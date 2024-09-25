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Экс-мэру Сочи предъявили обвинение по делу о крупной растрате - РИА Новости Крым, 25.09.2024
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Экс-мэру Сочи предъявили обвинение по делу о крупной растрате
Экс-мэру Сочи предъявили обвинение по делу о крупной растрате - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Экс-мэру Сочи предъявили обвинение по делу о крупной растрате
Следствие предъявило обвинение бывшему мэру города Сочи Алексею Копайгородскому по делу о растрате, сообщает ТГ-канал Суды общей юрисдикции города Москвы. РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T18:28
2024-09-25T18:51
сочи
суд
происшествия
растрата
краснодарский край
новости
алексей копайгородский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Следствие предъявило обвинение бывшему мэру города Сочи Алексею Копайгородскому по делу о растрате, сообщает ТГ-канал Суды общей юрисдикции города Москвы.Ему грозит крупный штраф, а также лишение свободы на срок от года до четырех лет.Адвокат Копайгородского сообщил РИА Новости, что обвиняемый не признает свою вину.Алексей Копайгородский возглавил город Сочи 11 сентября 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике.14 мая стало известно, что он уходит в отставку в связи с переходом на новое место работы.
https://crimea.ria.ru/20240829/v-moskve-arestovali-byvshego-io-zamgubernatora-sevastopolya-gorlova-1139966068.html
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сочи, суд, происшествия, растрата, краснодарский край, новости, алексей копайгородский
Экс-мэру Сочи предъявили обвинение по делу о крупной растрате

Экс-мэру Сочи Копайгородскому предъявили обвинение по делу о крупной растрате

18:28 25.09.2024 (обновлено: 18:51 25.09.2024)
 
© ТГ-канал Суды общей юрисдикции города МосквыСтоличный суд избрал меру пресечения экс-главе города - курорта Сочи
Столичный суд избрал меру пресечения экс-главе города - курорта Сочи
© ТГ-канал Суды общей юрисдикции города Москвы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Следствие предъявило обвинение бывшему мэру города Сочи Алексею Копайгородскому по делу о растрате, сообщает ТГ-канал Суды общей юрисдикции города Москвы.

"Постановлением Мещанского райсуда Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Копайгородского Алексея Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), до 18 ноября", - говорится в сообщении.

Ему грозит крупный штраф, а также лишение свободы на срок от года до четырех лет.
Адвокат Копайгородского сообщил РИА Новости, что обвиняемый не признает свою вину.
Алексей Копайгородский возглавил город Сочи 11 сентября 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике.
14 мая стало известно, что он уходит в отставку в связи с переходом на новое место работы.
Евгений Горлов
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СочиСудПроисшествияРастратаКраснодарский крайНовостиАлексей Копайгородский
 
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