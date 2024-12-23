https://crimea.ria.ru/20241223/22-bezuspeshnye-kontrataki-vsu-poteryali-bolee-1600-boevikov-1142854761.html
22 безуспешные контратаки: ВСУ потеряли более 1600 боевиков
22 безуспешные контратаки: ВСУ потеряли более 1600 боевиков - РИА Новости Крым, 23.12.2024
22 безуспешные контратаки: ВСУ потеряли более 1600 боевиков
Вооруженные силы Российской Федерации в зоне спецоперации отразили 22 контратаки ВСУ, противник потерял порядка 1660 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T13:11
2024-12-23T13:11
2024-12-23T13:12
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации в зоне спецоперации отразили 22 контратаки ВСУ, противник потерял порядка 1660 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Отразили 13 контратак вооруженных формирований Украины. Противник потерял до 610 военнослужащих", - говорится в сообщении.Кроме того, по информации военного ведомства, поражена вражеская техника, среди которой бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, в том числе американский бронеавтомобиль "MaxxPro" и две "Казак".Семь контратак отразили подразделения группировки войск "Запад" и улучшили тактическое положение. В результате ВСУ потеряли более 400 военнослужащих, шесть автомобилей бронетранспортер М113 и три 105-мм орудия производства США и другое вооружение. Уничтожены два склада с боеприпасами.Одну безуспешную контратаку ВСУ предприняли в зоне действия подразделений "Южной" группировки войск, которые заняли более выгодные рубежи. Уничтожены до 400 военнослужащих, а также военная техника, в то числе бронетранспортер и 155-мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США, 122-мм гаубица Д-30 и два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании.Еще одна контратака отражена подразделениями группировки войск "Днепр", улучшившими положение по переднему краю. ВСУ потеряли 45 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Сторожевое Донецкой Народной Республики", - уточняют в Минобороны РФ.В этом направлении ВС РФ нанесли поражение формированиям мотопехотной, двум механизированным бригадам ВСУ и бригадам теробороны в районах населенных пунктов Раздольное, Разлив Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.Украина потеряла до 155 военнослужащих и военную технику, среди которой 155-мм самоходная артиллерийская установка "Caesar" производства Франции, станция радиоэлектронной борьбы.Еще 50 боевиков ВСУ ликвидированы подразделениями группировки войск "Север".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штатная численность российской армии достигла 1,5 млн военнослужащихСитуация в зоне СВО меняется кардинально – ПутинСнижение возраста мобилизации на Украине не изменит ход СВО – Путин
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, инфографика
22 безуспешные контратаки: ВСУ потеряли более 1600 боевиков
ВСУ провели 22 безуспешные контратаки и потеряли порядка 1660 боевиков за сутки
13:11 23.12.2024 (обновлено: 13:12 23.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации в зоне спецоперации отразили 22 контратаки ВСУ, противник потерял порядка 1660 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Отразили 13 контратак вооруженных формирований Украины. Противник потерял до 610 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации военного ведомства, поражена вражеская техника, среди которой бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, в том числе американский бронеавтомобиль "MaxxPro" и две "Казак".
Семь контратак отразили подразделения группировки войск "Запад" и улучшили тактическое положение. В результате ВСУ потеряли более 400 военнослужащих, шесть автомобилей бронетранспортер М113 и три 105-мм орудия производства США и другое вооружение. Уничтожены два склада с боеприпасами.
Одну безуспешную контратаку ВСУ предприняли в зоне действия подразделений "Южной" группировки войск, которые заняли более выгодные рубежи. Уничтожены до 400 военнослужащих, а также военная техника, в то числе бронетранспортер и 155-мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США, 122-мм гаубица Д-30 и два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании.
Еще одна контратака отражена подразделениями группировки войск "Днепр", улучшившими положение по переднему краю. ВСУ потеряли 45 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт
Сторожевое Донецкой Народной Республики", - уточняют в Минобороны РФ.
В этом направлении ВС РФ нанесли поражение формированиям мотопехотной, двум механизированным бригадам ВСУ и бригадам теробороны в районах населенных пунктов Раздольное, Разлив Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.
Украина потеряла до 155 военнослужащих и военную технику, среди которой 155-мм самоходная артиллерийская установка "Caesar" производства Франции, станция радиоэлектронной борьбы.
Еще 50 боевиков ВСУ ликвидированы подразделениями группировки войск "Север".
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