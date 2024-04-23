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В Ялте бухгалтер в декрете похитила свыше двух миллионов рублей
В Ялте бухгалтер в декрете похитила свыше двух миллионов рублей - РИА Новости Крым, 23.04.2024
В Ялте бухгалтер в декрете похитила свыше двух миллионов рублей
Главный бухгалтер одного из образовательных учреждений Ялты, находясь в декрете, удаленно похитила свыше двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T18:06
2024-04-23T18:06
2024-04-23T18:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Главный бухгалтер одного из образовательных учреждений Ялты, находясь в декрете, удаленно похитила свыше двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.В ходе следствия установлено, что обвиняемая во время декретного отпуска, используя удаленный доступ к рабочему компьютеру, завладела денежными средствами в сумме более 2,3 млн рублей.Почти за год экс-бухгалтер подала 29 заявок о запросе денежных средств в завышенном размере и 29 распоряжений о переводе денег на свой личный банковский счет, которые подписаны USB-ключами электронных подписей без разрешения владельцев.Дело отправлено на рассмотрение в Ялтинский городской суд.Как уточнили в пресс-службе крымского главка МВД, 29-летняя женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей)."На данный момент сотрудниками полиции осуществляется проверка деятельности должностных лиц образовательного учреждения, в результате которой будет дана правовая оценка исполняемым ими обязанностям", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в Севастополе две сотрудницы бухгалтерии с помощью знакомой семь лет обкрадывали своего работодателя. С 2014 по 2021 год они похитили со счетов предприятия более 13 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи подрядчик получил реальный срок за хищение на строительстве паркаМошенничество по-крупному: на Кубани предприниматель похитил 3 млн рублейВ Ялте на благоустройстве дворов украли 14 миллионов
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крым, ялта, мошенничество, происшествия, прокуратура республики крым, мвд по республике крым, общество, новости крыма
В Ялте бухгалтер в декрете похитила свыше двух миллионов рублей
В Ялте бухгалтер похитила свыше 2,3 миллионов рублей из образовательного учреждения
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Главный бухгалтер одного из образовательных учреждений Ялты, находясь в декрете, удаленно похитила свыше двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
В ходе следствия установлено, что обвиняемая во время декретного отпуска, используя удаленный доступ к рабочему компьютеру, завладела денежными средствами в сумме более 2,3 млн рублей.
"Используя USB-ключи электронных подписей должностных лиц учреждения, имея удаленный доступ к программному обеспечению, женщина в период с февраля 2022 по март 2023 года подавала в Управление Федерального казначейства по Республике Крым недостоверные сведения о необходимости выделения денежных средств для выплаты заработной платы работникам учреждения, а в дальнейшем представляла в банк сведения о необходимости зачисления денег на ее расчетный счет", - уточнили в прокуратуре.
Почти за год экс-бухгалтер подала 29 заявок о запросе денежных средств в завышенном размере и 29 распоряжений о переводе денег на свой личный банковский счет, которые подписаны USB-ключами электронных подписей без разрешения владельцев.
Дело отправлено на рассмотрение в Ялтинский городской суд.
Как уточнили в пресс-службе крымского главка МВД, 29-летняя женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).
"На данный момент сотрудниками полиции осуществляется проверка деятельности должностных лиц образовательного учреждения, в результате которой будет дана правовая оценка исполняемым ими обязанностям", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось
, что в Севастополе две сотрудницы бухгалтерии с помощью знакомой семь лет обкрадывали своего работодателя. С 2014 по 2021 год они похитили со счетов предприятия более 13 миллионов рублей.
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