Взрыв на заводе в Абакане - в СК рассказали подробности
После взрыва и гибели людей на Абаканском механическом заводе СК завел уголовное дело
© Следственный комитет РФСледователи СК работают на месте взрыва на территории Абаканского механического завода
© Следственный комитет РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Следком возбудил уголовное дело по факту взрыва и гибели двух человек на территории завода в Абакане. Об этом сообщает главк ведомства по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Врыв прогремел на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода, сообщил ранее в понедельник глава Республики Хакасия Валентин Коновалов. В результате происшествия есть пострадавшие и погибшие.
"23 декабря сотрудники компании "Корпорация Лесмаш" проводили газосварочные работы в арендованном цеху на территории открытого акционерного общества "Абаканский опытно-механический завод". При сварке резервуара для воды произошел хлопок, в результате которого, по предварительным данным, погибли двое и пострадали несколько сотрудников организации", - сказано в сообщении.
По данным Следкома, пострадавшие - мужчины в возрасте от 28 лет до 51 года - госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Дело открыто по статье о нарушении правил безопасности при ведении газоопасных работ, повлекшего гибель и травмирование сотрудников предприятия. Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия.
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