинские боевики атаковали таунхаус в поселке Разумное – ранены мама с ребенком. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T21:07
2024-12-26T21:07
белгородская область
вячеслав гладков
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В Белгородской области украинские боевики атаковали таунхаус в поселке Разумное – ранены мама с ребенком. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Мальчика с ушибами и ссадинами бригада скорой помощи доставляет в детскую областную клиническую больницу, женщину с осколочными ранениями ноги и спины – в городскую больницу Белгорода, рассказал губернатор.Из-за удара беспилотника по дому загорелась кровля – сотрудниками МЧС пожар потушен. Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте, отметил глава региона.Ранее в четверг украинские дроны атаковали два автомобиля в Белгородской области, был ранен боец самообороны.20 декабря беспилотники ВСУ атаковали два села в Белгородской области, в результате чего ранения получили два мирных жителя. Мужчины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Одного пострадавшего скорая доставила в областную клиническую больницу, второму была оказана помощь на месте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок погиб, женщина и младенец ранены из-за атаки БПЛА на жилой домДроны атаковали авто и жилой дом в Белгородской области – есть раненыйБоец самообороны погиб в Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ
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РИА Новости Крым
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белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
ВСУ ударили по таунхаусу в Белгородской области – ранены мама с ребенком

Мама с ребенком ранены при ударе ВСУ по по таунхаусу в Белгородской области

21:07 26.12.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУдар ВСУ по поселку в Белгородской области
Удар ВСУ по поселку в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В Белгородской области украинские боевики атаковали таунхаус в поселке Разумное – ранены мама с ребенком. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Беспилотник ВСУ атаковал таунхаус в поселке Разумное Белгородского района. Ранены 8-летний ребенок и его мама", – сказано в сообщении.

Мальчика с ушибами и ссадинами бригада скорой помощи доставляет в детскую областную клиническую больницу, женщину с осколочными ранениями ноги и спины – в городскую больницу Белгорода, рассказал губернатор.
Из-за удара беспилотника по дому загорелась кровля – сотрудниками МЧС пожар потушен. Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте, отметил глава региона.
Ранее в четверг украинские дроны атаковали два автомобиля в Белгородской области, был ранен боец самообороны.
20 декабря беспилотники ВСУ атаковали два села в Белгородской области, в результате чего ранения получили два мирных жителя. Мужчины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Одного пострадавшего скорая доставила в областную клиническую больницу, второму была оказана помощь на месте.
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