https://crimea.ria.ru/20240206/troi-cheloveka-postradali-pri-khlopke-gaza-v-pomeschenii-obschepita-v-sochi-1134719516.html
Три человека пострадали при хлопке газа в помещении общепита в Сочи
Три человека пострадали при хлопке газа в помещении общепита в Сочи - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Три человека пострадали при хлопке газа в помещении общепита в Сочи
Три человека пострадали при хлопке газа в одном из сочинских заведении общепита. Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, пострадавшим потребовалась... РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T11:07
2024-02-06T11:07
2024-02-06T11:08
сочи
газ
взрыв газа
новости
происшествия
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/23/1114712385_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8253c285c1b67adc3dd06d6ffa4ec78a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Три человека пострадали при хлопке газа в одном из сочинских заведении общепита. Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, пострадавшим потребовалась госпитализация. По данным оперштаба, хлопок произошел утром 6 января в Центральном районе по адресу Тимирязева, 46/2.Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу. На месте работают сотрудники МЧС. Привлечены восемь единиц техники.Утром во вторник обрушение части перекрытий между этажами произошло из-за взрыва газового баллона в жилом доме в Севастополе, на улице Леваневского, 18.В результате взрыва никто не пострадал, эвакуированы 8 человек.Прокуратурой организована проверка по факту обрушения части здания. Следком возбудил уголовно дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Законопроект "о газовой безопасности" поддержала Матвиенко Почему взрывается газ - эксперт назвал главную опасность бытового топливаПри взрыве газа в доме Новосибирска погибли семь человек
сочи
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/23/1114712385_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_7f869d618b125a328bd19d912ce5be18.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, газ, взрыв газа, новости, происшествия, краснодарский край
Три человека пострадали при хлопке газа в помещении общепита в Сочи
Три человека пострадали при хлопке газа в помещении общепита в Сочи - оперштаб
11:07 06.02.2024 (обновлено: 11:08 06.02.2024)