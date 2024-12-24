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В крымских вузах оценили введение "языкового" экзамена для иностранцев - РИА Новости Крым, 24.12.2024
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В крымских вузах оценили введение "языкового" экзамена для иностранцев
В крымских вузах оценили введение "языкового" экзамена для иностранцев - РИА Новости Крым, 24.12.2024
В крымских вузах оценили введение "языкового" экзамена для иностранцев
Обязательный экзамен по русскому языку ужесточит правила приема иностранных студентов. Это хорошо, заявила РИА Новости Крым директор Дирекции международного... РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T20:32
2024-12-24T21:20
мнения
эксклюзивы риа новости крым
елизавета цокур
образование в россии
студенты
экзамены
русский язык
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Обязательный экзамен по русскому языку ужесточит правила приема иностранных студентов. Это хорошо, заявила РИА Новости Крым директор Дирекции международного сотрудничества Севастопольского государственного университета (СевГУ) Елизавета Цокур. В этом году в вузе уже столкнулись с проблемой языкового барьера.Накануне в Минобразе РФ был подписан приказ о том, что все иностранные абитуриенты в 2025 году должны обязательно сдавать экзамен на знание русского языка.Кроме этого, в университете существует подготовительное отделение, где ребята, помимо профильных предметов, изучают русский язык. После внедрения в практику обязательного экзамена такие программы, вероятнее всего, будут упразднены за ненадобностью, продолжила эксперт."Мы ко всем нововведениям готовы. Конечно, это будет более строгий отбор, но мы понимаем, что всем иностранным студентам нужно будет обучаться на русском языке. Поэтому для их дальнейшего обучения это действительно огромный плюс", – уверена специалист.На данный момент в СевГУ обучается около семисот студентов из более чем сорока стран мира, включая постсоветские государства, Ближний Восток и Африку.Федеральные университеты, в которых функционируют подготовительные отделения, смогут на их базе проводить такие экзамены, причем не только для своих студентов. Такое мнение РИА Новости Крым высказал преподаватель, полномочный представитель ректора Южного федерального университета в странах Африки и Ближнего Востока Бола Гергес.После успешной сдачи экзамена иностранные граждане получат сертификат, с которым могут поступить в любой российский вуз. А те студенты, которые учатся по программам подготовительного факультета, будут получать такой сертификат по результатам итогового тестирования, объяснил Бола Гергес.Как заявил накануне зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, экзамен по русскому языку станет обязательным для всех иностранных абитуриентов с 1 апреля 2025 года. Он добавил, что эта работа ведется планомерно, в соответствии с поручением главы государства, согласно которому к 2030 году в вузах России должны обучаться не менее 500 тысяч иностранцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прием детей мигрантов в школы: в Госдуме предлагают усилить проверкуВ Крымском университете учатся иностранцы из 40 стран мираВ России запретили зачислять в школы детей мигрантов без знания русского
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мнения, елизавета цокур, образование в россии, студенты, экзамены, русский язык
В крымских вузах оценили введение "языкового" экзамена для иностранцев

Обязательный экзамен по русскому языку для иностранных студентов необходим – эксперты

20:32 24.12.2024 (обновлено: 21:20 24.12.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбучение мигрантов русскому языку
Обучение мигрантов русскому языку - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Обязательный экзамен по русскому языку ужесточит правила приема иностранных студентов. Это хорошо, заявила РИА Новости Крым директор Дирекции международного сотрудничества Севастопольского государственного университета (СевГУ) Елизавета Цокур. В этом году в вузе уже столкнулись с проблемой языкового барьера.
Накануне в Минобразе РФ был подписан приказ о том, что все иностранные абитуриенты в 2025 году должны обязательно сдавать экзамен на знание русского языка.

"Мы в этом году столкнулись с большим количеством иностранных студентов, которые по знанию русского языка не дотягивают до тех стандартов, которые преподаются у нас в университете. Поэтому мы запустили отдельную программу дополнительного изучения русского языка в рамках гуманитарно-педагогического института", – объяснила Елизавета Цокур.

Кроме этого, в университете существует подготовительное отделение, где ребята, помимо профильных предметов, изучают русский язык. После внедрения в практику обязательного экзамена такие программы, вероятнее всего, будут упразднены за ненадобностью, продолжила эксперт.
"Мы ко всем нововведениям готовы. Конечно, это будет более строгий отбор, но мы понимаем, что всем иностранным студентам нужно будет обучаться на русском языке. Поэтому для их дальнейшего обучения это действительно огромный плюс", – уверена специалист.
На данный момент в СевГУ обучается около семисот студентов из более чем сорока стран мира, включая постсоветские государства, Ближний Восток и Африку.
Федеральные университеты, в которых функционируют подготовительные отделения, смогут на их базе проводить такие экзамены, причем не только для своих студентов. Такое мнение РИА Новости Крым высказал преподаватель, полномочный представитель ректора Южного федерального университета в странах Африки и Ближнего Востока Бола Гергес.

"Это для нас очень хорошо, потому что у нас есть свой центр тестирования. То есть мы сможем тестировать даже тех людей, которые не имеют отношения к нашему университету", – сказал он.

После успешной сдачи экзамена иностранные граждане получат сертификат, с которым могут поступить в любой российский вуз. А те студенты, которые учатся по программам подготовительного факультета, будут получать такой сертификат по результатам итогового тестирования, объяснил Бола Гергес.
Как заявил накануне зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, экзамен по русскому языку станет обязательным для всех иностранных абитуриентов с 1 апреля 2025 года. Он добавил, что эта работа ведется планомерно, в соответствии с поручением главы государства, согласно которому к 2030 году в вузах России должны обучаться не менее 500 тысяч иностранцев.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымМненияЕлизавета ЦокурОбразование в РоссииСтудентыЭкзаменыРусский язык
 
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