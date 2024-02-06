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Из обрушенного дома в Севастополе эвакуировали восемь человек
Из обрушенного дома в Севастополе эвакуировали восемь человек - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Из обрушенного дома в Севастополе эвакуировали восемь человек
В результате взрыва газового баллона в жилом доме в Севастополе никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T09:37
2024-02-06T09:37
2024-02-06T09:41
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газ
взрыв газа в жилом доме в севастополе
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В результате взрыва газового баллона в жилом доме в Севастополе никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.ЧП произошло во вторник утром на улице Леваневского, 18. По предварительным данным, в одной из квартир взорвался баллон газа, в результате чего обрушилась часть перекрытий между 1 и 2 этажами. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. По предварительной оценке, площадь разрушений составляет около 50 кв.м. Сейчас специалисты отключают дом от коммунальных сетей. На месте происшествия продолжают работать все оперативные службы.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, происшествия, газ, взрыв газа в жилом доме в севастополе, михаил развожаев, новости крыма, крым
Из обрушенного дома в Севастополе эвакуировали восемь человек
При взрыве газового баллона в жилом доме в Севастополе никто не пострадал – Развожаев
09:37 06.02.2024 (обновлено: 09:41 06.02.2024)