https://crimea.ria.ru/20241209/eks-glavu-feodosii-prigovorili-k-8-godam-za-korruptsiyu-1142493001.html

Экс-главу Феодосии приговорили к 8 годам за коррупцию

Экс-главу Феодосии приговорили к 8 годам за коррупцию - РИА Новости Крым, 09.12.2024

Экс-главу Феодосии приговорили к 8 годам за коррупцию

м. Бывшего главу администрации Феодосии приговорили к 8 годам колонии строгого режима за должностные и коррупционные преступления. Об этом сообщает крымский... РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T15:49

2024-12-09T15:49

2024-12-09T16:04

приговор

феодосия

гсу ск россии по крыму и севастополю

новости крыма

срочные новости крыма

закон и право

правосудие

коррупция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/17/1139823175_0:244:3207:2047_1920x0_80_0_0_71c307728b5e00fc5caf4a5bd48cca12.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Бывшего главу администрации Феодосии приговорили к 8 годам колонии строгого режима за должностные и коррупционные преступления. Об этом сообщает крымский главк СК РФ.Следствие и суд установили, что в 2022 году подсудимый, занимая тогда пост мэра, знал, что местный житель хочет помочь предоставить жилой дом многодетной семье беженцев с освобожденных территорий. Они прибыли в Феодосию на постоянное место жительства.Кроме того, глава администрации подписывал документы по передаче в собственность земельных участков различного назначения предпринимателям, которые осуществляли деятельность в туристической сфере. При этом оснований для выкупа и применения льготной стоимости не было.В результате муниципальному образованию был причинен ущерб на сумму 72 миллиона рублей. Другой предприниматель, имеющий нарушения, заплатил мэру 100 тысяч рублей, чтобы в отношении него глава муниципалитета прекратил ведомственную проверку.Преступную деятельность главы администрации выявили и пресекли оперативники регионального управления ФСБ России при содействии Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым.Суд признал доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России по РК и городу Севастополю достаточными для вынесения обвинительного приговора как бывшему главе администрации города Феодосии, так и его сожительнице.Он признан виновным в превышении должностных полномочий, мошенничестве группой лиц с использованием служебного положения в особо крупном размере, вымогательстве и получении взятки за совершение главой органа местного самоуправления бездействия в пользу взяткодателя, а его сожительница – в групповом мошенничестве в особо крупном размере.Кроме того, наложен арест на жилой дом и незаконно оформленные земельные участки.Суд приговорил бывшего главу администрации Феодосии к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, его пособницу к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Отбывать его она будет после достижения ее ребенком возраста 14 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе возбудили более 400 дел о коррупцииЭкс-главе поселка под Севастополем вынесли приговор за злоупотребленияВ Крыму экс-главу муниципального предприятия будут судить за подлог

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приговор, феодосия, гсу ск россии по крыму и севастополю, новости крыма, срочные новости крыма, закон и право, правосудие, коррупция