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Прямая линия с Владимиром Путиным

Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Прямая линия с Владимиром Путиным

Президент РФ Владимир Путин подводит итоги года в ходе большой пресс-конференции, которая в этом году совмещена с "Прямой линией". РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T12:06

2024-12-19T12:06

2024-12-19T12:06

владимир путин (политик)

прямая трансляция

прямая линия с владимиром путиным

общество

политика

россия

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Президент РФ Владимир Путин подводит итоги года в ходе большой пресс-конференции, которая в этом году совмещена с "Прямой линией".В пресс-конференции примут участие журналисты из разных регионов страны и представители западных СМИ.На Прямую линию поступило уже более 1,8 млн запросов. Прием обращений от жителей страны начался 8 декабря и будет идти до начала трансляции программы.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в число приоритетных тем, которые волнуют россиян, входят вопросы, связанные со специальной военной операцией, а также экономические проблемы.

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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