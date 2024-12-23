Рейтинг@Mail.ru
Крымские поезда перевезли более 9 млн пассажиров за год - РИА Новости Крым, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241223/krymskie-poezda-perevezli-bolee-9-mln-passazhirov-za-god-1142852410.html
Крымские поезда перевезли более 9 млн пассажиров за год
Крымские поезда перевезли более 9 млн пассажиров за год - РИА Новости Крым, 23.12.2024
Крымские поезда перевезли более 9 млн пассажиров за год
В Крыму поезда пригородного и дальнего сообщения перевезли 9,3 миллиона пассажиров в уходящем году. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир... РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T11:47
2024-12-23T11:47
крымский мост
владимир константинов
поезд
поезд "таврия"
железные дороги крыма
туризм в крыму
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140385866_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_831f2a64ff0051dc9fe1e4df7d52abfc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Крыму поезда пригородного и дальнего сообщения перевезли 9,3 миллиона пассажиров в уходящем году. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в связи с пятой годовщиной со дня открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.Константинов также отметил, что с каждым годом увеличивается количество направлений движения поездов. Так, в 2024 году установлено сообщение между Крымом и 36 субъектами России, в их числе два новых направления: Нижний Новгород - Симферополь и Тольятти - Симферополь. Суммарное количество вагонов в составе поездов за пять лет увеличено до максимума и составляет более 900.Помимо этого, с начала 2024 года в Крыму курсируют 94 пригородных поезда по 15 маршрутам, отметил глава крымского парламента.Он также добавил, что на сегодняшний день поездами в Крым приезжает четверть всех посещающих регион туристов.Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту открылось 23 декабря 2019 года. Президент РФ Владимир Путин лично проехал на поезде "Таврия" из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского состава на полуостров с Московского вокзала Северной столицы. 25 декабря железнодорожный состав пересек Керченский пролив по Крымскому мосту. Весь маршрут составил 2741 километр, которые были пройдены за 43,5 часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новогодний оракул и подарки: как в крымских поездах встретят Новый годПоезда в Крым на Новый год - сколько билетов осталосьРасписание поездов в Крым меняется с 15 декабря
https://crimea.ria.ru/20241223/zheleznaya-doroga-cherez-krymskiy-most-v-infografike-ria-novosti-krym--1142843055.html
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140385866_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_da017ccf606bebfb488a5ba4c9344bcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, владимир константинов, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, туризм в крыму, новости крыма, крым
Крымские поезда перевезли более 9 млн пассажиров за год

Крымские поезда пригородного и дальнего следования перевезли за год более 9 млн человек

11:47 23.12.2024
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд
Поезд
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Крыму поезда пригородного и дальнего сообщения перевезли 9,3 миллиона пассажиров в уходящем году. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в связи с пятой годовщиной со дня открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.
"В уходящем году железнодорожным транспортном перевезено 9,3 млн пассажиров, что на 7,2% больше по сравнению с прошлым годом, из них 3,6 млн человек в дальнем сообщении и 5,7 млн пассажиров — в пригородном", – написал он в своем Telegram-канале.
Константинов также отметил, что с каждым годом увеличивается количество направлений движения поездов. Так, в 2024 году установлено сообщение между Крымом и 36 субъектами России, в их числе два новых направления: Нижний Новгород - Симферополь и Тольятти - Симферополь. Суммарное количество вагонов в составе поездов за пять лет увеличено до максимума и составляет более 900.
Помимо этого, с начала 2024 года в Крыму курсируют 94 пригородных поезда по 15 маршрутам, отметил глава крымского парламента.
Он также добавил, что на сегодняшний день поездами в Крым приезжает четверть всех посещающих регион туристов.
Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту открылось 23 декабря 2019 года. Президент РФ Владимир Путин лично проехал на поезде "Таврия" из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского состава на полуостров с Московского вокзала Северной столицы. 25 декабря железнодорожный состав пересек Керченский пролив по Крымскому мосту. Весь маршрут составил 2741 километр, которые были пройдены за 43,5 часа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новогодний оракул и подарки: как в крымских поездах встретят Новый год
Поезда в Крым на Новый год - сколько билетов осталось
Расписание поездов в Крым меняется с 15 декабря
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Вчера, 07:12Инфографика
Железная дорога через Крымский мост в инфографике РИА Новости Крым
 
Крымский мостВладимир КонстантиновПоездПоезд "Таврия"Железные дороги КрымаТуризм в КрымуНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:27Российские судно потерпело крушение в Средиземном море - что известно
09:13Магнитная буря обрушится на землю
09:04Шесть человек погибли в страшном пожаре в Татарстане
08:55Взрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктуры
08:14Россияне стали меньше кредитоваться и больше нести деньги в банки
07:54Когда в России начнут проверять детей мигрантов на знание русского языка
07:36Как выбрать сладкий новогодний подарок и детскую игрушку
07:07Врач оценил "безопасность" бенгальских огней
06:37Отмена поездки и возврат денег за билеты и бронь в отеле: что нужно знать
06:12Беспилотники уничтожены над Воронежем и Ростовом
06:08Экономические итоги 2024 года: эксперт дал оценку и прогнозы
00:01+15 в декабре: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 24 декабря
23:16Взрывы слышны в Мелитополе
22:52Украинские беспилотники сбиты над Азовским морем
22:30Переговоры Путина с Фицо и "Елка желаний" в Крыму: главное за день
22:12Девять украинских беспилотников сбиты над Ростовской областью
21:38Образование в Севастополе: как стимулируют педагогов и школьников
21:16Ближайшие три года Россия будет жить в условиях дефицита бюджета
20:47Мазут в Крыму: обнаружены новые очаги загрязнения
Лента новостейМолния