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На стройке в Севастополе рабочий упал с крана и погиб - РИА Новости Крым, 18.07.2024
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На стройке в Севастополе рабочий упал с крана и погиб
На стройке в Севастополе рабочий упал с крана и погиб - РИА Новости Крым, 18.07.2024
На стройке в Севастополе рабочий упал с крана и погиб
Прокуратура Севастополя контролирует проверку по факту гибели работника на стройке жилого комплекса по улице Генерала Крейзера. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T14:58
2024-07-18T14:58
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя контролирует проверку по факту гибели работника на стройке жилого комплекса по улице Генерала Крейзера. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.По предварительным данным, 57- летний мужчина, проходивший стажировку на должность машиниста крана, во время приведения в рабочее положение башенной стрелы упал с крана.Специалисты Государственной инспекции труда города Севастополя проводят расследование несчастного случая на производстве, они дадут оценку исполнению работодателем требований законодательства об охране труда. Кроме того, прокуратура контролирует ход процессуальной проверки по данному факту.
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости крыма, происшествия, прокуратура города севастополя
На стройке в Севастополе рабочий упал с крана и погиб

В Севастополе на стройке машинист упал с башенного крана и погиб – прокуратура

14:58 18.07.2024
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя контролирует проверку по факту гибели работника на стройке жилого комплекса по улице Генерала Крейзера. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По предварительным данным, 57- летний мужчина, проходивший стажировку на должность машиниста крана, во время приведения в рабочее положение башенной стрелы упал с крана.
"Пострадавший был доставлен в городскую больницу №1 с диагнозом политравма, на следующий день мужчина скончался в реанимации", - проинформировали в прокуратуре.
Специалисты Государственной инспекции труда города Севастополя проводят расследование несчастного случая на производстве, они дадут оценку исполнению работодателем требований законодательства об охране труда. Кроме того, прокуратура контролирует ход процессуальной проверки по данному факту.
 
СевастопольНовости КрымаПроисшествияПрокуратура города Севастополя
 
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