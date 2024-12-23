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Экс-мэр Сочи получил новое уголовное дело о 43-миллионной взятке - РИА Новости Крым, 23.12.2024
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Экс-мэр Сочи получил новое уголовное дело о 43-миллионной взятке
Экс-мэр Сочи получил новое уголовное дело о 43-миллионной взятке - РИА Новости Крым, 23.12.2024
Экс-мэр Сочи получил новое уголовное дело о 43-миллионной взятке
В отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского возбуждено новое уголовное дело о взятке в размере 43 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T12:23
2024-12-23T12:24
алексей копайгородский
сочи
взятка
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
закон и право
правосудие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского возбуждено новое уголовное дело о взятке в размере 43 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.Факт выявлен в ходе расследования другого уголовного дела - о хищении принадлежавших городу земельных участков, уточнили в МВД. Подозреваемые были задержаны осенью. В жилых и офисных помещениях в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре было проведено более 50 обысков. Изъяты деньги, ценности, документы и другие доказательства. В отношении фигурантов избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.Сейчас следствие продолжается. Ведется работа по установлению всех соучастников противоправной деятельности.Алексей Копайгородский возглавил город Сочи 11 сентября 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. 14 мая стало известно, что он уходит в отставку в связи с переходом на новое место работы. В сентябре Следствие предъявило Копайгородскому подозрение по делу о растрате.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-главу Феодосии приговорили к 8 годам за коррупциюСК расследует дело экс-министра МЧС КрымаВ Крыму и Севастополе возбудили более 400 дел о коррупции
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Новости
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РИА Новости Крым
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алексей копайгородский, сочи, взятка, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), закон и право, правосудие
Экс-мэр Сочи получил новое уголовное дело о 43-миллионной взятке

В отношении экс-мэра Сочи Копайгородского возбудили новое дело о взятке - МВД

12:23 23.12.2024 (обновлено: 12:24 23.12.2024)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского возбуждено новое уголовное дело о взятке в размере 43 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

"В ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство", - сказано в публикации.

Факт выявлен в ходе расследования другого уголовного дела - о хищении принадлежавших городу земельных участков, уточнили в МВД. Подозреваемые были задержаны осенью. В жилых и офисных помещениях в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре было проведено более 50 обысков. Изъяты деньги, ценности, документы и другие доказательства. В отношении фигурантов избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.
Сейчас следствие продолжается. Ведется работа по установлению всех соучастников противоправной деятельности.
Алексей Копайгородский возглавил город Сочи 11 сентября 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. 14 мая стало известно, что он уходит в отставку в связи с переходом на новое место работы. В сентябре Следствие предъявило Копайгородскому подозрение по делу о растрате.
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Алексей КопайгородскийСочиВзяткаНовостиМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Закон и правоПравосудие
 
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