Рейтинг@Mail.ru
Из обрушенного дома в Севастополе эвакуировали восемь человек - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240206/iz-obrushennogo-doma-v-sevastopole-evakuirovano-vosem-chelovek-1134715574.html
Из обрушенного дома в Севастополе эвакуировали восемь человек
Из обрушенного дома в Севастополе эвакуировали восемь человек - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Из обрушенного дома в Севастополе эвакуировали восемь человек
В результате взрыва газового баллона в жилом доме в Севастополе никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T09:37
2024-02-06T09:41
севастополь
происшествия
газ
взрыв газа в жилом доме в севастополе
михаил развожаев
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/06/1134715036_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_153d8f90dce73083efa9f88aa99045c8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В результате взрыва газового баллона в жилом доме в Севастополе никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.ЧП произошло во вторник утром на улице Леваневского, 18. По предварительным данным, в одной из квартир взорвался баллон газа, в результате чего обрушилась часть перекрытий между 1 и 2 этажами. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. По предварительной оценке, площадь разрушений составляет около 50 кв.м. Сейчас специалисты отключают дом от коммунальных сетей. На месте происшествия продолжают работать все оперативные службы.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/06/1134715036_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d27ed51a17a9afffd512437e6b62d6e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, происшествия, газ, взрыв газа в жилом доме в севастополе, михаил развожаев, новости крыма, крым
Из обрушенного дома в Севастополе эвакуировали восемь человек

При взрыве газового баллона в жилом доме в Севастополе никто не пострадал – Развожаев

09:37 06.02.2024 (обновлено: 09:41 06.02.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе в одной из квартир взорвался газ
В Севастополе в одной из квартир взорвался газ
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В результате взрыва газового баллона в жилом доме в Севастополе никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
ЧП произошло во вторник утром на улице Леваневского, 18. По предварительным данным, в одной из квартир взорвался баллон газа, в результате чего обрушилась часть перекрытий между 1 и 2 этажами. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.
"Пострадавших не обнаружено. Всего эвакуировано из подъезда восемь человек, в том числе трое детей. Информация уточняется", - проинформировал губернатор в своем ТГ-канале.
По предварительной оценке, площадь разрушений составляет около 50 кв.м. Сейчас специалисты отключают дом от коммунальных сетей. На месте происшествия продолжают работать все оперативные службы.
 
СевастопольПроисшествияГазВзрыв газа в жилом доме в СевастополеМихаил РазвожаевНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:12Бил и унижал: жителя Крыма будут судить за жестокое обращение с детьми
11:07Три человека пострадали при хлопке газа в помещении общепита в Сочи
10:57ВСУ нанесли артиллерийский удар по селам в Херсонской области
10:50Взрыв газового баллона в доме Севастополя: что известно о ЧП к этому часу
10:39Пассажиров поезда Адлер-Симферополь пересадят на автобусы
10:35Ночная стихия в Крыму: повалены десятки деревьев, абоненты без света
10:27Американца Карлсона ждут в Крыму
10:03Штормовой ветер на юге Крыма: спасатели предупредили об опасности
09:55Как работает аэропорт Сочи после непогоды и задержки рейсов
09:37Из обрушенного дома в Севастополе эвакуировали восемь человек
09:30Засыпанную оползнем железную дорогу в Сочи расчистили со стороны моря
09:17В Севастополе в квартире взорвался баллон с газом – обрушены перекрытия
09:12Небольшой дождь: как работает Керченская переправа во вторник
08:58Рейд в Севастополе снова открыт
08:41Упавшие деревья перекрыли движение на автодороге Ялта–Севастополь
08:19Дорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в Крыму
07:53Что спасет Крым от разрушительных оползней и селей – мнение
07:41Когда газифицируют восточную часть Алушты и прилегающие села – власти
07:26Российская ПВО сбила 7 украинских дронов над Белгородской областью
07:22Где в Крыму не будет воды во вторник
Лента новостейМолния