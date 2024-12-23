Сколько участников СВО изъявили желание получить землю в Крыму
В Крыму от участников СВО поступило более 10 тысяч заявлений на получение участка
© РИА Новости КрымЗемельные участки для участников СВО
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Свыше десяти тысяч участников СВО или их семей заявили о своем желании получить земельный участок в Крыму. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал депутат Государственной Думы России Константин Бахарев.
"Более 10 тысяч заявлений от участников спецоперации поступило сегодня на выдачу земельных участков. Уже более тысячи выдано, еще примерно две тысячи участков сформировано, но еще не передано", - сказал Бахарев.
Депутат Госдумы напомнил, что участникам специальной военной операции бесплатно выделяются земельные участки, и это еще одна мера поддержки.
"Крым – один из первых регионов в стране, где эта мера была введена, и получила такой отклик", - отметил он.
В конце октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в Крыму сформировано более 4,4 тысяч земельных участков для участников спецоперации. В Сакском районе это территория Лесновского, Молочненского, Штормовского сельских поселений, в Черноморском и Ленинском районах – Окуневского и Семисотского, в Симферопольском – Николаевского сельского поселения.
Ранее в Крыму расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в рамках выполнения задач СВО, сообщила зампредседателя Совмина РК Анна Анюхина. Землю на территории республики смогут получить участники СВО из любого региона России.
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