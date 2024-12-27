https://crimea.ria.ru/20241227/kogda-dostroyat-novuyu-podstantsiyu-v-koktebele-1142963064.html

Когда достроят новую подстанцию в Коктебеле

Когда достроят новую подстанцию в Коктебеле - РИА Новости Крым, 27.12.2024

Когда достроят новую подстанцию в Коктебеле

В Коктебеле завершается строительство новой подстанции мощностью 110 кВ. Как сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго", работы ведутся с 2023 года и... РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T11:53

2024-12-27T11:53

2024-12-27T12:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Коктебеле завершается строительство новой подстанции мощностью 110 кВ. Как сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго", работы ведутся с 2023 года и завершатся в 2025 году.Как уточняют в компании, высоковольтные ЛЭП и новая подстанция будут обеспечивать электричеством бытовых потребителей Коктебеля и близлежащих населенных пунктах, инфраструктуру коммунальных и курортных объектов, включая электроустановки очистных сооружений. Уже сейчас специалисты установили на станции современные высокотехнологичные отечественные распределители, силовые трансформаторы и другое оборудование.Кроме того, выполнена реконструкция подстанций 110 кВ "Коктебель" и "Старый Крым", построена линия электропередачи от станции "Кафа" к новой станции "Юнга". Сейчас выполняется реконструкция существующей воздушной ЛЭП, от которой будет запитана "Юнга".Новый энергообъект мощностью 50 МВА позволит повысить стабильность подачи электроэнергии, сформировать резерв для подключения к сетям новых заявителей, рассказали на предприятии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая стройка: как реконструируют набережную КоктебеляРеконструкция набережной Коктебеля: мнения жителей "за" и "против"Работа на 360 млн: в Коктебеле отремонтируют улично-дорожную сеть

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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