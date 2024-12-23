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Крым станет регионом-донором через 10 лет – власти - РИА Новости Крым, 24.12.2024
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Крым станет регионом-донором через 10 лет – власти
Крым станет регионом-донором через 10 лет – власти - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Крым станет регионом-донором через 10 лет – власти
Через 10 лет Крым войдет в перечень российских регионов-доноров, экономический рост республики заметно ускорится после завершения специальной военной операции... РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-23T18:31
2024-12-24T08:56
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Через 10 лет Крым войдет в перечень российских регионов-доноров, экономический рост республики заметно ускорится после завершения специальной военной операции. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.По мнению главы крымского парламента, во многом этому будет способствовать значительный рост курортно-туристической отрасли, который последует по завершении спецоперации."Курортная сфера тянет за собой многие отрасли: сферу услуг, транспорт, сельское хозяйство. Даже не создавая новых инвестиционных кластеров, мы сразу процентов на 20 пойдем в рост. Это очень большие деньги", – добавил председатель Госсовета РК.Собственные доходы Крыма за 10 лет в составе России выросли более чем в пять раз – с 18 миллиардов до 103 миллиардов рублей. Объем валового регионального продукта в Крыму за 10 лет вырос в три раза и составил более 707 миллиардов рублей.В 2019 году Крым вышел из перечня высокодотационных регионов России. На сегодняшний день республика находится в списке из 34 субъектов, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета превышает 10% объема собственных доходов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму утвердили бюджет на 2025 год с дефицитом 4 млрд рублейБюджет Севастополя вырос в два раза за счет собственных доходовНалог на игорный бизнес в Крыму увеличили втрое
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владимир константинов, новости крыма, крым, доходы крымчан, финансы
Крым станет регионом-донором через 10 лет – власти

Крым через 10 лет станет регионом-донором России – глава Госсовета РК Константинов

18:31 23.12.2024 (обновлено: 08:56 24.12.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкГорода Крыма. Гурзуф
Города Крыма. Гурзуф - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Через 10 лет Крым войдет в перечень российских регионов-доноров, экономический рост республики заметно ускорится после завершения специальной военной операции. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

"Мы движемся очень хорошими темпами, крепнем в своих финансах… У нас уникальная природа, расположение, море. А есть еще много тем для развития. Через десять лет мы станем регионом с высокой добавленной стоимостью своих собственных ресурсов и превратимся уже в донора", – сказал Константинов на встрече с представителями СМИ.

По мнению главы крымского парламента, во многом этому будет способствовать значительный рост курортно-туристической отрасли, который последует по завершении спецоперации.
"Курортная сфера тянет за собой многие отрасли: сферу услуг, транспорт, сельское хозяйство. Даже не создавая новых инвестиционных кластеров, мы сразу процентов на 20 пойдем в рост. Это очень большие деньги", – добавил председатель Госсовета РК.
Собственные доходы Крыма за 10 лет в составе России выросли более чем в пять раз – с 18 миллиардов до 103 миллиардов рублей. Объем валового регионального продукта в Крыму за 10 лет вырос в три раза и составил более 707 миллиардов рублей.
В 2019 году Крым вышел из перечня высокодотационных регионов России. На сегодняшний день республика находится в списке из 34 субъектов, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета превышает 10% объема собственных доходов.
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