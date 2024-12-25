https://crimea.ria.ru/20241225/vsu-poteryali-esche-230-boevikov-i-dva-tanka-v-kurskoy-oblasti-1142913920.html

ВСУ потеряли еще 230 боевиков и два танка в Курской области

ВСУ потеряли еще 230 боевиков и два танка в Курской области - РИА Новости Крым, 25.12.2024

ВСУ потеряли еще 230 боевиков и два танка в Курской области

Киевский режим потерял еще 230 боевиков и два танка на курском фронте. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T15:41

2024-12-25T15:41

2024-12-25T15:41

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

армия и флот

новости

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Киевский режим потерял еще 230 боевиков и два танка на курском фронте. Об этом сообщает Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" продолжили наступление, отражизи семь вражеских контратак, поразили формирования противника в различных района. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 43740 военнослужащих, 255 танков, 194 боевые машины пехоты, 136 бронетранспортеров, 1318 боевых бронированных машин, 1182 автомобиля, 324 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин и другую технику и вооружения, в том числе западного образца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили Новый Труд в ДонбассеУдары по Украине нанесены по критически важным объектам – МинобороныПотери ВСУ за сутки: еще 1,5 тысячи боевиков разбиты на всех фронтах

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, армия и флот, новости, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф