https://crimea.ria.ru/20221128/student-iz-kryma-pogib-v-primore-na-sudne-vo-vremya-praktiki-1125580821.html
Студент из Крыма погиб в Приморье на судне во время практики
Студент из Крыма погиб в Приморье на судне во время практики - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Студент из Крыма погиб в Приморье на судне во время практики
18-летний студент Керченского морского технического колледжа (КМТК) погиб в Приморском крае. Информацию, ранее опубликованную в одном из дальневосточных СМИ,... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T15:25
2022-11-28T15:25
2022-11-28T15:25
происшествия
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. 18-летний студент Керченского морского технического колледжа (КМТК) погиб в Приморском крае. Информацию, ранее опубликованную в одном из дальневосточных СМИ, РИА Новости подтвердила директор образовательного учреждения Ольга Самойлович.Ранее о гибели 18-летнего крымчанина Андрея Суханова при прохождении производственной практики на судне в Приморье сообщила "ГТРК "Владивосток" со ссылкой на письмо его матери. Женщина сообщала, что ее сын якобы скончался после удара по голове судовым оборудованием, а медицинская помощь была оказана несвоевременно.По ее словам, расследование гибели молодого керчанина в Приморье сейчас ведут сотрудники СК.Официальных комментариев от ведомства относительно данного инцидента пока нет.Ровно год назад в Карелии перевернулся автобус с туристами, среди которых были студенты из Севастополя.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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происшествия, керчь
Студент из Крыма погиб в Приморье на судне во время практики
Студент из Керчи погиб на судне в Приморье во время прохождения производственной практики
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. 18-летний студент Керченского морского технического колледжа (КМТК) погиб в Приморском крае. Информацию, ранее опубликованную в одном из дальневосточных СМИ, РИА Новости подтвердила директор образовательного учреждения Ольга Самойлович.
"Это был наш студент <...> Случай произошел на производстве", – сказала Самойлович.
Ранее о гибели 18-летнего крымчанина Андрея Суханова при прохождении производственной практики на судне в Приморье сообщила "ГТРК "Владивосток" со ссылкой на письмо его матери. Женщина сообщала, что ее сын якобы скончался после удара по голове судовым оборудованием, а медицинская помощь была оказана несвоевременно.
По ее словам, расследование гибели молодого керчанина в Приморье сейчас ведут сотрудники СК.
Официальных комментариев от ведомства относительно данного инцидента пока нет.
Ровно год назад в Карелии перевернулся автобус с туристами
, среди которых были студенты из Севастополя.