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Первый $1 миллиард за счет замороженных активов России получили в Киеве
Первый $1 миллиард за счет замороженных активов России получили в Киеве - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Первый $1 миллиард за счет замороженных активов России получили в Киеве
На Украине заявили о получении миллиарда долларов из замороженных российских активов. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T19:11
2024-12-24T19:11
2024-12-24T19:11
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замороженные активы россии
конфискация замороженных российских активов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. На Украине заявили о получении миллиарда долларов из замороженных российских активов. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву в мае текущего года. Аналогичное решение о конфискации российских активов в США приняли еще в апреле.На саммите G7 в Италии страны-участники подтвердили намерение предоставить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов, которые планируется погашать за счет доходов от замороженных российских активов.Россия непременно ответит на воровство ее активов в Европе, не исключено правовое преследование еврочиновников, имеющих отношение к принятию и реализации этого решения, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позже министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия начала использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфискация активов РФ станет гвоздем в гроб западной системы - ПесковОхлаждение между ЕС и США: к чему приведет спор о российских активахУ России готов ответ на изъятие замороженных активов – Матвиенко
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новости, россия, украина, денис шмыгаль, заморозка активов россии, замороженные активы россии, конфискация замороженных российских активов
Первый $1 миллиард за счет замороженных активов России получили в Киеве
Киев получил первый $1 миллиард за счет замороженных активов России