https://crimea.ria.ru/20241219/pryamaya-liniya-s-vladimirom-putinym-1142744105.html
Прямая линия с Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Прямая линия с Владимиром Путиным
Президент РФ Владимир Путин подводит итоги года в ходе большой пресс-конференции, которая в этом году совмещена с "Прямой линией". РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T12:06
2024-12-19T12:06
2024-12-19T12:06
владимир путин (политик)
прямая трансляция
прямая линия с владимиром путиным
общество
политика
россия
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Президент РФ Владимир Путин подводит итоги года в ходе большой пресс-конференции, которая в этом году совмещена с "Прямой линией".В пресс-конференции примут участие журналисты из разных регионов страны и представители западных СМИ.На Прямую линию поступило уже более 1,8 млн запросов. Прием обращений от жителей страны начался 8 декабря и будет идти до начала трансляции программы.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в число приоритетных тем, которые волнуют россиян, входят вопросы, связанные со специальной военной операцией, а также экономические проблемы.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), прямая трансляция, прямая линия с владимиром путиным, общество, политика, россия
Прямая линия с Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным - трансляция
Президент РФ Владимир Путин подводит итоги года в ходе большой пресс-конференции, которая в этом году совмещена с "Прямой линией".
В пресс-конференции примут участие журналисты из разных регионов страны и представители западных СМИ.
На Прямую линию поступило уже более 1,8 млн запросов. Прием обращений от жителей страны начался 8 декабря и будет идти до начала трансляции программы.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в число приоритетных тем, которые волнуют россиян, входят вопросы, связанные со специальной военной операцией, а также экономические проблемы.