https://crimea.ria.ru/20240515/obmanom-pokhitil-24-avtomobilya-v-sevastopole-moshennik-poydet-pod-sud-1137302304.html

Обманом похитил 24 автомобиля: в Севастополе мошенник пойдет под суд

Обманом похитил 24 автомобиля: в Севастополе мошенник пойдет под суд - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Обманом похитил 24 автомобиля: в Севастополе мошенник пойдет под суд

Житель Севастополя отправится под суд за мошенничество и растрату 45,5 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, мужчина похищал чужие... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T15:17

2024-05-15T15:17

2024-05-15T16:55

мошенничество

автомобиль

крым

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прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Житель Севастополя отправится под суд за мошенничество и растрату 45,5 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, мужчина похищал чужие автомобили под видом автомобильного брокера.Заместитель прокурора города Севастополь Евгений Кадамов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя 1982 года рождения.Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2-4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере)."По версии следствия, с мая 2021 года по январь 2023 года 40-летний предприниматель, специализировавшийся в сфере купли-продажи подержанных автомобилей, обманом похищал транспортные средства своих клиентов", - сказано в сообщении.Имея профессиональный опыт в автопродажах и арендованную площадку для демонстрации машин, мужчина легко входил в доверие к автовладельцам и убеждал их передавать ему автомобили стоимостью до нескольких миллионов рублей, документы и ключи под предлогом быстрой и выгодной продажи. Однако затем похищал транспортные средства. Всего установлено 23 таких эпизода, похищены 24 автомобиля.Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Притворился начальником: мошенник лишил крымчанку жилья и 6 млн рублейВ Ялте бухгалтер в декрете похитила свыше двух миллионов рублейВ Крыму задержали членов преступной группы мошенников с жильем

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, автомобиль, крым, происшествия, севастополь, новости крыма, прокуратура города севастополя