https://crimea.ria.ru/20240325/v-krymu-na-stroitelstve-foka-ukrali-14-millionov-1136007000.html
В Крыму на строительстве ФОКа украли 14 миллионов
В Крыму на строительстве ФОКа украли 14 миллионов - РИА Новости Крым, 25.03.2024
В Крыму на строительстве ФОКа украли 14 миллионов
Трех членов преступной группы подозревают в хищении 14 миллионов рублей из бюджета Крыма при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Перовском... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T11:16
2024-03-25T11:16
2024-03-25T11:16
закон и право
крым
новости крыма
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
мвд по республике крым
мошенничество
хищение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0f/1119801190_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_522f3cf5f389370cb0e2368d973e4787.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Трех членов преступной группы подозревают в хищении 14 миллионов рублей из бюджета Крыма при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Перовском сельском поселении Симферопольского района. Об этом сообщают пресс-службы УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и МВД по РК."В 2022 году 49-летний генеральный директор и 47-летний финансовый директор строительной организации, а также иные лица, действуя в составе организованной группы, совершили хищение бюджетных средств на общую сумму более 14 миллионов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы МВД по республике.В УФСБ уточняют, что одним из спортивных объектов Симферопольского района был заключен контракт с подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ. Последний в свою очередь заключил договор субподряда с коммерческой организацией.Подозреваемые проживали в Крыму и в Москве. По их месту жительства были проведены обыски. По информации МВД по РК, у них были изъяты документы и иные предметы, которые имеют могут служить доказательством их причастности к совершению преступления.Следственным отделом УФСБ в отношении троих членов преступной группы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). По этой статье в случае признания вины подозреваемых им грозит до 10 лет лишения свободы.Ранее главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю сообщало, что троих руководителей строительной фирмы будут судить по обвинению в мошенничестве при капремонте врачебной амбулатории в Белогорском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Бухгалтер крупного отеля Евпатории присвоила 1,3 млн рублей – дело в судеВ Евпатории подрядчик заплатит 1,4 млн за недостроенную амбулаториюГодами обманывал людей: крымчанин получил 6 лет за мошенничество
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0f/1119801190_125:0:876:563_1920x0_80_0_0_3ae39e5ba7009bc79e5bc42a28d6833d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
закон и право, крым, новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мвд по республике крым, мошенничество, хищение
В Крыму на строительстве ФОКа украли 14 миллионов
Директоров стройфирмы подозревают в присвоении 14 млн при строительстве ФОК в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Трех членов преступной группы подозревают в хищении 14 миллионов рублей из бюджета Крыма при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Перовском сельском поселении Симферопольского района. Об этом сообщают пресс-службы УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и МВД по РК.
"В 2022 году 49-летний генеральный директор и 47-летний финансовый директор строительной организации, а также иные лица, действуя в составе организованной группы, совершили хищение бюджетных средств на общую сумму более 14 миллионов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы МВД по республике.
В УФСБ уточняют, что одним из спортивных объектов Симферопольского района был заключен контракт с подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ. Последний в свою очередь заключил договор субподряда с коммерческой организацией.
"Генеральный и финансовый директор указанного коммерческого предприятия вступили в преступный сговор с заместителем директора федеральной надзорной организации, в должностные обязанности которого входил контроль и приемка выполненных строительно-монтажных работ на спортивном объекте. Представители субподрядной организации вносили в акты приемки недостоверные сведения об объемах выполненных работ, тем самым похитив бюджетные денежные средства", - рассказали в ФСБ.
Подозреваемые проживали в Крыму и в Москве. По их месту жительства были проведены обыски. По информации МВД по РК, у них были изъяты документы и иные предметы, которые имеют могут служить доказательством их причастности к совершению преступления.
"В период предварительного следствия один из фигурантов уголовного дела скрылся от правоохранительных органов за пределами Российской Федерации и объявлен в международный розыск", - добавляют в МВД по РК.
Следственным отделом УФСБ в отношении троих членов преступной группы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). По этой статье в случае признания вины подозреваемых им грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю сообщало, что троих руководителей строительной фирмы будут судить
по обвинению в мошенничестве при капремонте врачебной амбулатории в Белогорском районе Крыма.
Читайте также на РИА Новости Крым: