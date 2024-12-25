https://crimea.ria.ru/20241225/gruppa-aferistov-v-krymu-provernula-afery-s-avtostrakhovkami-na-5-mln-1142898874.html

Группа мошенников в Крыму провернула аферы с автостраховками на 5 млн

Группа мошенников в Крыму провернула аферы с автостраховками на 5 млн - РИА Новости Крым, 25.12.2024

Группа мошенников в Крыму провернула аферы с автостраховками на 5 млн

Полицейские задержали в Крыму группу из 18 подозреваемых в мошенничестве. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, аферисты действовали в... РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T09:48

2024-12-25T09:48

2024-12-25T09:51

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

крым

новости крыма

мошенничество

страхование

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости Крым. Полицейские задержали в Крыму группу из 18 подозреваемых в мошенничестве. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, аферисты действовали в сфере страховых услуг, намеренно устраивая дорожные аварии.По данным правоохранителей, с 2021 года злоумышленники намеренно организовали ряд дорожно-транспортных происшествий с дорогими и редкими иномарками. После этого они обращались в страховые компании для получения выплат по полисам ОСАГО.Всего задокументировано 11 эпизодов мошенничества на общую сумму около 5 млн рублей. Возбуждены уголовные дела. Фигурантам избраны различные меры пресечения, их имущество арестовано.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юрист перечислил распространенные схемы мошенничества в страхованииТелефонные мошенники взялись за автовладельцевОбманом похитил 24 автомобиля: в Севастополе мошенник пойдет под суд

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), крым, новости крыма, мошенничество, страхование