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Первый $1 миллиард за счет замороженных активов России получили в Киеве - РИА Новости Крым, 24.12.2024
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Первый $1 миллиард за счет замороженных активов России получили в Киеве
Первый $1 миллиард за счет замороженных активов России получили в Киеве - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Первый $1 миллиард за счет замороженных активов России получили в Киеве
На Украине заявили о получении миллиарда долларов из замороженных российских активов. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T19:11
2024-12-24T19:11
новости
россия
украина
денис шмыгаль
заморозка активов россии
замороженные активы россии
конфискация замороженных российских активов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. На Украине заявили о получении миллиарда долларов из замороженных российских активов. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву в мае текущего года. Аналогичное решение о конфискации российских активов в США приняли еще в апреле.На саммите G7 в Италии страны-участники подтвердили намерение предоставить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов, которые планируется погашать за счет доходов от замороженных российских активов.Россия непременно ответит на воровство ее активов в Европе, не исключено правовое преследование еврочиновников, имеющих отношение к принятию и реализации этого решения, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позже министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия начала использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфискация активов РФ станет гвоздем в гроб западной системы - ПесковОхлаждение между ЕС и США: к чему приведет спор о российских активахУ России готов ответ на изъятие замороженных активов – Матвиенко
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новости, россия, украина, денис шмыгаль, заморозка активов россии, замороженные активы россии, конфискация замороженных российских активов
Первый $1 миллиард за счет замороженных активов России получили в Киеве

Киев получил первый $1 миллиард за счет замороженных активов России

19:11 24.12.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. На Украине заявили о получении миллиарда долларов из замороженных российских активов. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

"Украине от США поступил один миллиард долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Это первый транш из запланированных 20 миллиардов долларов, которые Соединенные Штаты готовы выделить за счет использования обездвиженных российских активов в рамках инициативы G7", написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву в мае текущего года. Аналогичное решение о конфискации российских активов в США приняли еще в апреле.
На саммите G7 в Италии страны-участники подтвердили намерение предоставить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов, которые планируется погашать за счет доходов от замороженных российских активов.
Россия непременно ответит на воровство ее активов в Европе, не исключено правовое преследование еврочиновников, имеющих отношение к принятию и реализации этого решения, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позже министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия начала использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран.
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НовостиРоссияУкраинаДенис ШмыгальЗаморозка активов РоссииЗамороженные активы РоссииКонфискация замороженных российских активов
 
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