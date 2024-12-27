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Когда достроят новую подстанцию в Коктебеле - РИА Новости Крым, 27.12.2024
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Когда достроят новую подстанцию в Коктебеле
Когда достроят новую подстанцию в Коктебеле - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Когда достроят новую подстанцию в Коктебеле
В Коктебеле завершается строительство новой подстанции мощностью 110 кВ. Как сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго", работы ведутся с 2023 года и... РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T11:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Коктебеле завершается строительство новой подстанции мощностью 110 кВ. Как сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго", работы ведутся с 2023 года и завершатся в 2025 году.Как уточняют в компании, высоковольтные ЛЭП и новая подстанция будут обеспечивать электричеством бытовых потребителей Коктебеля и близлежащих населенных пунктах, инфраструктуру коммунальных и курортных объектов, включая электроустановки очистных сооружений. Уже сейчас специалисты установили на станции современные высокотехнологичные отечественные распределители, силовые трансформаторы и другое оборудование.Кроме того, выполнена реконструкция подстанций 110 кВ "Коктебель" и "Старый Крым", построена линия электропередачи от станции "Кафа" к новой станции "Юнга". Сейчас выполняется реконструкция существующей воздушной ЛЭП, от которой будет запитана "Юнга".Новый энергообъект мощностью 50 МВА позволит повысить стабильность подачи электроэнергии, сформировать резерв для подключения к сетям новых заявителей, рассказали на предприятии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая стройка: как реконструируют набережную КоктебеляРеконструкция набережной Коктебеля: мнения жителей "за" и "против"Работа на 360 млн: в Коктебеле отремонтируют улично-дорожную сеть
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Когда достроят новую подстанцию в Коктебеле

В Коктебеле строят новую подстанцию и тянут ЛЭП – работы закончат в 2025 году

11:53 27.12.2024 (обновлено: 12:01 27.12.2024)
 
© КрымэнергоинформСтроительство новой электроподстанции в Коктебеле
Строительство новой электроподстанции в Коктебеле
© Крымэнергоинформ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Коктебеле завершается строительство новой подстанции мощностью 110 кВ. Как сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго", работы ведутся с 2023 года и завершатся в 2025 году.

"Специалисты "Крымэнерго" совместно с подрядной организацией в поселке Коктебель выполняют строительство новой подстанции 110 кВ "Юнга" и отходящих от нее линий электропередачи 110 кВ и 35 кВ", – сказано в сообщении.

Как уточняют в компании, высоковольтные ЛЭП и новая подстанция будут обеспечивать электричеством бытовых потребителей Коктебеля и близлежащих населенных пунктах, инфраструктуру коммунальных и курортных объектов, включая электроустановки очистных сооружений. Уже сейчас специалисты установили на станции современные высокотехнологичные отечественные распределители, силовые трансформаторы и другое оборудование.
Кроме того, выполнена реконструкция подстанций 110 кВ "Коктебель" и "Старый Крым", построена линия электропередачи от станции "Кафа" к новой станции "Юнга". Сейчас выполняется реконструкция существующей воздушной ЛЭП, от которой будет запитана "Юнга".

"Проводятся пуско-наладочные работы для проверки и настройки нового электрооборудования, осуществляется благоустройство территории. Завершение строительства планируется в 2025 году", – уточнили сроки в "Крымэнерго".

Новый энергообъект мощностью 50 МВА позволит повысить стабильность подачи электроэнергии, сформировать резерв для подключения к сетям новых заявителей, рассказали на предприятии.
© КрымэнергоинформСтроительство новой электроподстанции в Коктебеле
Строительство новой электроподстанции в Коктебеле
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Строительство новой электроподстанции в Коктебеле
© Крымэнергоинформ
© КрымэнергоинформСтроительство новой электроподстанции в Коктебеле
Строительство новой электроподстанции в Коктебеле
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© Крымэнергоинформ
© КрымэнергоинформСтроительство новой электроподстанции в Коктебеле
Строительство новой электроподстанции в Коктебеле
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Строительство новой электроподстанции в Коктебеле
© Крымэнергоинформ
© КрымэнергоинформСтроительство новой электроподстанции в Коктебеле
Строительство новой электроподстанции в Коктебеле
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Строительство новой электроподстанции в Коктебеле
© Крымэнергоинформ
© КрымэнергоинформСтроительство новой электроподстанции в Коктебеле
Строительство новой электроподстанции в Коктебеле
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Строительство новой электроподстанции в Коктебеле
© Крымэнергоинформ
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Строительство новой электроподстанции в Коктебеле
© Крымэнергоинформ
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Строительство новой электроподстанции в Коктебеле
© Крымэнергоинформ
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Строительство новой электроподстанции в Коктебеле
© Крымэнергоинформ
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Строительство новой электроподстанции в Коктебеле
© Крымэнергоинформ
5 из 5
Строительство новой электроподстанции в Коктебеле
© Крымэнергоинформ
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