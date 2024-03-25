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В Крыму на строительстве ФОКа украли 14 миллионов

В Крыму на строительстве ФОКа украли 14 миллионов - РИА Новости Крым, 25.03.2024

В Крыму на строительстве ФОКа украли 14 миллионов

Трех членов преступной группы подозревают в хищении 14 миллионов рублей из бюджета Крыма при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Перовском... РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T11:16

2024-03-25T11:16

2024-03-25T11:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Трех членов преступной группы подозревают в хищении 14 миллионов рублей из бюджета Крыма при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Перовском сельском поселении Симферопольского района. Об этом сообщают пресс-службы УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и МВД по РК."В 2022 году 49-летний генеральный директор и 47-летний финансовый директор строительной организации, а также иные лица, действуя в составе организованной группы, совершили хищение бюджетных средств на общую сумму более 14 миллионов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы МВД по республике.В УФСБ уточняют, что одним из спортивных объектов Симферопольского района был заключен контракт с подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ. Последний в свою очередь заключил договор субподряда с коммерческой организацией.Подозреваемые проживали в Крыму и в Москве. По их месту жительства были проведены обыски. По информации МВД по РК, у них были изъяты документы и иные предметы, которые имеют могут служить доказательством их причастности к совершению преступления.Следственным отделом УФСБ в отношении троих членов преступной группы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). По этой статье в случае признания вины подозреваемых им грозит до 10 лет лишения свободы.Ранее главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю сообщало, что троих руководителей строительной фирмы будут судить по обвинению в мошенничестве при капремонте врачебной амбулатории в Белогорском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Бухгалтер крупного отеля Евпатории присвоила 1,3 млн рублей – дело в судеВ Евпатории подрядчик заплатит 1,4 млн за недостроенную амбулаториюГодами обманывал людей: крымчанин получил 6 лет за мошенничество

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, крым, новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мвд по республике крым, мошенничество, хищение