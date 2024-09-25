https://crimea.ria.ru/20240925/eks-meru-sochi-predyavili-obvinenie-po-delu-o-krupnoy-rastrate-1140624040.html

Экс-мэру Сочи предъявили обвинение по делу о крупной растрате

Экс-мэру Сочи предъявили обвинение по делу о крупной растрате - РИА Новости Крым, 25.09.2024

Экс-мэру Сочи предъявили обвинение по делу о крупной растрате

Следствие предъявило обвинение бывшему мэру города Сочи Алексею Копайгородскому по делу о растрате, сообщает ТГ-канал Суды общей юрисдикции города Москвы. РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T18:28

2024-09-25T18:28

2024-09-25T18:51

сочи

суд

происшествия

растрата

краснодарский край

новости

алексей копайгородский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Следствие предъявило обвинение бывшему мэру города Сочи Алексею Копайгородскому по делу о растрате, сообщает ТГ-канал Суды общей юрисдикции города Москвы.Ему грозит крупный штраф, а также лишение свободы на срок от года до четырех лет.Адвокат Копайгородского сообщил РИА Новости, что обвиняемый не признает свою вину.Алексей Копайгородский возглавил город Сочи 11 сентября 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике.14 мая стало известно, что он уходит в отставку в связи с переходом на новое место работы.

https://crimea.ria.ru/20240829/v-moskve-arestovali-byvshego-io-zamgubernatora-sevastopolya-gorlova-1139966068.html

сочи

краснодарский край

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сочи, суд, происшествия, растрата, краснодарский край, новости, алексей копайгородский