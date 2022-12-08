Рейтинг@Mail.ru
Смертельная халатность: в Крыму начальник ответит за гибель работника - РИА Новости Крым, 08.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221208/smertelnaya-khalatnost-v-krymu-nachalnik-otvetit-za-gibel-rabotnika-1125757405.html
Смертельная халатность: в Крыму начальник ответит за гибель работника
Смертельная халатность: в Крыму начальник ответит за гибель работника - РИА Новости Крым, 08.12.2022
Смертельная халатность: в Крыму начальник ответит за гибель работника
Красногвардейский районный суд вынеc приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника участка Джанкойского филиала компании "Вода Крыма". Мужчина... РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T17:37
2022-12-08T17:37
крым
прокуратура республики крым
происшествия
общество
джанкой
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110440/02/1104400201_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_375a1f475052124a6c45f05c28383c29.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Красногвардейский районный суд вынеc приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника участка Джанкойского филиала компании "Вода Крыма". Мужчина приговорен к условному сроку за гибель сотрудника. Об этом РИА Новости Крым сообщила старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк.Подсудимый приговорен к полутора годам лишения свободы условно, лишен права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением и контролем безопасных условий труда работников. Кроме того, он выплатит полмиллиона рублей супруге погибшего в качестве компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.Еще по теме:Студент из Крыма погиб в Приморье на судне во время практикиВ Крыму водитель "КамАЗа" пойдет под суд за смертельное ДТП
https://crimea.ria.ru/20211101/v-krymu-inzhener-predpriyatiya-poydet-pod-sud-iz-za-smerti-rabochego-1121297589.html
крым
джанкой
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110440/02/1104400201_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_d47b0535367363fd31d4708044ad1833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, прокуратура республики крым, происшествия, общество, джанкой, закон и право
Смертельная халатность: в Крыму начальник ответит за гибель работника

В Крыму начальник участка получил условный срок за смерть рабочего

17:37 08.12.2022
 
© РИА Новости . Павел КомаровФемида. Суд
Фемида. Суд - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости . Павел Комаров
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Красногвардейский районный суд вынеc приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника участка Джанкойского филиала компании "Вода Крыма". Мужчина приговорен к условному сроку за гибель сотрудника. Об этом РИА Новости Крым сообщила старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк.

"В суде установлено, что подсудимый, являясь начальником участка, на которого были возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда, допустил их нарушения. Вследствие чего на 59-летнего электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования филиала упала вышедшая из зацепа металлическая труба. От полученных травм потерпевший скончался в реанимационном отделении районной больницы", - уточнила Бирюк.

Молоток судьи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября 2021, 14:01
В Крыму инженер предприятия пойдет под суд из-за смерти рабочего
Подсудимый приговорен к полутора годам лишения свободы условно, лишен права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением и контролем безопасных условий труда работников. Кроме того, он выплатит полмиллиона рублей супруге погибшего в качестве компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.
Еще по теме:
Студент из Крыма погиб в Приморье на судне во время практики
В Крыму водитель "КамАЗа" пойдет под суд за смертельное ДТП
КрымПрокуратура Республики КрымПроисшествияОбществоДжанкойЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:37Смертельная халатность: в Крыму начальник ответит за гибель работника
17:36Крым накроет шторм
16:30Тревожная тенденция: в Крыму исчезают редкие растения - мнение ученых
16:17Двум городам Крыма дадут 785 млн руб на ликвидацию стихийных свалок
16:01В Крыму медики получат спецвыплаты из федерального бюджета
15:48В России запретили суррогатное материнство для иностранцев
15:32В Краснодарском крае усиливают меры безопасности: что попало под запрет
15:19Уничтожены сотни боевиков: оперативная сводка с фронта в ЛДНР
15:06Правительство расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов
14:58Заявок на льготную ипотеку в РНКБ стало больше на 20%
14:49ВКС за сутки уничтожили семь американских и немецких установок РСЗО
14:38Больницы Крыма оснастили новым оборудованием
14:29ВКС России уничтожили около сотни польских наемников под Харьковом
14:21Сотни машин стоят в очереди на паромы через Керченский пролив
14:10Путин обратился к российским военным на передовой
13:52Особенности закона о поддержке участников спецоперации в Севастополе
13:41Захарова не исключила, что в Киеве готовится дворцовый переворот
13:30Риски нападения на Крым остаются – Кремль
13:14В институте РАН объяснили ситуацию с севастопольским аквариумом
12:47В МИД назвали признание Меркель о Минских соглашениях заявкой на трибунал
Лента новостейМолния