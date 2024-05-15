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Обманом похитил 24 автомобиля: в Севастополе мошенник пойдет под суд - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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Обманом похитил 24 автомобиля: в Севастополе мошенник пойдет под суд
Обманом похитил 24 автомобиля: в Севастополе мошенник пойдет под суд - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Обманом похитил 24 автомобиля: в Севастополе мошенник пойдет под суд
Житель Севастополя отправится под суд за мошенничество и растрату 45,5 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, мужчина похищал чужие... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T15:17
2024-05-15T16:55
мошенничество
автомобиль
крым
происшествия
севастополь
новости крыма
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Житель Севастополя отправится под суд за мошенничество и растрату 45,5 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, мужчина похищал чужие автомобили под видом автомобильного брокера.Заместитель прокурора города Севастополь Евгений Кадамов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя 1982 года рождения.Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2-4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере)."По версии следствия, с мая 2021 года по январь 2023 года 40-летний предприниматель, специализировавшийся в сфере купли-продажи подержанных автомобилей, обманом похищал транспортные средства своих клиентов", - сказано в сообщении.Имея профессиональный опыт в автопродажах и арендованную площадку для демонстрации машин, мужчина легко входил в доверие к автовладельцам и убеждал их передавать ему автомобили стоимостью до нескольких миллионов рублей, документы и ключи под предлогом быстрой и выгодной продажи. Однако затем похищал транспортные средства. Всего установлено 23 таких эпизода, похищены 24 автомобиля.Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Притворился начальником: мошенник лишил крымчанку жилья и 6 млн рублейВ Ялте бухгалтер в декрете похитила свыше двух миллионов рублейВ Крыму задержали членов преступной группы мошенников с жильем
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мошенничество, автомобиль, крым, происшествия, севастополь, новости крыма, прокуратура города севастополя
Обманом похитил 24 автомобиля: в Севастополе мошенник пойдет под суд

Похитивший 24 автомобиля мошенник пойдет под суд в Севастополе

15:17 15.05.2024 (обновлено: 16:55 15.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоКлючи от автомобиля
Ключи от автомобиля - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Житель Севастополя отправится под суд за мошенничество и растрату 45,5 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, мужчина похищал чужие автомобили под видом автомобильного брокера.
Заместитель прокурора города Севастополь Евгений Кадамов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя 1982 года рождения.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2-4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).
"По версии следствия, с мая 2021 года по январь 2023 года 40-летний предприниматель, специализировавшийся в сфере купли-продажи подержанных автомобилей, обманом похищал транспортные средства своих клиентов", - сказано в сообщении.
Имея профессиональный опыт в автопродажах и арендованную площадку для демонстрации машин, мужчина легко входил в доверие к автовладельцам и убеждал их передавать ему автомобили стоимостью до нескольких миллионов рублей, документы и ключи под предлогом быстрой и выгодной продажи. Однако затем похищал транспортные средства. Всего установлено 23 таких эпизода, похищены 24 автомобиля.

"Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 45,5 миллионов рублей", - уточняют в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.
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МошенничествоАвтомобильКрымПроисшествияСевастопольНовости КрымаПрокуратура города Севастополя
 
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