https://crimea.ria.ru/20241227/legkovushka-vletela-v-furu-vozle-dzhankoya-dvoe-pogibli-i-troe-postradali-1142957149.html

Легковушка влетела в фуру возле Джанкоя: двое погибли и трое пострадали

Легковушка влетела в фуру возле Джанкоя: двое погибли и трое пострадали - РИА Новости Крым, 27.12.2024

Легковушка влетела в фуру возле Джанкоя: двое погибли и трое пострадали

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в 20:37 на автодороге "Таврида – Джанкой – Красноперекопск" вблизи Джанкоя – два человека... РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T08:57

2024-12-27T08:57

2024-12-27T09:09

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в 20:37 на автодороге "Таврида – Джанкой – Красноперекопск" вблизи Джанкоя – два человека погибли и трое пострадали, один из них подросток. Об этом сообщает Госавтоинпекция Крыма, прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП.По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля "ВАЗ" двигался со стороны Феодосии в направлении Джанкоя. При встречном разъезде с грузовым автомобилем "Volvo FH12" с прицепом на закруглении дороги вправо он не обеспечил безопасный боковой интервал между машинами, произошло столкновение.На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции муниципального округа МВД России "Джанкойский". Проводится проверка.Установление обстоятельств ДТП в Джанкойском районе взял на контроль республиканская прокуратура. По информации надзорного ведомства, пострадавшие, среди которых числе женщина 1959 года рождения и подросток, доставлены в больницу. Джанкойский межрайонный прокурор Юрий Марасов выезжал на место происшествия.Накануне в Краснодарском крае два человека погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai Solaris и грузового КамАЗа. Об этом сообщила Госавтоинспекция Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшная статистика: на дорогах Крыма за год погибли 186 человек67 детей пострадали и шесть погибли в ДТП в КрымуВ Крыму водителя зажало в кузове при столкновении двух грузовиков

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, джанкой, феодосия, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, прокуратура республики крым, госавтоинспекция крыма