https://crimea.ria.ru/20241224/pod-sloem-peska-na-plyazhe-v-anape-nashli-meshki-s-zamazuchennym-gruntom-1142893242.html

Под слоем песка на пляже в Анапе нашли мешки с замазученным грунтом

Под слоем песка на пляже в Анапе нашли мешки с замазученным грунтом - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Под слоем песка на пляже в Анапе нашли мешки с замазученным грунтом

Мешки с замазученным грунтом нашли под слоем песка на пляже в поселке Джемете в Анапе. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T22:03

2024-12-24T22:03

2024-12-24T22:06

анапа

новости

краснодарский край

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

происшествия

экология

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Мешки с замазученным грунтом нашли под слоем песка на пляже в поселке Джемете в Анапе. Об этом сообщает оперштаб Кубани.В оперштабе отметили, что с водителями будет проведет дополнительный инструктаж, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов.Всех, кто участвует в работе и видит, что происходит что-то подобное, просят обязательно сообщать координатору волонтеров, который находится на месте.Ранее в МЧС России заявили, что с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани вывезли более 35 тысяч тонн загрязненного грунта и нефтесодержащей жидкости. По данным ведомства, в Крыму обследованы 349 километров, обнаружены 20 масляных пятен. Накануне с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани за сутки вывезли более 4 000 тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами.15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Произошла утечка нефтепродуктов. В Анапе и в Керчи введен режим ЧС. Работы по устранению последствий катастрофы продолжаются.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подъем танкеров "Волгонефть" возьмут на себя их владельцыТанкеры "Волгонефть" работали с нарушениями и без лицензии – МинтрансКогда можно купаться в Черном море после крушения танкеров с мазутом

анапа

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, новости, краснодарский край, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, происшествия, экология, разлив нефтепродуктов в черном море