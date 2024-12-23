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Сколько участников СВО изъявили желание получить землю в Крыму - РИА Новости Крым, 23.12.2024
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Сколько участников СВО изъявили желание получить землю в Крыму
Сколько участников СВО изъявили желание получить землю в Крыму - РИА Новости Крым, 23.12.2024
Сколько участников СВО изъявили желание получить землю в Крыму
Свыше десяти тысяч участников СВО или их семей заявили о своем желании получить земельный участок в Крыму. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T14:47
2024-12-23T14:47
константин бахарев
крым
земля в крыму для участников сво
помощь бойцам сво
новости крыма
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Свыше десяти тысяч участников СВО или их семей заявили о своем желании получить земельный участок в Крыму. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал депутат Государственной Думы России Константин Бахарев.Депутат Госдумы напомнил, что участникам специальной военной операции бесплатно выделяются земельные участки, и это еще одна мера поддержки. "Крым – один из первых регионов в стране, где эта мера была введена, и получила такой отклик", - отметил он.В конце октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в Крыму сформировано более 4,4 тысяч земельных участков для участников спецоперации. В Сакском районе это территория Лесновского, Молочненского, Штормовского сельских поселений, в Черноморском и Ленинском районах – Окуневского и Семисотского, в Симферопольском – Николаевского сельского поселения.Ранее в Крыму расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в рамках выполнения задач СВО, сообщила зампредседателя Совмина РК Анна Анюхина. Землю на территории республики смогут получить участники СВО из любого региона России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе участники СВО смогут вместо участка земли получить деньгиКак в Крыму идет процесс выдачи земли участникам СВОБойцы в Курской области получат статус участников СВО – Путин
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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353
60
константин бахарев, крым, земля в крыму для участников сво, помощь бойцам сво, новости крыма, закон и право
Сколько участников СВО изъявили желание получить землю в Крыму

В Крыму от участников СВО поступило более 10 тысяч заявлений на получение участка

14:47 23.12.2024
 
© РИА Новости КрымЗемельные участки для участников СВО
Земельные участки для участников СВО - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Свыше десяти тысяч участников СВО или их семей заявили о своем желании получить земельный участок в Крыму. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал депутат Государственной Думы России Константин Бахарев.
"Более 10 тысяч заявлений от участников спецоперации поступило сегодня на выдачу земельных участков. Уже более тысячи выдано, еще примерно две тысячи участков сформировано, но еще не передано", - сказал Бахарев.
Депутат Госдумы напомнил, что участникам специальной военной операции бесплатно выделяются земельные участки, и это еще одна мера поддержки.
"Крым – один из первых регионов в стране, где эта мера была введена, и получила такой отклик", - отметил он.
В конце октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в Крыму сформировано более 4,4 тысяч земельных участков для участников спецоперации. В Сакском районе это территория Лесновского, Молочненского, Штормовского сельских поселений, в Черноморском и Ленинском районах – Окуневского и Семисотского, в Симферопольском – Николаевского сельского поселения.
Ранее в Крыму расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в рамках выполнения задач СВО, сообщила зампредседателя Совмина РК Анна Анюхина. Землю на территории республики смогут получить участники СВО из любого региона России.
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Константин БахаревКрымЗемля в Крыму для участников СВОПомощь бойцам СВОНовости КрымаЗакон и право
 
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