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Группа мошенников в Крыму провернула аферы с автостраховками на 5 млн - РИА Новости Крым, 25.12.2024
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Группа мошенников в Крыму провернула аферы с автостраховками на 5 млн
Группа мошенников в Крыму провернула аферы с автостраховками на 5 млн - РИА Новости Крым, 25.12.2024
Группа мошенников в Крыму провернула аферы с автостраховками на 5 млн
Полицейские задержали в Крыму группу из 18 подозреваемых в мошенничестве. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, аферисты действовали в... РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T09:48
2024-12-25T09:51
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
крым
новости крыма
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости Крым. Полицейские задержали в Крыму группу из 18 подозреваемых в мошенничестве. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, аферисты действовали в сфере страховых услуг, намеренно устраивая дорожные аварии.По данным правоохранителей, с 2021 года злоумышленники намеренно организовали ряд дорожно-транспортных происшествий с дорогими и редкими иномарками. После этого они обращались в страховые компании для получения выплат по полисам ОСАГО.Всего задокументировано 11 эпизодов мошенничества на общую сумму около 5 млн рублей. Возбуждены уголовные дела. Фигурантам избраны различные меры пресечения, их имущество арестовано.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юрист перечислил распространенные схемы мошенничества в страхованииТелефонные мошенники взялись за автовладельцевОбманом похитил 24 автомобиля: в Севастополе мошенник пойдет под суд
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), крым, новости крыма, мошенничество, страхование
Группа мошенников в Крыму провернула аферы с автостраховками на 5 млн

МВД: в Крыму задержаны 18 подозреваемых в аферах с автомобильными страховками

09:48 25.12.2024 (обновлено: 09:51 25.12.2024)
 
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Электронный страховой полис - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости Крым. Полицейские задержали в Крыму группу из 18 подозреваемых в мошенничестве. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, аферисты действовали в сфере страховых услуг, намеренно устраивая дорожные аварии.
По данным правоохранителей, с 2021 года злоумышленники намеренно организовали ряд дорожно-транспортных происшествий с дорогими и редкими иномарками. После этого они обращались в страховые компании для получения выплат по полисам ОСАГО.
"В пример можно привести одну из подставных аварий, в которой приняли участие сразу четыре дорогостоящих автомобиля и спортивный мотоцикл. В результате страховой компании был причинен ущерб в размере свыше 1,5 млн рублей", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Всего задокументировано 11 эпизодов мошенничества на общую сумму около 5 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.
Фигурантам избраны различные меры пресечения, их имущество арестовано.
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МВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)КрымНовости КрымаМошенничествоСтрахование
 
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