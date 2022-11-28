https://crimea.ria.ru/20221128/student-iz-kryma-pogib-v-primore-na-sudne-vo-vremya-praktiki-1125580821.html

Студент из Крыма погиб в Приморье на судне во время практики

Студент из Крыма погиб в Приморье на судне во время практики - РИА Новости Крым, 28.11.2022

Студент из Крыма погиб в Приморье на судне во время практики

18-летний студент Керченского морского технического колледжа (КМТК) погиб в Приморском крае. Информацию, ранее опубликованную в одном из дальневосточных СМИ,... РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T15:25

2022-11-28T15:25

2022-11-28T15:25

происшествия

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. 18-летний студент Керченского морского технического колледжа (КМТК) погиб в Приморском крае. Информацию, ранее опубликованную в одном из дальневосточных СМИ, РИА Новости подтвердила директор образовательного учреждения Ольга Самойлович.Ранее о гибели 18-летнего крымчанина Андрея Суханова при прохождении производственной практики на судне в Приморье сообщила "ГТРК "Владивосток" со ссылкой на письмо его матери. Женщина сообщала, что ее сын якобы скончался после удара по голове судовым оборудованием, а медицинская помощь была оказана несвоевременно.По ее словам, расследование гибели молодого керчанина в Приморье сейчас ведут сотрудники СК.Официальных комментариев от ведомства относительно данного инцидента пока нет.Ровно год назад в Карелии перевернулся автобус с туристами, среди которых были студенты из Севастополя.

керчь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, керчь