https://crimea.ria.ru/20240322/eks-nachalnika-pochtovogo-otdeleniya-v-krymu-obvinyayut-v-khischenii-pensiy-1135932845.html

Экс-начальника почтового отделения в Крыму обвиняют в хищении пенсий

Экс-начальника почтового отделения в Крыму обвиняют в хищении пенсий - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Экс-начальника почтового отделения в Крыму обвиняют в хищении пенсий

Бывший начальник отделения почтовой связи Симферопольского почтамта Федерального государственного бюджетного учреждения "Почта Крыма" обвиняется в присвоении... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T17:22

2024-03-22T17:22

2024-03-22T17:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Бывший начальник отделения почтовой связи Симферопольского почтамта Федерального государственного бюджетного учреждения "Почта Крыма" обвиняется в присвоении пенсий. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.По информации следствия, с июня по сентябрь 2023 года действующая сотрудница почты регулярно присваивала из кассы средства, которые предназначались для социальных выплат. Для сокрытия фактов хищения она вносила ложные сведения в отчеты программного обеспечения, а также от имени получателей сама подписывала поручения о доставке им пенсий.Преступную деятельность выявили и пресекли сотрудники УЭБиПК МВД по Республике Крым. Следствие приняло меры по возмещению потерпевшим ущерба.Ранее сотрудники прокуратуры Крыма утвердили обвинительное заключение по делу о присвоении крупной суммы денег должностным лицом отельного комплекса Евпатории. По версии следствия, занимавшая должность бухгалтера крупного отеля женщина имела доступ к хранящимся в сейфе средствам. В течение 2021-2022 годов она присвоила 1,3 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе заведующий вынес со склада магазина гаджеты на 1 млн рублейВ Севастополе гладильщик украл почти 400 тысяч и спустил их на весельеВ Крыму бывший бухгалтер присвоила 13 миллионов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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