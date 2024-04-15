https://crimea.ria.ru/20240415/v-sevastopole-dve-bukhgaltershi-7-let-nezametno-spisyvali-dengi-so-schetov-1136557218.html

В Севастополе два бухгалтера 7 лет незаметно списывали деньги со счетов

В Севастополе два бухгалтера 7 лет незаметно списывали деньги со счетов - РИА Новости Крым, 15.04.2024

В Севастополе два бухгалтера 7 лет незаметно списывали деньги со счетов

В Севастополе две сотрудницы бухгалтерии с помощью знакомой семь лет обкрадывали своего работодателя. С 2014 по 2021 год они украли со счетов предприятия более... РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T09:56

2024-04-15T09:56

2024-04-15T10:31

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе две сотрудницы бухгалтерии с помощью знакомой семь лет обкрадывали своего работодателя. С 2014 по 2021 год они украли со счетов предприятия более 13 миллионов рублей. Об этом сообщает УМВД Севастополя."По версии следствия, 45-летняя местная жительница и ее 66-летняя коллега, работавшие бухгалтерами в коммерческой организации, решили втайне от генерального директора похитить денежные средства фирмы в особо крупном размере. Для успешного воплощения преступного замысла женщины подыскали 47-летнюю коммерсантку", говорится в сообщении.Подруги перечисляли средства на счета подельницы по фиктивным договорам, а та, в свою очередь, обналичивала и передавала им деньги. В качестве платы за оказанную услугу фигурантки помогали коммерсантке в подготовке и сдаче налоговой отчетности по ее предприятию.В ходе обысков у обвиняемых были изъяты банковские документы, подтверждающие оплату счетов. Отчетность была скорректирована таким образом, чтобы скрыть сведения о денежных переводах.По ходатайству следователей на земельный участок с домом и квартиру, принадлежащие близким родственникам 45-летней обвиняемой, а также на долю в квартире, принадлежащую 47-летней пособнице, наложен арест на сумму, необходимую для возмещения причиненного ущерба.Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой Севастополя обвинительным заключением переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.За присвоение средств в размере 1,3 млн рублей будут судить бухгалтера крупного отеля в Евпатории, сообщали ранее в прокуратуре Крыма. По версии следствия, занимавшая должность бухгалтера крупного отеля женщина имела доступ к хранящимся в сейфе средствам и в течение двух лет смогла незаметно похитить крупную сумму.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на строительстве ФОКа украли 14 миллионовЭкс-начальника почтового отделения в Крыму обвиняют в хищении пенсийВ Симферополе работница МУП украла почти миллион на фиктивных ремонтах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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