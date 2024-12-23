https://crimea.ria.ru/20241223/skolko-uchastnikov-svo-izyavili-zhelanie-poluchit-zemlyu-v-krymu-1142856453.html

Сколько участников СВО изъявили желание получить землю в Крыму

Сколько участников СВО изъявили желание получить землю в Крыму - РИА Новости Крым, 23.12.2024

Сколько участников СВО изъявили желание получить землю в Крыму

Свыше десяти тысяч участников СВО или их семей заявили о своем желании получить земельный участок в Крыму. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 23.12.2024

2024-12-23T14:47

2024-12-23T14:47

2024-12-23T14:47

константин бахарев

крым

земля в крыму для участников сво

помощь бойцам сво

новости крыма

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1f/1139263155_129:0:1151:575_1920x0_80_0_0_128011a04b3dca14d58ba630959e1cbf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Свыше десяти тысяч участников СВО или их семей заявили о своем желании получить земельный участок в Крыму. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал депутат Государственной Думы России Константин Бахарев.Депутат Госдумы напомнил, что участникам специальной военной операции бесплатно выделяются земельные участки, и это еще одна мера поддержки. "Крым – один из первых регионов в стране, где эта мера была введена, и получила такой отклик", - отметил он.В конце октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в Крыму сформировано более 4,4 тысяч земельных участков для участников спецоперации. В Сакском районе это территория Лесновского, Молочненского, Штормовского сельских поселений, в Черноморском и Ленинском районах – Окуневского и Семисотского, в Симферопольском – Николаевского сельского поселения.Ранее в Крыму расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в рамках выполнения задач СВО, сообщила зампредседателя Совмина РК Анна Анюхина. Землю на территории республики смогут получить участники СВО из любого региона России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе участники СВО смогут вместо участка земли получить деньгиКак в Крыму идет процесс выдачи земли участникам СВОБойцы в Курской области получат статус участников СВО – Путин

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин бахарев, крым, земля в крыму для участников сво, помощь бойцам сво, новости крыма, закон и право