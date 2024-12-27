https://crimea.ria.ru/20241227/diversanty-ne-proydut--115-blokpostov-vystavili-na-zapade-kryma-1142961877.html

Диверсанты не пройдут - 115 блокпостов выставили на западе Крыма

Диверсанты не пройдут - 115 блокпостов выставили на западе Крыма - РИА Новости Крым, 27.12.2024

Диверсанты не пройдут - 115 блокпостов выставили на западе Крыма

На западе Крыма ветрено и морозно, сыпет мелкий снег, который ветром сечет лицо. РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T11:22

2024-12-27T11:22

2024-12-27T11:23

"барс - крым"

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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН, 27 дек – РИА Новости Крым. На западе Крыма ветрено и морозно, сыпет мелкий снег, который ветром сечет лицо.На часах нет и семи утра, но добровольцы подразделения "Барс-Крым" уже на своих постах. В эту предновогоднюю пятницу в Черноморском районе Крыма проводятся масштабные противодиверсионные учения.Мужчины одеты в камуфляж, в разгрузках - автоматные рожки. В обычное время они - чиновники в костюмах с галстуками, программисты в модных ярких толстовках, врачи в белых халатах. Но сейчас на них "тактика" и "броники". Родина сказала надо, и добровольцы ответили – "есть!"."Поставлена задача блокировать Черноморский район, где "Барс-Крым" совместно с МВД, пограничниками и Росгвардией блокируют район в рамках учений", - рассказывает журналистам озвучивает глава Сакского райсовета и по совместительству командир 2-го подразделения "Барс-Крым" Михаил Слободяник.Узнать его без костюма даже опытным журналистам не просто.В пяти метрах, прямо под стелой, гласящей, что именно тут начинается Черноморский район, другой командир тренирует добровольцев:Рядом на организованном блокпосту досматривают все без исключения машины и автобусы: из района и в район не должна проникнуть диверсионная группа.Люди с пониманием относятся к происходящему, возмущений нет. Да и досмотры проходят хоть и качественно, но быстро. Тем более, накануне о том, что большие учения будут, предупреждал глава республики Сергей Аксенов.Он анонсировал полное закрытие района. По словам Аксенова, учения - максимально приближены к реальной боевой обстановке.Всего в районе устроили 115 блокпостов, в учениях задействованы несколько тысяч человек: кто-то досматривает автомобили и автобусы, кто-то патрулирует улицы сел района, а кто-то охраняет побережье, тренируясь отрабатывать возможное проникновение вражеских беспилотников со стороны моря.Видимости мешает снег и туман, но это не причина терять бдительность. Наоборот. В помощь – прожекторы, современная техника и технологии перехвата и ликвидации дронов врага.Все тонкости надо знать добровольцам. Для этого и создан отряд "'Барс-Крым", для этого и учатся добровольцы отряда в любую погоду и время года, без скидок на чины и должности.Этот отряд в Крыму является самым многочисленным среди всех аналогичных подразделений в приграничных регионах РФ.На капоте автомобиля трое добровольцев наспех завтракают чаем из термоса и бутербродами. Из кустов появляются две черные кошки и тут же получают по кусочку сыра и колбасы. Хоть и выглядят бойцы сурово, и задачи у них не простые, но сердца - теплые.Отряды добровольцев "Барс" сформированы в Крыму, Белгородской, Курской и Брянской областях из числа добровольцев с целью нейтрализации угроз со стороны диверсионных групп вооруженных сил Украины. На сегодняшний день отряды насчитывают порядка 45 тысяч человек. В штатную структуру формирований "Барс" включены гаубичная артиллерийская группа, группы РЭБ и противодействия беспилотникам, а также инженерно-саперные группы. Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки включены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение группы огневой поддержки – огнеметчики. Для повышения мобильности в роты были включены мотовездеходы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"Численность отряда "Барс-Крым" может быть увеличена – КонстантиновПевец Данко вступил в добровольческий отряд "Барс-Крым"

https://crimea.ria.ru/20241128/otryady-bars-v--krymu-poluchili-gaubitsy-i-ognemety-1142199661.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"барс - крым", учения, крым, новости крыма, черноморский район, безопасность республики крым и севастополя