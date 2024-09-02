https://crimea.ria.ru/20240902/v-krymskom-universitete-uchatsya-inostrantsy-iz-40-stran-mira-1140070823.html

В Крымском университете учатся иностранцы из 40 стран мира

В Крымском университете учатся иностранцы из 40 стран мира - РИА Новости Крым, 02.09.2024

В Крымском университете учатся иностранцы из 40 стран мира

В настоящее время в Крымском Федеральном университете учатся студенты из различных стран ближнего и дальнего зарубежья, только из африканских стран их более 60... РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T19:18

2024-09-02T19:18

2024-09-02T19:18

сергей юрченко

кфу (крымский федеральный университет)

образование в крыму и севастополе

высшее образование

образование в россии

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В настоящее время в Крымском Федеральном университете учатся студенты из различных стран ближнего и дальнего зарубежья, только из африканских стран их более 60 человек. Такие данные в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым привел первый проректор - проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. В.И. Вернадского, доктор политических наук профессор Сергей Юрченко."У нас учатся студенты из 35-40 стран", - сказал он.По словам Юрченко, что касается ближнего зарубежья, то в Крыму высшее образование получают граждане Узбекистана (их больше всего), Казахстана, Киргизии, Белоруссии и даже из Украины. Последние поступили в вуз до 2022 года.Как подчеркнул начальник управления международной деятельности КФУ Геворг Габриелян, в основном студенты получают профессию медика, а также учатся на подготовительном факультете.По словам Юрченко, концепция развития международной деятельности университета подразумевает обучение в вузах университета граждан стран БРИКС, СНГ. Он заметил, что особой строкой стоит партнерство с Белоруссией. Также университет стремится привлечь студентов из Латинской Америки.Бывшие студенты Крымского федерального университета отмечают, что в Крыму, несмотря на западные санкции в отношении России и Крыма в частности, очень высокий технологизированный уровень образования. В целом, иностранные студенты - бывшие и нынешние – очень высоко оценивают уровень образования, полученного в России."Если говоришь про Россию, то тебя уважают. То, кем я сейчас стал, все лучшее в моей жизни, я получил, получив образование в России. К нам русские всегда относились замечательно", - сказал врач-гинеколог из Судана, занимающийся искусственным оплодотворением, Исмаил Салим.В свою очередь преподаватель, полномочный представитель ректора Южного федерального университета в странах Африки и Ближнего Востока Бола Гергес, рожденный в Египте, сказал, что также среди иностранных студентов популярны инженерное и биологическое образование, полученные в России:Египтянин, директор фирмы, которая занимается набором студентов из стран Ближнего Востока и Африки, желающих получить высшее образование в России, Амро Айед подчеркнул, что за девять лет его работы, только через его фирму в Россию приехали учиться более 3,5 тыс студентов из Египта, Сирии, Судана, Нигера, Ганы, Туниса, Марокко, Алжира, Индии и других стран.Амро Айед сказал, что студентов также привлекает то, что Россия – страна традиционных ценностей, и эти традиции поддерживает сам президент Владимир Путин.Он отметил, что, если обычно студенты из Африки и Ближнего Востока боятся русских холодов, то теперь у них есть возможность учиться в южных, более теплых регионах России, например, в Крыму:"Теперь у нас есть возможность приглашать их учится в Крым, здесь не так холодно. Будем активно этим заниматься и рекламировать КФУ".

https://crimea.ria.ru/20240523/kuda-poyti-uchitsya-v-kfu-otkrylis-novye-napravleniya-podgotovki-1137465124.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей юрченко, кфу (крымский федеральный университет), образование в крыму и севастополе, высшее образование, образование в россии, крым, новости крыма