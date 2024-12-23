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Что означают слова Трампа о встрече с Путиным - РИА Новости Крым, 23.12.2024
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https://crimea.ria.ru/20241223/chto-oznachayut-slova-trampa-o-vstreche-s-putinym-1142855253.html
Что означают слова Трампа о встрече с Путиным
Что означают слова Трампа о встрече с Путиным - РИА Новости Крым, 23.12.2024
Что означают слова Трампа о встрече с Путиным
Слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что президент РФ Владимир Путин хочет встретиться с ним "как можно скорее" по вопросу Украины, являются... РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T13:40
2024-12-23T15:00
радио "спутник в крыму"
дональд трамп
сша
политика
мнения
александр гусев
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что президент РФ Владимир Путин хочет встретиться с ним "как можно скорее" по вопросу Украины, являются "оборотом речи", ориентированной на американскую аудиторию. Причем она в очередной раз доказывает его экстравагантность и непредсказуемость. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор, Александр Гусев.Дональд Трамп, выступая на фестивале Turning Point's AmericaFest 23 декабря, в очередной раз заявил о необходимости положить конец конфликту на Украине. При этом отметил, что ждет обсуждения данного вопроса с лидером РФ Владимиром Путиным, который, "хочет встретиться… как можно скорее".По мнению Гусева, определенная логика в этих словах Трампа присутствует.По мнению политолога, объяснить такой оборот можно тем, что Трамп сегодня изо всех сил старается "работать" на американскую аудиторию, перед которой он должен выглядеть как безусловный лидер."Трамп как уж на сковородке. Ситуация внутриполитическая и внутриэкономическая в США непростая", – заметил Гусев.В то же время такая формулировка может быть и очередным доказательством экстравагантности и непредсказуемости Трампа, считает политолог.Гусев напомнил в частности, слова Трампа во время предвыборной гонки и президентских дебатов в США о том, что ему нужно 24 часа, чтобы положить конец войне на Украине.Политолог считает, что и заявления, и действия избранного президента США свидетельствуют о том, что "Трамп все-таки больше бизнесмен, чем политик", хотя и намерен стоять "на страже именно американских интересов".Тем не менее, многие его высказывания, с одной стороны, подчеркивают характер лидера Америки, с другой показывают его метания и то, "что многие вещи им просто еще не продуманы"."Например, насчет объединения США с Канадой, Мексикой. Это все достаточно экстравагантно. Но таков Трамп. Он в свое время строил забор на границе с Мексикой. Наверное, лидеру такого государства, как США, эти вещи нужно продумывать. Объединяться с Мексикой или строить забор. Нужно, как говорил Владимир Владимирович Путин, отделять мух от котлет", – заметил Гусев.При этом политолог обратил внимание на то, что в некоторых аспектах Трамп весьма однозначен. В частности в том, что Россия и США "должны вместе, сообща положить конец конфликту на Украине".Президент России Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря заявил о готовности в любое время встретиться или провести разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом.При этом подчеркнул, что Москва готова вести переговоры по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле сегодня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецпредставитель Трампа готов посетить Москву – СМИ "Запуск пробных шаров": зачем у Трампа много говорят о мире на Украине Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию
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4.7
96
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дональд трамп, сша, политика, мнения, александр гусев, украина
Что означают слова Трампа о встрече с Путиным

Слова Трампа о встрече с Путиным доказывают его непредсказуемость и работу на граждан США

13:40 23.12.2024 (обновлено: 15:00 23.12.2024)
 
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что президент РФ Владимир Путин хочет встретиться с ним "как можно скорее" по вопросу Украины, являются "оборотом речи", ориентированной на американскую аудиторию. Причем она в очередной раз доказывает его экстравагантность и непредсказуемость. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор, Александр Гусев.
Дональд Трамп, выступая на фестивале Turning Point's AmericaFest 23 декабря, в очередной раз заявил о необходимости положить конец конфликту на Украине. При этом отметил, что ждет обсуждения данного вопроса с лидером РФ Владимиром Путиным, который, "хочет встретиться… как можно скорее".
По мнению Гусева, определенная логика в этих словах Трампа присутствует.
"Да, Владимир Владимирович заявил на встрече 19 декабря, что он видит смысл в этой встрече, вкладывает в это достаточно большие ожидания, потому что встреча двух лидеров крупнейших государств, наверное, к чему-то должна привести реальному. Что касается формулировки, что именно Путин хочет встретиться с Трампом… Я думаю, что это оборот речи", – сказал Гусев.
По мнению политолога, объяснить такой оборот можно тем, что Трамп сегодня изо всех сил старается "работать" на американскую аудиторию, перед которой он должен выглядеть как безусловный лидер.
"Трамп как уж на сковородке. Ситуация внутриполитическая и внутриэкономическая в США непростая", – заметил Гусев.
В то же время такая формулировка может быть и очередным доказательством экстравагантности и непредсказуемости Трампа, считает политолог.
Гусев напомнил в частности, слова Трампа во время предвыборной гонки и президентских дебатов в США о том, что ему нужно 24 часа, чтобы положить конец войне на Украине.
"Сейчас он уже изменил риторику. Говорит, что сделать это будет достаточно сложно, "но я попробую". Ясно, что ни о каких 24 часах речи быть не может. И он это понимает. Поэтому что у Трампа в голове, нельзя сказать точно. Он действительно хочет (окончания конфликта на Украине – ред.) или это определенная бравада, которая сопутствует ему практически в течение всей его жизни. Тут много вопросов", – прокомментировал Гусев.
Политолог считает, что и заявления, и действия избранного президента США свидетельствуют о том, что "Трамп все-таки больше бизнесмен, чем политик", хотя и намерен стоять "на страже именно американских интересов".
Тем не менее, многие его высказывания, с одной стороны, подчеркивают характер лидера Америки, с другой показывают его метания и то, "что многие вещи им просто еще не продуманы".
"Например, насчет объединения США с Канадой, Мексикой. Это все достаточно экстравагантно. Но таков Трамп. Он в свое время строил забор на границе с Мексикой. Наверное, лидеру такого государства, как США, эти вещи нужно продумывать. Объединяться с Мексикой или строить забор. Нужно, как говорил Владимир Владимирович Путин, отделять мух от котлет", – заметил Гусев.
При этом политолог обратил внимание на то, что в некоторых аспектах Трамп весьма однозначен. В частности в том, что Россия и США "должны вместе, сообща положить конец конфликту на Украине".
Президент России Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря заявил о готовности в любое время встретиться или провести разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом.
При этом подчеркнул, что Москва готова вести переговоры по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле сегодня.
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