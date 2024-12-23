https://crimea.ria.ru/20241223/eks-mer-sochi-poluchil-novoe-ugolovnoe-delo-o-43-millionnoy-vzyatke-1142853422.html

Экс-мэр Сочи получил новое уголовное дело о 43-миллионной взятке

Экс-мэр Сочи получил новое уголовное дело о 43-миллионной взятке - РИА Новости Крым, 23.12.2024

Экс-мэр Сочи получил новое уголовное дело о 43-миллионной взятке

В отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского возбуждено новое уголовное дело о взятке в размере 43 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости Крым, 23.12.2024

2024-12-23T12:23

2024-12-23T12:23

2024-12-23T12:24

алексей копайгородский

сочи

взятка

новости

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

закон и право

правосудие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского возбуждено новое уголовное дело о взятке в размере 43 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.Факт выявлен в ходе расследования другого уголовного дела - о хищении принадлежавших городу земельных участков, уточнили в МВД. Подозреваемые были задержаны осенью. В жилых и офисных помещениях в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре было проведено более 50 обысков. Изъяты деньги, ценности, документы и другие доказательства. В отношении фигурантов избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.Сейчас следствие продолжается. Ведется работа по установлению всех соучастников противоправной деятельности.Алексей Копайгородский возглавил город Сочи 11 сентября 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. 14 мая стало известно, что он уходит в отставку в связи с переходом на новое место работы. В сентябре Следствие предъявило Копайгородскому подозрение по делу о растрате.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-главу Феодосии приговорили к 8 годам за коррупциюСК расследует дело экс-министра МЧС КрымаВ Крыму и Севастополе возбудили более 400 дел о коррупции

сочи

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей копайгородский, сочи, взятка, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), закон и право, правосудие