https://crimea.ria.ru/20221208/smertelnaya-khalatnost-v-krymu-nachalnik-otvetit-za-gibel-rabotnika-1125757405.html
Смертельная халатность: в Крыму начальник ответит за гибель работника
Смертельная халатность: в Крыму начальник ответит за гибель работника - РИА Новости Крым, 08.12.2022
Смертельная халатность: в Крыму начальник ответит за гибель работника
Красногвардейский районный суд вынеc приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника участка Джанкойского филиала компании "Вода Крыма". Мужчина... РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T17:37
2022-12-08T17:37
2022-12-08T17:37
крым
прокуратура республики крым
происшествия
общество
джанкой
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110440/02/1104400201_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_375a1f475052124a6c45f05c28383c29.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Красногвардейский районный суд вынеc приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника участка Джанкойского филиала компании "Вода Крыма". Мужчина приговорен к условному сроку за гибель сотрудника. Об этом РИА Новости Крым сообщила старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк.Подсудимый приговорен к полутора годам лишения свободы условно, лишен права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением и контролем безопасных условий труда работников. Кроме того, он выплатит полмиллиона рублей супруге погибшего в качестве компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.Еще по теме:Студент из Крыма погиб в Приморье на судне во время практикиВ Крыму водитель "КамАЗа" пойдет под суд за смертельное ДТП
https://crimea.ria.ru/20211101/v-krymu-inzhener-predpriyatiya-poydet-pod-sud-iz-za-smerti-rabochego-1121297589.html
крым
джанкой
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110440/02/1104400201_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_d47b0535367363fd31d4708044ad1833.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, прокуратура республики крым, происшествия, общество, джанкой, закон и право
Смертельная халатность: в Крыму начальник ответит за гибель работника
В Крыму начальник участка получил условный срок за смерть рабочего