https://crimea.ria.ru/20240206/troi-cheloveka-postradali-pri-khlopke-gaza-v-pomeschenii-obschepita-v-sochi-1134719516.html

Три человека пострадали при хлопке газа в помещении общепита в Сочи

Три человека пострадали при хлопке газа в помещении общепита в Сочи - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Три человека пострадали при хлопке газа в помещении общепита в Сочи

Три человека пострадали при хлопке газа в одном из сочинских заведении общепита. Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, пострадавшим потребовалась... РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T11:07

2024-02-06T11:07

2024-02-06T11:08

сочи

газ

взрыв газа

новости

происшествия

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Три человека пострадали при хлопке газа в одном из сочинских заведении общепита. Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, пострадавшим потребовалась госпитализация. По данным оперштаба, хлопок произошел утром 6 января в Центральном районе по адресу Тимирязева, 46/2.Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу. На месте работают сотрудники МЧС. Привлечены восемь единиц техники.Утром во вторник обрушение части перекрытий между этажами произошло из-за взрыва газового баллона в жилом доме в Севастополе, на улице Леваневского, 18.В результате взрыва никто не пострадал, эвакуированы 8 человек.Прокуратурой организована проверка по факту обрушения части здания. Следком возбудил уголовно дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Законопроект "о газовой безопасности" поддержала Матвиенко Почему взрывается газ - эксперт назвал главную опасность бытового топливаПри взрыве газа в доме Новосибирска погибли семь человек

сочи

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, газ, взрыв газа, новости, происшествия, краснодарский край