https://crimea.ria.ru/20240925/eks-meru-sochi-predyavili-obvinenie-po-delu-o-krupnoy-rastrate-1140624040.html
Экс-мэру Сочи предъявили обвинение по делу о крупной растрате
Экс-мэру Сочи предъявили обвинение по делу о крупной растрате - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Экс-мэру Сочи предъявили обвинение по делу о крупной растрате
Следствие предъявило обвинение бывшему мэру города Сочи Алексею Копайгородскому по делу о растрате, сообщает ТГ-канал Суды общей юрисдикции города Москвы. РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T18:28
2024-09-25T18:28
2024-09-25T18:51
сочи
суд
происшествия
растрата
краснодарский край
новости
алексей копайгородский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/19/1140624111_0:85:960:625_1920x0_80_0_0_d364452b612ad2947b6f1f190eafbbc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Следствие предъявило обвинение бывшему мэру города Сочи Алексею Копайгородскому по делу о растрате, сообщает ТГ-канал Суды общей юрисдикции города Москвы.Ему грозит крупный штраф, а также лишение свободы на срок от года до четырех лет.Адвокат Копайгородского сообщил РИА Новости, что обвиняемый не признает свою вину.Алексей Копайгородский возглавил город Сочи 11 сентября 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике.14 мая стало известно, что он уходит в отставку в связи с переходом на новое место работы.
https://crimea.ria.ru/20240829/v-moskve-arestovali-byvshego-io-zamgubernatora-sevastopolya-gorlova-1139966068.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/19/1140624111_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_74f1c1494af62dc05eb763e183e873bb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, суд, происшествия, растрата, краснодарский край, новости, алексей копайгородский
Экс-мэру Сочи предъявили обвинение по делу о крупной растрате
Экс-мэру Сочи Копайгородскому предъявили обвинение по делу о крупной растрате
18:28 25.09.2024 (обновлено: 18:51 25.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Следствие предъявило обвинение бывшему мэру города Сочи Алексею Копайгородскому по делу о растрате, сообщает ТГ-канал Суды общей юрисдикции города Москвы.
"Постановлением Мещанского райсуда Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Копайгородского Алексея Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), до 18 ноября", - говорится в сообщении.
Ему грозит крупный штраф, а также лишение свободы на срок от года до четырех лет.
Адвокат Копайгородского сообщил РИА Новости, что обвиняемый не признает свою вину.
Алексей Копайгородский возглавил город Сочи 11 сентября 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике.
14 мая стало известно, что он уходит в отставку в связи с переходом на новое место работы.