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Три человека пострадали при хлопке газа в помещении общепита в Сочи - РИА Новости Крым, 06.02.2024
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Три человека пострадали при хлопке газа в помещении общепита в Сочи
Три человека пострадали при хлопке газа в помещении общепита в Сочи - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Три человека пострадали при хлопке газа в помещении общепита в Сочи
Три человека пострадали при хлопке газа в одном из сочинских заведении общепита. Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, пострадавшим потребовалась... РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T11:07
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сочи
газ
взрыв газа
новости
происшествия
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Три человека пострадали при хлопке газа в одном из сочинских заведении общепита. Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, пострадавшим потребовалась госпитализация. По данным оперштаба, хлопок произошел утром 6 января в Центральном районе по адресу Тимирязева, 46/2.Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу. На месте работают сотрудники МЧС. Привлечены восемь единиц техники.Утром во вторник обрушение части перекрытий между этажами произошло из-за взрыва газового баллона в жилом доме в Севастополе, на улице Леваневского, 18.В результате взрыва никто не пострадал, эвакуированы 8 человек.Прокуратурой организована проверка по факту обрушения части здания. Следком возбудил уголовно дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Законопроект "о газовой безопасности" поддержала Матвиенко Почему взрывается газ - эксперт назвал главную опасность бытового топливаПри взрыве газа в доме Новосибирска погибли семь человек
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РИА Новости Крым
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сочи, газ, взрыв газа, новости, происшествия, краснодарский край
Три человека пострадали при хлопке газа в помещении общепита в Сочи

Три человека пострадали при хлопке газа в помещении общепита в Сочи - оперштаб

11:07 06.02.2024 (обновлено: 11:08 06.02.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАптечка на подстанции №9 скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова в Москве
Аптечка на подстанции №9 скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Три человека пострадали при хлопке газа в одном из сочинских заведении общепита. Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, пострадавшим потребовалась госпитализация.
По данным оперштаба, хлопок произошел утром 6 января в Центральном районе по адресу Тимирязева, 46/2.
"В помещении быстрого питания произошел хлопок газовоздушной смеси без возгорания, несущие конструкции не повреждены. В результате погибших нет, пострадали три человека", - сказано в сообщении.
Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу. На месте работают сотрудники МЧС. Привлечены восемь единиц техники.
Утром во вторник обрушение части перекрытий между этажами произошло из-за взрыва газового баллона в жилом доме в Севастополе, на улице Леваневского, 18.
В результате взрыва никто не пострадал, эвакуированы 8 человек.
Прокуратурой организована проверка по факту обрушения части здания. Следком возбудил уголовно дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.
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СочиГазВзрыв газаНовостиПроисшествияКраснодарский край
 
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