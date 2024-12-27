https://crimea.ria.ru/20241227/legkovushka-vletela-v-furu-vozle-dzhankoya-dvoe-pogibli-i-troe-postradali-1142957149.html
Легковушка влетела в фуру возле Джанкоя: двое погибли и трое пострадали
Легковушка влетела в фуру возле Джанкоя: двое погибли и трое пострадали - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Легковушка влетела в фуру возле Джанкоя: двое погибли и трое пострадали
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в 20:37 на автодороге "Таврида – Джанкой – Красноперекопск" вблизи Джанкоя – два человека... РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T08:57
2024-12-27T08:57
2024-12-27T09:09
происшествия
джанкой
феодосия
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
прокуратура республики крым
госавтоинспекция крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в 20:37 на автодороге "Таврида – Джанкой – Красноперекопск" вблизи Джанкоя – два человека погибли и трое пострадали, один из них подросток. Об этом сообщает Госавтоинпекция Крыма, прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП.По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля "ВАЗ" двигался со стороны Феодосии в направлении Джанкоя. При встречном разъезде с грузовым автомобилем "Volvo FH12" с прицепом на закруглении дороги вправо он не обеспечил безопасный боковой интервал между машинами, произошло столкновение.На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции муниципального округа МВД России "Джанкойский". Проводится проверка.Установление обстоятельств ДТП в Джанкойском районе взял на контроль республиканская прокуратура. По информации надзорного ведомства, пострадавшие, среди которых числе женщина 1959 года рождения и подросток, доставлены в больницу. Джанкойский межрайонный прокурор Юрий Марасов выезжал на место происшествия.Накануне в Краснодарском крае два человека погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai Solaris и грузового КамАЗа. Об этом сообщила Госавтоинспекция Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшная статистика: на дорогах Крыма за год погибли 186 человек67 детей пострадали и шесть погибли в ДТП в КрымуВ Крыму водителя зажало в кузове при столкновении двух грузовиков
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, джанкой, феодосия, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, прокуратура республики крым, госавтоинспекция крыма
Легковушка влетела в фуру возле Джанкоя: двое погибли и трое пострадали
В Крыму два человека погибли и три пострадали в ДТП на трассе вблизи Джанкоя
08:57 27.12.2024 (обновлено: 09:09 27.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в 20:37 на автодороге "Таврида – Джанкой – Красноперекопск" вблизи Джанкоя – два человека погибли и трое пострадали, один из них подросток. Об этом сообщает Госавтоинпекция Крыма, прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП.
По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля "ВАЗ" двигался со стороны Феодосии в направлении Джанкоя. При встречном разъезде с грузовым автомобилем "Volvo FH12" с прицепом на закруглении дороги вправо он не обеспечил безопасный боковой интервал между машинами, произошло столкновение.
"В результате, 42-летний водитель и 36-летний пассажир автомобиля "ВАЗ" смертельно травмированы. Так же еще три пассажира данного автомобиля, в том числе один несовершеннолетний, получили травмы и доставлены в медицинское учреждение", – сообщает ГАИ Крыма.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции муниципального округа МВД России "Джанкойский". Проводится проверка.
Установление обстоятельств ДТП в Джанкойском районе взял на контроль республиканская прокуратура. По информации надзорного ведомства, пострадавшие, среди которых числе женщина 1959 года рождения и подросток, доставлены в больницу. Джанкойский межрайонный прокурор Юрий Марасов выезжал на место происшествия.
Накануне в Краснодарском крае два человека погибли
в результате ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai Solaris и грузового КамАЗа. Об этом сообщила Госавтоинспекция Кубани.
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