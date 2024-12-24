Рейтинг@Mail.ru
Потери ВСУ за сутки: еще 1,5 тысячи боевиков разбиты на всех фронтах - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241224/poteri-vsu-za-sutki--esche-15-tysyachi-boevikov-razbity-na-vsekh-frontakh-1142878120.html
Потери ВСУ за сутки: еще 1,5 тысячи боевиков разбиты на всех фронтах
Потери ВСУ за сутки: еще 1,5 тысячи боевиков разбиты на всех фронтах - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Потери ВСУ за сутки: еще 1,5 тысячи боевиков разбиты на всех фронтах
Российские войска за сутки уничтожили еще 1480 боевиков ВСУ, вражескую технику и вооружение, в том числе американское и польское. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T13:15
2024-12-24T13:20
россия
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0e/1141067732_0:184:2988:1865_1920x0_80_0_0_bb9a8b8e4e26ca73956b38504e29603f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Российские войска за сутки уничтожили еще 1480 боевиков ВСУ, вражескую технику и вооружение, в том числе американское и польское. Об этом сообщает Минобороны России во вторник.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 40 военнослужащих, три автомобиля и четыре гаубицы Д-30. На Харьковском направлении нанесены удары по вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.Группировка "Запад" улучшила тактическое положение, отразила три контратаки. Потери ВСУ в зоне ответственности этой группировки - до 380 человек, три пикапа, две самоходные артустановки - "Акация" и "Гвоздика", две гаубицы Д-30, два американских орудия М119, две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Анклав-Н".Подразделения "Южной" группы войск улучшили положение по переднему краю, отразили контратаку, разбили свыше 250 боевиков, а также уничтожили бронетранспортер, два автомобиля и орудие Д-20.Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили десять контратак. Противник потерял до 585 солдат, танк, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, в том числе американский М113, и другую технику. Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили контратаку, уничтожили до 160 военнослужащих, а также два автомобиля, американскую самоходную артустановку Paladin, гаубицу "Мста-С" и самоходную артустановку "Акация".Военнослужащие "Днепра" улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли на этом направлении порядка 65 военнослужащих, три автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 38420 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 19967 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:22 безуспешные контратаки: ВСУ потеряли более 1600 боевиковВС РФ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области и ДНРГорят "Леопарды" и "Крабы": ВСУ за сутки потеряли еще более 1500 боевиков
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0e/1141067732_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_27515628a5444afbe38b08e684421833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, инфографика
Потери ВСУ за сутки: еще 1,5 тысячи боевиков разбиты на всех фронтах

Минобороны: за сутки боев ВСУ потеряли 1480 боевиков

13:15 24.12.2024 (обновлено: 13:20 24.12.2024)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Российские войска за сутки уничтожили еще 1480 боевиков ВСУ, вражескую технику и вооружение, в том числе американское и польское. Об этом сообщает Минобороны России во вторник.
Сводка Минобороны из зоны спецоперации за 24 декабря 2024Сводка Минобороны из зоны спецоперации за 24 декабря 2024
Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 40 военнослужащих, три автомобиля и четыре гаубицы Д-30. На Харьковском направлении нанесены удары по вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение, отразила три контратаки. Потери ВСУ в зоне ответственности этой группировки - до 380 человек, три пикапа, две самоходные артустановки - "Акация" и "Гвоздика", две гаубицы Д-30, два американских орудия М119, две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Анклав-Н".
Подразделения "Южной" группы войск улучшили положение по переднему краю, отразили контратаку, разбили свыше 250 боевиков, а также уничтожили бронетранспортер, два автомобиля и орудие Д-20.
Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили десять контратак. Противник потерял до 585 солдат, танк, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, в том числе американский М113, и другую технику.
Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили контратаку, уничтожили до 160 военнослужащих, а также два автомобиля, американскую самоходную артустановку Paladin, гаубицу "Мста-С" и самоходную артустановку "Акация".
Военнослужащие "Днепра" улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли на этом направлении порядка 65 военнослужащих, три автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 38420 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 19967 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
22 безуспешные контратаки: ВСУ потеряли более 1600 боевиков
ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области и ДНР
Горят "Леопарды" и "Крабы": ВСУ за сутки потеряли еще более 1500 боевиков
 
РоссияНовости СВОПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Местами дожди и до +15 градусов: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 25 декабря
23:16"Золотые пески" в Крыму и ответ Аксенова Зеленскому – главное за день
23:02Эксперт назвал главное условие начала переговоров по Украине
22:48В Севастополе возобновили движение паромов и катеров
22:30Россия не проходной двор: ГД примет 20 законов о мигрантах в 2025 году
22:03Под слоем песка на пляже в Анапе нашли мешки с замазученным грунтом
21:52Рейд в Севастополе закрыли
21:31Россия сотрудничает с Таджикистаном как с ближайшим союзником – Путин
21:07В Евпатории благоустроят сквер на месте взорвавшегося в 2008 году дома
20:50Страшная статистика: на дорогах Крыма за год погибли 186 человек
20:32В крымских вузах оценили введение "языкового" экзамена для иностранцев
20:07Для чего в ВСУ создали подразделение "боевых историков" – мнение
19:51Танкеры "Волгонефть" работали с нарушениями и без лицензии – Минтранс
19:31Когда можно купаться в Черном море после крушения танкеров с мазутом
19:11Первый $1 миллиард за счет замороженных активов России получили в Киеве
18:56Крым до конца года ждет шестимиллионного туриста
18:31Ялта в тренде: спрос на отдых на Новый год вырос на 23%
18:08Выездной сервис ВТБ стал доступен жителям Ялты и Керчи
17:52Украинский диверсант получил 22 года тюрьмы и колонии за теракты в Крыму
Лента новостейМолния