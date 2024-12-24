https://crimea.ria.ru/20241224/poteri-vsu-za-sutki--esche-15-tysyachi-boevikov-razbity-na-vsekh-frontakh-1142878120.html

Потери ВСУ за сутки: еще 1,5 тысячи боевиков разбиты на всех фронтах

Потери ВСУ за сутки: еще 1,5 тысячи боевиков разбиты на всех фронтах - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Потери ВСУ за сутки: еще 1,5 тысячи боевиков разбиты на всех фронтах

Российские войска за сутки уничтожили еще 1480 боевиков ВСУ, вражескую технику и вооружение, в том числе американское и польское. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T13:15

2024-12-24T13:15

2024-12-24T13:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Российские войска за сутки уничтожили еще 1480 боевиков ВСУ, вражескую технику и вооружение, в том числе американское и польское. Об этом сообщает Минобороны России во вторник.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 40 военнослужащих, три автомобиля и четыре гаубицы Д-30. На Харьковском направлении нанесены удары по вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.Группировка "Запад" улучшила тактическое положение, отразила три контратаки. Потери ВСУ в зоне ответственности этой группировки - до 380 человек, три пикапа, две самоходные артустановки - "Акация" и "Гвоздика", две гаубицы Д-30, два американских орудия М119, две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Анклав-Н".Подразделения "Южной" группы войск улучшили положение по переднему краю, отразили контратаку, разбили свыше 250 боевиков, а также уничтожили бронетранспортер, два автомобиля и орудие Д-20.Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили десять контратак. Противник потерял до 585 солдат, танк, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, в том числе американский М113, и другую технику. Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили контратаку, уничтожили до 160 военнослужащих, а также два автомобиля, американскую самоходную артустановку Paladin, гаубицу "Мста-С" и самоходную артустановку "Акация".Военнослужащие "Днепра" улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли на этом направлении порядка 65 военнослужащих, три автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 38420 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 19967 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:22 безуспешные контратаки: ВСУ потеряли более 1600 боевиковВС РФ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области и ДНРГорят "Леопарды" и "Крабы": ВСУ за сутки потеряли еще более 1500 боевиков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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