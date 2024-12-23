https://crimea.ria.ru/20241223/iski-kryma-nuzhno-vklyuchit-v-buduschie-peregovory-po-ukraine--zayavlenie-1142860924.html
Иски Крыма нужно включить в будущие переговоры по Украине – заявление
Иски Крыма нужно включить в будущие переговоры по Украине – заявление - РИА Новости Крым, 23.12.2024
Иски Крыма нужно включить в будущие переговоры по Украине – заявление
Иски Крыма к Киеву по возмещению ущерба от блокад полуострова должны быть включены в будущий переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Об... РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T17:22
2024-12-23T17:22
2024-12-23T17:22
владимир константинов
новости крыма
транспортная блокада крыма
финансовая блокада крыма
энергетическая блокада крыма
водная блокада крыма
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129945415_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f01b51141ded655ea7e6e00c9d1fdc39.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Иски Крыма к Киеву по возмещению ущерба от блокад полуострова должны быть включены в будущий переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.По словам Константинова, в следующем году рабочая группа приступит к оценке ущерба, нанесенного Крыму транспортной, продуктовой и экономической блокадами. Также специалисты оценят юридические возможности по предъявлению киевскому режиму иска о компенсации ущерба за лингвоцид – ущемление прав русскоязычных жителей Крыма.В октябре 2023 года Арбитражный суд Крыма удовлетворил иск Государственного совета республики к органам власти Украины о взыскании с Киева 152,6 миллиарда рублей за ущерб от водной блокады полуостроваВ июне 2024 года арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск республиканских властей по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова. Решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании "Укрэнерго" в пользу казны Крыма убытки в размере 3 триллионов 156 миллиардов 605 миллионов рублей.Кроме того, Верховный суд Крыма признал право крымчан на компенсацию ущерба, причиненного водной и энергетической блокадами. По примерным оценкам, сумма претензий по обоим искам составляет более 7,1 триллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму посчитают ущерб от похищенных Украиной пенсий и социальных выплатВ Крыму подготовят иск к Украине об ущербе за "языковую блокаду"В Крыму удовлетворили иски о взыскании ущерба от водной блокады Киева
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129945415_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_469f72c0386fb97239df36212aa9f712.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир константинов, новости крыма, транспортная блокада крыма, финансовая блокада крыма, энергетическая блокада крыма, водная блокада крыма, украина
Иски Крыма нужно включить в будущие переговоры по Украине – заявление
Иски Крыма по блокадам нужно сделать частью будущих переговоров по Украине – Константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Иски Крыма к Киеву по возмещению ущерба от блокад полуострова должны быть включены в будущий переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
"Тема нашей претенциозной работы должна (быть включена) в процесс мирных переговоров, к которым, судя по всему, все и идет. Очень важно, чтобы эти данные (иски Крыма к Украине – ред.) были вовлечены в переговорный процесс", – сказал глава крымского парламента на встрече с представителями СМИ в Симферополе.
По словам Константинова, в следующем году рабочая группа приступит к оценке ущерба, нанесенного Крыму транспортной, продуктовой и экономической блокадами. Также специалисты оценят юридические возможности по предъявлению киевскому режиму иска о компенсации ущерба за лингвоцид – ущемление прав русскоязычных жителей Крыма.
"Сколько будем жить, столько и будем требовать (компенсации от Украины – ред.). Не удастся сейчас – наши дети пойдут с этими исками. Это долг, а долг платежом красен. Все равно мы будем требовать, и им придется заплатить", – добавил политик.
В октябре 2023 года Арбитражный суд Крыма удовлетворил иск
Государственного совета республики к органам власти Украины о взыскании с Киева 152,6 миллиарда рублей за ущерб от водной блокады полуострова
В июне 2024 года арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск
республиканских властей по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова. Решено взыскать
солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании "Укрэнерго" в пользу казны Крыма убытки в размере 3 триллионов 156 миллиардов 605 миллионов рублей.
Кроме того, Верховный суд Крыма признал право крымчан на компенсацию ущерба, причиненного водной и энергетической блокадами. По примерным оценкам, сумма претензий по обоим искам составляет более 7,1 триллиона рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: