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В Севастополь прибыл юбилейный поезд "Таврия" в 5-летие запуска в Крым

В Севастополь прибыл юбилейный поезд "Таврия" в 5-летие запуска в Крым - РИА Новости Крым, 25.12.2024

В Севастополь прибыл юбилейный поезд "Таврия" в 5-летие запуска в Крым

С момента запуска первого поезда через Крымский мост пять лет назад в Севастополь с материка прибыло около трех тысяч пассажирских составов. Об этом журналистам РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T09:31

2024-12-25T09:31

2024-12-25T09:33

поезд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. С момента запуска первого поезда через Крымский мост пять лет назад в Севастополь с материка прибыло около трех тысяч пассажирских составов. Об этом журналистам сообщила замгубернатора Севастополя Мария Литовко во время встречи юбилейного поезда № 007 Санкт-Петербург – Севастополь .Поезд прибыл на первую платформу городского вокзала, где его так же торжественно встречали, как и 25 декабря 2019 года.Она отметила, что сама уже не раз ездила на этом поезде и убедилась, что с момента первого запуска состава качество и комфорт перевозок серьезно улучшилось."Около трех тысяч поездов за это время пришло, 645 тысяч пассажиров ступили именно на этот перрон нашего вокзала. Это значимая цифра, и постоянно увеличивается количество рейсов – об этом просят и жители, и наш туристический бизнес", – добавила Литовко.Как рассказал первый заместитель генерального директора компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" Павел Хильченко, сейчас в Крым прибывают два круглогодичных ежедневных поезда: № 007 Санкт-Петербург – Севастополь и №28 Москва – Симферополь. А также два сезонных: Челябинск – Севастополь и Мурманск – Севастополь."То есть количество рейсов, которые совершают поезда у нас в летний период, в неделю составляет 16", – уточнил он.По словам первого заместителя генерального директора Крымской железной дорог Алексея Красоткина, компания уже второй год подряд фиксирует рекордные цифры по пассажироперевозкам на дальних и пригородных сообщениях."Всего на 25 декабря уже перевезено 10,5 миллионов пассажиров. Динамику мы видим. Крымская железная дорога полностью готова к приему пассажирских поездов. Даже повышенному приему в новогодние праздники", – сказал Красоткин.Он подчеркнул, что к новогодним праздникам "все пассажирские поезда ходят повышенной длины", и ожидается, что наполнение составов, прибывающих в Республику Крым и Севастополь в этот период, составит на ниже 90%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские поезда перевезли более 9 млн пассажиров за год Отмена поездки и возврат денег за билеты и бронь в отеле: что нужно знать Новый год для своих: что предлагают отели Крыма жителям полуострова

https://crimea.ria.ru/20241223/zheleznaya-doroga-cherez-krymskiy-most-v-infografike-ria-novosti-krym--1142843055.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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