https://crimea.ria.ru/20241223/krymskie-poezda-perevezli-bolee-9-mln-passazhirov-za-god-1142852410.html
Крымские поезда перевезли более 9 млн пассажиров за год
Крымские поезда перевезли более 9 млн пассажиров за год - РИА Новости Крым, 23.12.2024
Крымские поезда перевезли более 9 млн пассажиров за год
В Крыму поезда пригородного и дальнего сообщения перевезли 9,3 миллиона пассажиров в уходящем году. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир... РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T11:47
2024-12-23T11:47
2024-12-23T11:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Крыму поезда пригородного и дальнего сообщения перевезли 9,3 миллиона пассажиров в уходящем году. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в связи с пятой годовщиной со дня открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.Константинов также отметил, что с каждым годом увеличивается количество направлений движения поездов. Так, в 2024 году установлено сообщение между Крымом и 36 субъектами России, в их числе два новых направления: Нижний Новгород - Симферополь и Тольятти - Симферополь. Суммарное количество вагонов в составе поездов за пять лет увеличено до максимума и составляет более 900.Помимо этого, с начала 2024 года в Крыму курсируют 94 пригородных поезда по 15 маршрутам, отметил глава крымского парламента.Он также добавил, что на сегодняшний день поездами в Крым приезжает четверть всех посещающих регион туристов.Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту открылось 23 декабря 2019 года. Президент РФ Владимир Путин лично проехал на поезде "Таврия" из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского состава на полуостров с Московского вокзала Северной столицы. 25 декабря железнодорожный состав пересек Керченский пролив по Крымскому мосту. Весь маршрут составил 2741 километр, которые были пройдены за 43,5 часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новогодний оракул и подарки: как в крымских поездах встретят Новый годПоезда в Крым на Новый год - сколько билетов осталосьРасписание поездов в Крым меняется с 15 декабря
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крымский мост, владимир константинов, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, туризм в крыму, новости крыма, крым
Крымские поезда перевезли более 9 млн пассажиров за год
Крымские поезда пригородного и дальнего следования перевезли за год более 9 млн человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Крыму поезда пригородного и дальнего сообщения перевезли 9,3 миллиона пассажиров в уходящем году. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в связи с пятой годовщиной со дня открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.
"В уходящем году железнодорожным транспортном перевезено 9,3 млн пассажиров, что на 7,2% больше по сравнению с прошлым годом, из них 3,6 млн человек в дальнем сообщении и 5,7 млн пассажиров — в пригородном", – написал он в своем Telegram-канале.
Константинов также отметил, что с каждым годом увеличивается количество направлений движения поездов. Так, в 2024 году установлено сообщение между Крымом и 36 субъектами России, в их числе два новых направления: Нижний Новгород - Симферополь и Тольятти - Симферополь. Суммарное количество вагонов в составе поездов за пять лет увеличено до максимума и составляет более 900.
Помимо этого, с начала 2024 года в Крыму курсируют 94 пригородных поезда по 15 маршрутам, отметил глава крымского парламента.
Он также добавил, что на сегодняшний день поездами в Крым приезжает четверть всех посещающих регион туристов.
Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту открылось 23 декабря 2019 года. Президент РФ Владимир Путин лично проехал на поезде "Таврия" из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского состава на полуостров с Московского вокзала Северной столицы. 25 декабря железнодорожный состав пересек Керченский пролив по Крымскому мосту. Весь маршрут составил 2741 километр, которые были пройдены за 43,5 часа.
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