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Глава Сочи Алексей Копайгородский уходит в отставку
Глава Сочи Алексей Копайгородский уходит в отставку - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Глава Сочи Алексей Копайгородский уходит в отставку
Глава Сочи Алексей Копайгородский уходит в отставку в связи с переходом на новое место работы, с соответствующей просьбой он обратился к губернатору... РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T10:40
2024-05-14T10:40
2024-05-14T10:40
россия
сочи
краснодарский край
новости
кадровые перестановки
алексей копайгородский
вениамин кондратьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Глава Сочи Алексей Копайгородский уходит в отставку в связи с переходом на новое место работы, с соответствующей просьбой он обратился к губернатору Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.Копайгородский поблагодарил губернатора за поддержку и помощь на протяжении пяти лет его работы на посту мэра."За эти годы при вашей помощи мы реализовали множество важных и необходимых городу проектов, навели порядок в строительной сфере, открыли новые школы, детские сады, спортивные объекты. Положили начало масштабной работе по модернизации городской инженерной инфраструктуры – все это нужно для дальнейшего развития города, и я еще раз хочу сказать вам спасибо за поддержку Сочи", - отметил он.Вениамин Кондратьев отметил высокий профессионализм Алексея Копайгородского и поблагодарил его за плодотворную работу в качестве главы Сочи.Вопрос об отставке Копайгородского с поста мэра рассмотрят на внеочередной сессии городского собрания Сочи 15 мая.Алексей Копайгородский возглавил город Сочи 11 сентября 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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россия, сочи, краснодарский край, новости, кадровые перестановки, алексей копайгородский, вениамин кондратьев
Глава Сочи Алексей Копайгородский уходит в отставку
Глава Сочи Копайгородский уходит в отставку в связи с переходом на новую работу - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Глава Сочи Алексей Копайгородский уходит в отставку в связи с переходом на новое место работы, с соответствующей просьбой он обратился к губернатору Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.
"Губернатор поддержал решение главы Сочи об отставке в связи с переходом на новое место работы. Вениамин Кондратьев встретился с Алексеем Копайгородским в Краснодаре", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Копайгородский поблагодарил губернатора за поддержку и помощь на протяжении пяти лет его работы на посту мэра.
"За эти годы при вашей помощи мы реализовали множество важных и необходимых городу проектов, навели порядок в строительной сфере, открыли новые школы, детские сады, спортивные объекты. Положили начало масштабной работе по модернизации городской инженерной инфраструктуры – все это нужно для дальнейшего развития города, и я еще раз хочу сказать вам спасибо за поддержку Сочи", - отметил он.
Вениамин Кондратьев отметил высокий профессионализм Алексея Копайгородского и поблагодарил его за плодотворную работу в качестве главы Сочи.
Вопрос об отставке Копайгородского с поста мэра рассмотрят на внеочередной сессии городского собрания Сочи 15 мая.
Алексей Копайгородский возглавил город Сочи 11 сентября 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике.