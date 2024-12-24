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Страшная статистика: на дорогах Крыма за год погибли 186 человек - РИА Новости Крым, 24.12.2024
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Страшная статистика: на дорогах Крыма за год погибли 186 человек
Страшная статистика: на дорогах Крыма за год погибли 186 человек - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Страшная статистика: на дорогах Крыма за год погибли 186 человек
В Крыму за одиннадцать месяцев 2024 года произошло более тысячи ДТП, в которых погибли около 200 человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T20:50
2024-12-24T20:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Крыму за одиннадцать месяцев 2024 года произошло более тысячи ДТП, в которых погибли около 200 человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал старший инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения управления ГАИ МВД по Крыму Александр Карнаков.По словам Карнакова, один из главных факторов тяжести последствий аварии – не пристегнутый ремень безопасности, из-за чего человек в машине однозначно получает травмы, особенно если находится на переднем сиденье, сказал он.Первой причиной аварийности является несоответствие скорости конкретным условиям движения. На втором месте – выезд на полосу встречного движения после неправильной оценки водителем дорожной обстановки.Также проблемным вопросом остается аварийность с участием пешеходов, в том числе детей, которые внезапно выскакивают на дорогу, перебегают в неположенных местах или сами садятся за руль байков, мопедов и мотоциклов.Согласно приведенной статистике, за год количество ДТП с участием несовершеннолетних в 2024 году снизилось более чем на 19%."Более чем на 50% снизилось количество погибших детей и более чем на 18% пострадавших. То есть динамика есть, но проблема по-прежнему существует", –уточнил Карнаков.Инспектор подчеркнул, что профилактика аварийности на дорогах Крыма - одна из главных задач Госавтоинспекции, эта работа ведется постоянно.Накануне в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма сообщили, что в Крыму за минувшую неделю в ДТП погибли четыре человека, а 20 получили ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два грузовика и пять легковушек столкнулись под Севастополем Путин открыл новую трассу с выходом к Крымскому мосту Три человека погибли в Крыму в ДТП с грузовиком
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РИА Новости Крым
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Страшная статистика: на дорогах Крыма за год погибли 186 человек

В Крыму с начала 2024 года в ДТП погибли 186 человек – ГАИ

20:50 24.12.2024
 
© Госавтоинспекция КрымаВ Бахчисарайском районе Крыма два человека погибли в ДТП
В Бахчисарайском районе Крыма два человека погибли в ДТП
© Госавтоинспекция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Крыму за одиннадцать месяцев 2024 года произошло более тысячи ДТП, в которых погибли около 200 человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал старший инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения управления ГАИ МВД по Крыму Александр Карнаков.
"За одиннадцать месяцев более тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых 186 человек погибли и 1396 получили телесные повреждения различной степени тяжести", – сказал Карнаков, отметив, что в текущем году показатели снизились по сравнению с прошлым.
По словам Карнакова, один из главных факторов тяжести последствий аварии – не пристегнутый ремень безопасности, из-за чего человек в машине однозначно получает травмы, особенно если находится на переднем сиденье, сказал он.
Первой причиной аварийности является несоответствие скорости конкретным условиям движения. На втором месте – выезд на полосу встречного движения после неправильной оценки водителем дорожной обстановки.
"Особенно Джанкойское направление, к сожалению, приносит резонансные ДТП. И это не только в местах, где запрещен обгон, но и там, где разрешен", – отметил Карнаков.
Также проблемным вопросом остается аварийность с участием пешеходов, в том числе детей, которые внезапно выскакивают на дорогу, перебегают в неположенных местах или сами садятся за руль байков, мопедов и мотоциклов.

"Отдельного внимания требует детский дорожно-транспортный травматизм. Здесь тоже наблюдается снижение, тем не менее за этими цифрами – жизни и здоровье детей. Это трагедия и проблемы, которые требуют решения", – добавил Карнаков.

Согласно приведенной статистике, за год количество ДТП с участием несовершеннолетних в 2024 году снизилось более чем на 19%.
"Более чем на 50% снизилось количество погибших детей и более чем на 18% пострадавших. То есть динамика есть, но проблема по-прежнему существует", –уточнил Карнаков.
Инспектор подчеркнул, что профилактика аварийности на дорогах Крыма - одна из главных задач Госавтоинспекции, эта работа ведется постоянно.
Накануне в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма сообщили, что в Крыму за минувшую неделю в ДТП погибли четыре человека, а 20 получили ранения.
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