Когда достроят новую подстанцию в Коктебеле
В Коктебеле строят новую подстанцию и тянут ЛЭП – работы закончат в 2025 году
11:53 27.12.2024 (обновлено: 12:01 27.12.2024)
© КрымэнергоинформСтроительство новой электроподстанции в Коктебеле
© Крымэнергоинформ
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Коктебеле завершается строительство новой подстанции мощностью 110 кВ. Как сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго", работы ведутся с 2023 года и завершатся в 2025 году.
"Специалисты "Крымэнерго" совместно с подрядной организацией в поселке Коктебель выполняют строительство новой подстанции 110 кВ "Юнга" и отходящих от нее линий электропередачи 110 кВ и 35 кВ", – сказано в сообщении.
Как уточняют в компании, высоковольтные ЛЭП и новая подстанция будут обеспечивать электричеством бытовых потребителей Коктебеля и близлежащих населенных пунктах, инфраструктуру коммунальных и курортных объектов, включая электроустановки очистных сооружений. Уже сейчас специалисты установили на станции современные высокотехнологичные отечественные распределители, силовые трансформаторы и другое оборудование.
Кроме того, выполнена реконструкция подстанций 110 кВ "Коктебель" и "Старый Крым", построена линия электропередачи от станции "Кафа" к новой станции "Юнга". Сейчас выполняется реконструкция существующей воздушной ЛЭП, от которой будет запитана "Юнга".
"Проводятся пуско-наладочные работы для проверки и настройки нового электрооборудования, осуществляется благоустройство территории. Завершение строительства планируется в 2025 году", – уточнили сроки в "Крымэнерго".
Новый энергообъект мощностью 50 МВА позволит повысить стабильность подачи электроэнергии, сформировать резерв для подключения к сетям новых заявителей, рассказали на предприятии.
© КрымэнергоинформСтроительство новой электроподстанции в Коктебеле
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Строительство новой электроподстанции в Коктебеле
© Крымэнергоинформ
© КрымэнергоинформСтроительство новой электроподстанции в Коктебеле
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Строительство новой электроподстанции в Коктебеле
© Крымэнергоинформ
© КрымэнергоинформСтроительство новой электроподстанции в Коктебеле
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Строительство новой электроподстанции в Коктебеле
© Крымэнергоинформ
© КрымэнергоинформСтроительство новой электроподстанции в Коктебеле
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Строительство новой электроподстанции в Коктебеле
© Крымэнергоинформ
© КрымэнергоинформСтроительство новой электроподстанции в Коктебеле
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Строительство новой электроподстанции в Коктебеле
© Крымэнергоинформ
1 из 5
Строительство новой электроподстанции в Коктебеле
© Крымэнергоинформ
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Строительство новой электроподстанции в Коктебеле
© Крымэнергоинформ
3 из 5
Строительство новой электроподстанции в Коктебеле
© Крымэнергоинформ
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Строительство новой электроподстанции в Коктебеле
© Крымэнергоинформ
5 из 5
Строительство новой электроподстанции в Коктебеле
© Крымэнергоинформ
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