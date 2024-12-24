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Под слоем песка на пляже в Анапе нашли мешки с замазученным грунтом - РИА Новости Крым, 24.12.2024
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Под слоем песка на пляже в Анапе нашли мешки с замазученным грунтом
Под слоем песка на пляже в Анапе нашли мешки с замазученным грунтом - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Под слоем песка на пляже в Анапе нашли мешки с замазученным грунтом
Мешки с замазученным грунтом нашли под слоем песка на пляже в поселке Джемете в Анапе. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T22:03
2024-12-24T22:06
анапа
новости
краснодарский край
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
происшествия
экология
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Мешки с замазученным грунтом нашли под слоем песка на пляже в поселке Джемете в Анапе. Об этом сообщает оперштаб Кубани.В оперштабе отметили, что с водителями будет проведет дополнительный инструктаж, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов.Всех, кто участвует в работе и видит, что происходит что-то подобное, просят обязательно сообщать координатору волонтеров, который находится на месте.Ранее в МЧС России заявили, что с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани вывезли более 35 тысяч тонн загрязненного грунта и нефтесодержащей жидкости. По данным ведомства, в Крыму обследованы 349 километров, обнаружены 20 масляных пятен. Накануне с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани за сутки вывезли более 4 000 тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами.15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Произошла утечка нефтепродуктов. В Анапе и в Керчи введен режим ЧС. Работы по устранению последствий катастрофы продолжаются.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подъем танкеров "Волгонефть" возьмут на себя их владельцыТанкеры "Волгонефть" работали с нарушениями и без лицензии – МинтрансКогда можно купаться в Черном море после крушения танкеров с мазутом
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РИА Новости Крым
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анапа, новости, краснодарский край, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, происшествия, экология, разлив нефтепродуктов в черном море
Под слоем песка на пляже в Анапе нашли мешки с замазученным грунтом

В Анапе под слоем песка на пляже нашли мешки с замазученным грунтом

22:03 24.12.2024 (обновлено: 22:06 24.12.2024)
 
© Telegram_канал: мэрия АнапыВ Анапе под слоем песка на пляже нашли мешки с замазученным грунтом
В Анапе под слоем песка на пляже нашли мешки с замазученным грунтом
© Telegram_канал: мэрия Анапы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Мешки с замазученным грунтом нашли под слоем песка на пляже в поселке Джемете в Анапе. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

"Из-за неосторожной работы водителей тяжелой техники под слоем песка оказались мешки с замазученным грунтом. Данный участок пляжа перепроверят с помощью техники", – сказано в сообщении.

В оперштабе отметили, что с водителями будет проведет дополнительный инструктаж, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов.
Всех, кто участвует в работе и видит, что происходит что-то подобное, просят обязательно сообщать координатору волонтеров, который находится на месте.
Ранее в МЧС России заявили, что с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани вывезли более 35 тысяч тонн загрязненного грунта и нефтесодержащей жидкости. По данным ведомства, в Крыму обследованы 349 километров, обнаружены 20 масляных пятен. Накануне с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани за сутки вывезли более 4 000 тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами.
15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Произошла утечка нефтепродуктов. В Анапе и в Керчи введен режим ЧС. Работы по устранению последствий катастрофы продолжаются.
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