https://crimea.ria.ru/20240423/v-yalte-bukhgalter-v-dekrete-pokhitila-svyshe-dvukh-millionov-rubley-1136787065.html

В Ялте бухгалтер в декрете похитила свыше двух миллионов рублей

В Ялте бухгалтер в декрете похитила свыше двух миллионов рублей - РИА Новости Крым, 23.04.2024

В Ялте бухгалтер в декрете похитила свыше двух миллионов рублей

Главный бухгалтер одного из образовательных учреждений Ялты, находясь в декрете, удаленно похитила свыше двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T18:06

2024-04-23T18:06

2024-04-23T18:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Главный бухгалтер одного из образовательных учреждений Ялты, находясь в декрете, удаленно похитила свыше двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.В ходе следствия установлено, что обвиняемая во время декретного отпуска, используя удаленный доступ к рабочему компьютеру, завладела денежными средствами в сумме более 2,3 млн рублей.Почти за год экс-бухгалтер подала 29 заявок о запросе денежных средств в завышенном размере и 29 распоряжений о переводе денег на свой личный банковский счет, которые подписаны USB-ключами электронных подписей без разрешения владельцев.Дело отправлено на рассмотрение в Ялтинский городской суд.Как уточнили в пресс-службе крымского главка МВД, 29-летняя женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей)."На данный момент сотрудниками полиции осуществляется проверка деятельности должностных лиц образовательного учреждения, в результате которой будет дана правовая оценка исполняемым ими обязанностям", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в Севастополе две сотрудницы бухгалтерии с помощью знакомой семь лет обкрадывали своего работодателя. С 2014 по 2021 год они похитили со счетов предприятия более 13 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи подрядчик получил реальный срок за хищение на строительстве паркаМошенничество по-крупному: на Кубани предприниматель похитил 3 млн рублейВ Ялте на благоустройстве дворов украли 14 миллионов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, мошенничество, происшествия, прокуратура республики крым, мвд по республике крым, общество, новости крыма