В Крымском университете учатся иностранцы из 40 стран мира
Африканцы хотят учиться в Крыму из-за теплого климата и высокого качества образования
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПочти половина студентов Медакадемии – иностранные граждане
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В настоящее время в Крымском Федеральном университете учатся студенты из различных стран ближнего и дальнего зарубежья, только из африканских стран их более 60 человек. Такие данные в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым привел первый проректор - проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. В.И. Вернадского, доктор политических наук профессор Сергей Юрченко.
"У нас учатся студенты из 35-40 стран", - сказал он.
По словам Юрченко, что касается ближнего зарубежья, то в Крыму высшее образование получают граждане Узбекистана (их больше всего), Казахстана, Киргизии, Белоруссии и даже из Украины. Последние поступили в вуз до 2022 года.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПервый проректор - проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. В.И. Вернадского, доктор политических наук профессор Сергей Юрченко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Первый проректор - проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. В.И. Вернадского, доктор политических наук профессор Сергей Юрченко
Как подчеркнул начальник управления международной деятельности КФУ Геворг Габриелян, в основном студенты получают профессию медика, а также учатся на подготовительном факультете.
"Есть и те, кто учится на политологии – из республики Конго. Они замечательно говорят по-русски и учатся на русском языке. Есть еще те, то учится в Аграрной академии", - добавил Габриелян.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНачальник управления международной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского Геворг Габриелян
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Начальник управления международной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского Геворг Габриелян
По словам Юрченко, концепция развития международной деятельности университета подразумевает обучение в вузах университета граждан стран БРИКС, СНГ. Он заметил, что особой строкой стоит партнерство с Белоруссией. Также университет стремится привлечь студентов из Латинской Америки.
"У нас есть выпускники на Кубе, в Никарагуа, в других государствах Центральной Америки. Есть и в Бразилии наши представители. Но в целом для нас это направление, которое нужно будет осваивать", - сказал первый проректор.
Бывшие студенты Крымского федерального университета отмечают, что в Крыму, несмотря на западные санкции в отношении России и Крыма в частности, очень высокий технологизированный уровень образования. В целом, иностранные студенты - бывшие и нынешние – очень высоко оценивают уровень образования, полученного в России.
"Если говоришь про Россию, то тебя уважают. То, кем я сейчас стал, все лучшее в моей жизни, я получил, получив образование в России. К нам русские всегда относились замечательно", - сказал врач-гинеколог из Судана, занимающийся искусственным оплодотворением, Исмаил Салим.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавный радиолог Центральной больницы г. Малакаль (Южный Судан) Башир Хамид
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Главный радиолог Центральной больницы г. Малакаль (Южный Судан) Башир Хамид
В свою очередь преподаватель, полномочный представитель ректора Южного федерального университета в странах Африки и Ближнего Востока Бола Гергес, рожденный в Египте, сказал, что также среди иностранных студентов популярны инженерное и биологическое образование, полученные в России:
"Россия – страна возможностей. Мы получили здесь очень качественное образование, такого качества, что сразу же приступили к работе. Любая организация, которая берет российских выпускников – им повезло".
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПреподаватель, Полномочный представитель ректора Южного федерального университета в странах Африки и Ближнего Востока Бола Гергес (Египет)
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Преподаватель, Полномочный представитель ректора Южного федерального университета в странах Африки и Ближнего Востока Бола Гергес (Египет)
Египтянин, директор фирмы, которая занимается набором студентов из стран Ближнего Востока и Африки, желающих получить высшее образование в России, Амро Айед подчеркнул, что за девять лет его работы, только через его фирму в Россию приехали учиться более 3,5 тыс студентов из Египта, Сирии, Судана, Нигера, Ганы, Туниса, Марокко, Алжира, Индии и других стран.
"Российское образование со времен СССР было очень популярным в Африке. В Египте почти в каждом городе или деревне есть человек, который получил свое высшее образование в России по разным специальностям", - добавил он в ходе пресс-конференции.
Амро Айед сказал, что студентов также привлекает то, что Россия – страна традиционных ценностей, и эти традиции поддерживает сам президент Владимир Путин.
Он отметил, что, если обычно студенты из Африки и Ближнего Востока боятся русских холодов, то теперь у них есть возможность учиться в южных, более теплых регионах России, например, в Крыму:
"Теперь у нас есть возможность приглашать их учится в Крым, здесь не так холодно. Будем активно этим заниматься и рекламировать КФУ".