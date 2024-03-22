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Экс-начальника почтового отделения в Крыму обвиняют в хищении пенсий
Экс-начальника почтового отделения в Крыму обвиняют в хищении пенсий - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Экс-начальника почтового отделения в Крыму обвиняют в хищении пенсий
Бывший начальник отделения почтовой связи Симферопольского почтамта Федерального государственного бюджетного учреждения "Почта Крыма" обвиняется в присвоении... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T17:22
2024-03-22T17:22
2024-03-22T17:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Бывший начальник отделения почтовой связи Симферопольского почтамта Федерального государственного бюджетного учреждения "Почта Крыма" обвиняется в присвоении пенсий. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.По информации следствия, с июня по сентябрь 2023 года действующая сотрудница почты регулярно присваивала из кассы средства, которые предназначались для социальных выплат. Для сокрытия фактов хищения она вносила ложные сведения в отчеты программного обеспечения, а также от имени получателей сама подписывала поручения о доставке им пенсий.Преступную деятельность выявили и пресекли сотрудники УЭБиПК МВД по Республике Крым. Следствие приняло меры по возмещению потерпевшим ущерба.Ранее сотрудники прокуратуры Крыма утвердили обвинительное заключение по делу о присвоении крупной суммы денег должностным лицом отельного комплекса Евпатории. По версии следствия, занимавшая должность бухгалтера крупного отеля женщина имела доступ к хранящимся в сейфе средствам. В течение 2021-2022 годов она присвоила 1,3 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе заведующий вынес со склада магазина гаджеты на 1 млн рублейВ Севастополе гладильщик украл почти 400 тысяч и спустил их на весельеВ Крыму бывший бухгалтер присвоила 13 миллионов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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пенсия, почта крыма, происшествия, общество, крым, новости крыма, крымский следком, мвд по республике крым
Экс-начальника почтового отделения в Крыму обвиняют в хищении пенсий
Экс-начальник почтового отделения пойдет под суд в Симферополе за хищение пенсий
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Бывший начальник отделения почтовой связи Симферопольского почтамта Федерального государственного бюджетного учреждения "Почта Крыма" обвиняется в присвоении пенсий. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Она причинила ущерб четверым пенсионерам и двоим несовершеннолетним, которые получали выплаты в связи с потерей кормильца, на сумму более 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По информации следствия, с июня по сентябрь 2023 года действующая сотрудница почты регулярно присваивала из кассы средства, которые предназначались для социальных выплат. Для сокрытия фактов хищения она вносила ложные сведения в отчеты программного обеспечения, а также от имени получателей сама подписывала поручения о доставке им пенсий.
Преступную деятельность выявили и пресекли сотрудники УЭБиПК МВД по Республике Крым. Следствие приняло меры по возмещению потерпевшим ущерба.
"Бывшему начальнику отделения почтовой связи вменяется шесть эпизодов присвоения вверенного имущества с причинением значительного ущерба гражданам из числа социально незащищенной категории. Свою вину обвиняемая признала в полном объеме", - уточняют в следственном комитете России по РК и Севастополю.
Ранее сотрудники прокуратуры Крыма утвердили обвинительное заключение по делу о присвоении крупной суммы денег
должностным лицом отельного комплекса Евпатории. По версии следствия, занимавшая должность бухгалтера крупного отеля женщина имела доступ к хранящимся в сейфе средствам. В течение 2021-2022 годов она присвоила 1,3 млн рублей.
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