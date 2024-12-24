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Иностранцев обязали сдавать экзамен по русскому языку при приеме в вузы - РИА Новости Крым, 24.12.2024
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Иностранцев обязали сдавать экзамен по русскому языку при приеме в вузы
Иностранцев обязали сдавать экзамен по русскому языку при приеме в вузы - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Иностранцев обязали сдавать экзамен по русскому языку при приеме в вузы
Все иностранные студенты со следующего года обязаны будут сдавать экзамен по русскому языку при поступлении в российские вузы. Об этом в интервью РИА Новости... РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T09:36
2024-12-24T09:36
русский язык
россия
дмитрий чернышенко
минобразования рф
образование в россии
высшее образование
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Все иностранные студенты со следующего года обязаны будут сдавать экзамен по русскому языку при поступлении в российские вузы. Об этом в интервью РИА Новости сообщил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.Чернышенко добавил, что данная работа ведется планомерно, в соответствии с поручением главы государства, согласно которому к 2030 году в вузах России должны обучаться не менее 500 тысяч иностранных граждан.Ранее Госдума приняла законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского. Теперь они должны будут пройти тест, который покажет их уровень владения языком.11 декабря Госдума приняла закон, который обязывает проводить проверку законности нахождения ребенка на территории РФ, а также его уровня знания русского языка при приеме в общеобразовательные организации. Без знания русского детей не будут принимать в школы.Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что с начала года Госдумой было принято 14 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прием детей мигрантов в школы: в Госдуме предлагают усилить проверкуПочти половина детей мигрантов плохо знают русский язык – ВолодинВ Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантов
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96
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русский язык, россия, дмитрий чернышенко, минобразования рф, образование в россии, высшее образование, новости
Иностранцев обязали сдавать экзамен по русскому языку при приеме в вузы

Иностранцы будут сдавать экзамен по русскому языку при поступлении в вузы – Чернышенко

09:36 24.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтуденты на занятиях в лаборатории электронной микроскопии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского в Симферополе
Студенты на занятиях в лаборатории электронной микроскопии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Все иностранные студенты со следующего года обязаны будут сдавать экзамен по русскому языку при поступлении в российские вузы. Об этом в интервью РИА Новости сообщил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"В соответствии с приказом, который уже подписан министром образования, с 1 апреля следующего года обязательным будет экзамен по сдаче русского языка для всех иностранцев-абитуриентов, которые поступают в российские вузы", - сказал вице-премьер.
Чернышенко добавил, что данная работа ведется планомерно, в соответствии с поручением главы государства, согласно которому к 2030 году в вузах России должны обучаться не менее 500 тысяч иностранных граждан.
Ранее Госдума приняла законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского. Теперь они должны будут пройти тест, который покажет их уровень владения языком.
11 декабря Госдума приняла закон, который обязывает проводить проверку законности нахождения ребенка на территории РФ, а также его уровня знания русского языка при приеме в общеобразовательные организации. Без знания русского детей не будут принимать в школы.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что с начала года Госдумой было принято 14 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией.
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Русский языкРоссияДмитрий ЧернышенкоМинобразования РФОбразование в РоссииВысшее образованиеНовости
 
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