https://crimea.ria.ru/20240514/glava-sochi-aleksey-kopaygorodskiy-ukhodit-v-otstavku-1137254549.html

Глава Сочи Алексей Копайгородский уходит в отставку

Глава Сочи Алексей Копайгородский уходит в отставку - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Глава Сочи Алексей Копайгородский уходит в отставку

Глава Сочи Алексей Копайгородский уходит в отставку в связи с переходом на новое место работы, с соответствующей просьбой он обратился к губернатору... РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T10:40

2024-05-14T10:40

2024-05-14T10:40

россия

сочи

краснодарский край

новости

кадровые перестановки

алексей копайгородский

вениамин кондратьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Глава Сочи Алексей Копайгородский уходит в отставку в связи с переходом на новое место работы, с соответствующей просьбой он обратился к губернатору Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.Копайгородский поблагодарил губернатора за поддержку и помощь на протяжении пяти лет его работы на посту мэра."За эти годы при вашей помощи мы реализовали множество важных и необходимых городу проектов, навели порядок в строительной сфере, открыли новые школы, детские сады, спортивные объекты. Положили начало масштабной работе по модернизации городской инженерной инфраструктуры – все это нужно для дальнейшего развития города, и я еще раз хочу сказать вам спасибо за поддержку Сочи", - отметил он.Вениамин Кондратьев отметил высокий профессионализм Алексея Копайгородского и поблагодарил его за плодотворную работу в качестве главы Сочи.Вопрос об отставке Копайгородского с поста мэра рассмотрят на внеочередной сессии городского собрания Сочи 15 мая.Алексей Копайгородский возглавил город Сочи 11 сентября 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике.

россия

сочи

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сочи, краснодарский край, новости, кадровые перестановки, алексей копайгородский, вениамин кондратьев