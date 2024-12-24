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Иностранцев обязали сдавать экзамен по русскому языку при приеме в вузы

Иностранцев обязали сдавать экзамен по русскому языку при приеме в вузы - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Иностранцев обязали сдавать экзамен по русскому языку при приеме в вузы

Все иностранные студенты со следующего года обязаны будут сдавать экзамен по русскому языку при поступлении в российские вузы. Об этом в интервью РИА Новости... РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T09:36

2024-12-24T09:36

2024-12-24T09:36

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Все иностранные студенты со следующего года обязаны будут сдавать экзамен по русскому языку при поступлении в российские вузы. Об этом в интервью РИА Новости сообщил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.Чернышенко добавил, что данная работа ведется планомерно, в соответствии с поручением главы государства, согласно которому к 2030 году в вузах России должны обучаться не менее 500 тысяч иностранных граждан.Ранее Госдума приняла законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского. Теперь они должны будут пройти тест, который покажет их уровень владения языком.11 декабря Госдума приняла закон, который обязывает проводить проверку законности нахождения ребенка на территории РФ, а также его уровня знания русского языка при приеме в общеобразовательные организации. Без знания русского детей не будут принимать в школы.Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что с начала года Госдумой было принято 14 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прием детей мигрантов в школы: в Госдуме предлагают усилить проверкуПочти половина детей мигрантов плохо знают русский язык – ВолодинВ Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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