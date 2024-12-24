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Страшная статистика: на дорогах Крыма за год погибли 186 человек

Страшная статистика: на дорогах Крыма за год погибли 186 человек - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Страшная статистика: на дорогах Крыма за год погибли 186 человек

В Крыму за одиннадцать месяцев 2024 года произошло более тысячи ДТП, в которых погибли около 200 человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T20:50

2024-12-24T20:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Крыму за одиннадцать месяцев 2024 года произошло более тысячи ДТП, в которых погибли около 200 человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал старший инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения управления ГАИ МВД по Крыму Александр Карнаков.По словам Карнакова, один из главных факторов тяжести последствий аварии – не пристегнутый ремень безопасности, из-за чего человек в машине однозначно получает травмы, особенно если находится на переднем сиденье, сказал он.Первой причиной аварийности является несоответствие скорости конкретным условиям движения. На втором месте – выезд на полосу встречного движения после неправильной оценки водителем дорожной обстановки.Также проблемным вопросом остается аварийность с участием пешеходов, в том числе детей, которые внезапно выскакивают на дорогу, перебегают в неположенных местах или сами садятся за руль байков, мопедов и мотоциклов.Согласно приведенной статистике, за год количество ДТП с участием несовершеннолетних в 2024 году снизилось более чем на 19%."Более чем на 50% снизилось количество погибших детей и более чем на 18% пострадавших. То есть динамика есть, но проблема по-прежнему существует", –уточнил Карнаков.Инспектор подчеркнул, что профилактика аварийности на дорогах Крыма - одна из главных задач Госавтоинспекции, эта работа ведется постоянно.Накануне в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма сообщили, что в Крыму за минувшую неделю в ДТП погибли четыре человека, а 20 получили ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два грузовика и пять легковушек столкнулись под Севастополем Путин открыл новую трассу с выходом к Крымскому мосту Три человека погибли в Крыму в ДТП с грузовиком

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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