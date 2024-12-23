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Взрыв на заводе в Абакане - в СК рассказали подробности - РИА Новости Крым, 23.12.2024
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Взрыв на заводе в Абакане - в СК рассказали подробности
Взрыв на заводе в Абакане - в СК рассказали подробности - РИА Новости Крым, 23.12.2024
Взрыв на заводе в Абакане - в СК рассказали подробности
Следком возбудил уголовное дело по факту взрыва и гибели двух человек на территории завода в Абакане. Об этом сообщает главк ведомства по Красноярскому краю и... РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T14:52
2024-12-23T14:52
взрыв
республика хакасия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Следком возбудил уголовное дело по факту взрыва и гибели двух человек на территории завода в Абакане. Об этом сообщает главк ведомства по Красноярскому краю и Республике Хакасия.Врыв прогремел на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода, сообщил ранее в понедельник глава Республики Хакасия Валентин Коновалов. В результате происшествия есть пострадавшие и погибшие.По данным Следкома, пострадавшие - мужчины в возрасте от 28 лет до 51 года - госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Дело открыто по статье о нарушении правил безопасности при ведении газоопасных работ, повлекшего гибель и травмирование сотрудников предприятия. Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На стройке в Севастополе рабочий упал с крана и погибСмертельная халатность: в Крыму начальник ответит за гибель работникаТри человека пострадали при хлопке газа в помещении общепита в Сочи
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РИА Новости Крым
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взрыв, республика хакасия, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости
Взрыв на заводе в Абакане - в СК рассказали подробности

После взрыва и гибели людей на Абаканском механическом заводе СК завел уголовное дело

14:52 23.12.2024
 
© Следственный комитет РФСледователи СК работают на месте взрыва на территории Абаканского механического завода
Следователи СК работают на месте взрыва на территории Абаканского механического завода
© Следственный комитет РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Следком возбудил уголовное дело по факту взрыва и гибели двух человек на территории завода в Абакане. Об этом сообщает главк ведомства по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Врыв прогремел на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода, сообщил ранее в понедельник глава Республики Хакасия Валентин Коновалов. В результате происшествия есть пострадавшие и погибшие.
"23 декабря сотрудники компании "Корпорация Лесмаш" проводили газосварочные работы в арендованном цеху на территории открытого акционерного общества "Абаканский опытно-механический завод". При сварке резервуара для воды произошел хлопок, в результате которого, по предварительным данным, погибли двое и пострадали несколько сотрудников организации", - сказано в сообщении.
По данным Следкома, пострадавшие - мужчины в возрасте от 28 лет до 51 года - госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Дело открыто по статье о нарушении правил безопасности при ведении газоопасных работ, повлекшего гибель и травмирование сотрудников предприятия. Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия.
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ВзрывРеспублика ХакасияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияНовости
 
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