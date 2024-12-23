https://crimea.ria.ru/20241223/iski-kryma-nuzhno-vklyuchit-v-buduschie-peregovory-po-ukraine--zayavlenie-1142860924.html

Иски Крыма нужно включить в будущие переговоры по Украине – заявление

Иски Крыма нужно включить в будущие переговоры по Украине – заявление - РИА Новости Крым, 23.12.2024

Иски Крыма нужно включить в будущие переговоры по Украине – заявление

Иски Крыма к Киеву по возмещению ущерба от блокад полуострова должны быть включены в будущий переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Об... РИА Новости Крым, 23.12.2024

2024-12-23T17:22

2024-12-23T17:22

2024-12-23T17:22

владимир константинов

новости крыма

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водная блокада крыма

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Иски Крыма к Киеву по возмещению ущерба от блокад полуострова должны быть включены в будущий переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.По словам Константинова, в следующем году рабочая группа приступит к оценке ущерба, нанесенного Крыму транспортной, продуктовой и экономической блокадами. Также специалисты оценят юридические возможности по предъявлению киевскому режиму иска о компенсации ущерба за лингвоцид – ущемление прав русскоязычных жителей Крыма.В октябре 2023 года Арбитражный суд Крыма удовлетворил иск Государственного совета республики к органам власти Украины о взыскании с Киева 152,6 миллиарда рублей за ущерб от водной блокады полуостроваВ июне 2024 года арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск республиканских властей по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова. Решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании "Укрэнерго" в пользу казны Крыма убытки в размере 3 триллионов 156 миллиардов 605 миллионов рублей.Кроме того, Верховный суд Крыма признал право крымчан на компенсацию ущерба, причиненного водной и энергетической блокадами. По примерным оценкам, сумма претензий по обоим искам составляет более 7,1 триллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму посчитают ущерб от похищенных Украиной пенсий и социальных выплатВ Крыму подготовят иск к Украине об ущербе за "языковую блокаду"В Крыму удовлетворили иски о взыскании ущерба от водной блокады Киева

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, новости крыма, транспортная блокада крыма, финансовая блокада крыма, энергетическая блокада крыма, водная блокада крыма, украина