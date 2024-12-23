https://crimea.ria.ru/20241223/vzryv-na-zavode-v-abakane---v-sk-rasskazali-podrobnosti-1142856770.html

Взрыв на заводе в Абакане - в СК рассказали подробности

Взрыв на заводе в Абакане - в СК рассказали подробности - РИА Новости Крым, 23.12.2024

Взрыв на заводе в Абакане - в СК рассказали подробности

Следком возбудил уголовное дело по факту взрыва и гибели двух человек на территории завода в Абакане. Об этом сообщает главк ведомства по Красноярскому краю и... РИА Новости Крым, 23.12.2024

2024-12-23T14:52

2024-12-23T14:52

2024-12-23T14:52

взрыв

республика хакасия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Следком возбудил уголовное дело по факту взрыва и гибели двух человек на территории завода в Абакане. Об этом сообщает главк ведомства по Красноярскому краю и Республике Хакасия.Врыв прогремел на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода, сообщил ранее в понедельник глава Республики Хакасия Валентин Коновалов. В результате происшествия есть пострадавшие и погибшие.По данным Следкома, пострадавшие - мужчины в возрасте от 28 лет до 51 года - госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Дело открыто по статье о нарушении правил безопасности при ведении газоопасных работ, повлекшего гибель и травмирование сотрудников предприятия. Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На стройке в Севастополе рабочий упал с крана и погибСмертельная халатность: в Крыму начальник ответит за гибель работникаТри человека пострадали при хлопке газа в помещении общепита в Сочи

республика хакасия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв, республика хакасия, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости