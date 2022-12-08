https://crimea.ria.ru/20221208/smertelnaya-khalatnost-v-krymu-nachalnik-otvetit-za-gibel-rabotnika-1125757405.html

Смертельная халатность: в Крыму начальник ответит за гибель работника

Смертельная халатность: в Крыму начальник ответит за гибель работника - РИА Новости Крым, 08.12.2022

Смертельная халатность: в Крыму начальник ответит за гибель работника

Красногвардейский районный суд вынеc приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника участка Джанкойского филиала компании "Вода Крыма". Мужчина... РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T17:37

2022-12-08T17:37

2022-12-08T17:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Красногвардейский районный суд вынеc приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника участка Джанкойского филиала компании "Вода Крыма". Мужчина приговорен к условному сроку за гибель сотрудника. Об этом РИА Новости Крым сообщила старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк.Подсудимый приговорен к полутора годам лишения свободы условно, лишен права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением и контролем безопасных условий труда работников. Кроме того, он выплатит полмиллиона рублей супруге погибшего в качестве компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.Еще по теме:Студент из Крыма погиб в Приморье на судне во время практикиВ Крыму водитель "КамАЗа" пойдет под суд за смертельное ДТП

https://crimea.ria.ru/20211101/v-krymu-inzhener-predpriyatiya-poydet-pod-sud-iz-za-smerti-rabochego-1121297589.html

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крым, прокуратура республики крым, происшествия, общество, джанкой, закон и право