Экс-мэр Сочи получил новое уголовное дело о 43-миллионной взятке
В отношении экс-мэра Сочи Копайгородского возбудили новое дело о взятке - МВД
12:23 23.12.2024 (обновлено: 12:24 23.12.2024)
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского возбуждено новое уголовное дело о взятке в размере 43 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
"В ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство", - сказано в публикации.
Факт выявлен в ходе расследования другого уголовного дела - о хищении принадлежавших городу земельных участков, уточнили в МВД. Подозреваемые были задержаны осенью. В жилых и офисных помещениях в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре было проведено более 50 обысков. Изъяты деньги, ценности, документы и другие доказательства. В отношении фигурантов избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.
Сейчас следствие продолжается. Ведется работа по установлению всех соучастников противоправной деятельности.
Алексей Копайгородский возглавил город Сочи 11 сентября 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. 14 мая стало известно, что он уходит в отставку в связи с переходом на новое место работы. В сентябре Следствие предъявило Копайгородскому подозрение по делу о растрате.
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