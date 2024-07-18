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На стройке в Севастополе рабочий упал с крана и погиб

На стройке в Севастополе рабочий упал с крана и погиб - РИА Новости Крым, 18.07.2024

На стройке в Севастополе рабочий упал с крана и погиб

Прокуратура Севастополя контролирует проверку по факту гибели работника на стройке жилого комплекса по улице Генерала Крейзера. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T14:58

2024-07-18T14:58

2024-07-18T14:58

севастополь

новости крыма

происшествия

прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя контролирует проверку по факту гибели работника на стройке жилого комплекса по улице Генерала Крейзера. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.По предварительным данным, 57- летний мужчина, проходивший стажировку на должность машиниста крана, во время приведения в рабочее положение башенной стрелы упал с крана.Специалисты Государственной инспекции труда города Севастополя проводят расследование несчастного случая на производстве, они дадут оценку исполнению работодателем требований законодательства об охране труда. Кроме того, прокуратура контролирует ход процессуальной проверки по данному факту.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости крыма, происшествия, прокуратура города севастополя