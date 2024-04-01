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В Ялте на благоустройстве дворов украли 14 миллионов - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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В Ялте на благоустройстве дворов украли 14 миллионов
В Ялте на благоустройстве дворов украли 14 миллионов - РИА Новости Крым, 01.04.2024
В Ялте на благоустройстве дворов украли 14 миллионов
Уголовные дела о мошенничестве при благоустройстве дворовых территорий в Ялте переданы в суд. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым. РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T10:29
2024-04-01T10:29
ялта
закон и право
прокуратура республики крым
благоустройство
мошенничество
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Уголовные дела о мошенничестве при благоустройстве дворовых территорий в Ялте переданы в суд. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.По информации следствия, между предприятием, фактическими руководителями которого являлись обвиняемые, и департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ялты в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" заключен муниципальный контракт на проведение капитального ремонта дворовых территорий. Общая стоимость договора составила более 157 млн рублей.Незаконные действия обвиняемых выявлены и пресечены УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд.В конце марта стало известно, что трех членов преступной группы подозревают в хищении 14 миллионов рублей из бюджета Крыма при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Перовском сельском поселении Симферопольского района.Читайте также на РИА Новости Крым:Бухгалтер крупного отеля Евпатории присвоила 1,3 млн рублей – дело в судеВ Евпатории подрядчик заплатит 1,4 млн за недостроенную амбулаториюГодами обманывал людей: крымчанин получил 6 лет за мошенничество
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ялта, закон и право, прокуратура республики крым, благоустройство, мошенничество, новости крыма, крым
В Ялте на благоустройстве дворов украли 14 миллионов

При проведении капремонта в Ялте мошенники присвоили 14 миллионов рублей

10:29 01.04.2024
 
© РИА Новости КрымЯлта зимой
Ялта зимой - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Уголовные дела о мошенничестве при благоустройстве дворовых территорий в Ялте переданы в суд. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.
По информации следствия, между предприятием, фактическими руководителями которого являлись обвиняемые, и департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ялты в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" заключен муниципальный контракт на проведение капитального ремонта дворовых территорий. Общая стоимость договора составила более 157 млн рублей.
"На основании представленных документов, содержащих недостоверные сведения о проведенных работах, на счет строительной фирмы необоснованно перечислено более 14 млн рублей, которыми распорядились обвиняемые", - говорится в сообщении.
Незаконные действия обвиняемых выявлены и пресечены УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд.
В конце марта стало известно, что трех членов преступной группы подозревают в хищении 14 миллионов рублей из бюджета Крыма при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Перовском сельском поселении Симферопольского района.
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ЯлтаЗакон и правоПрокуратура Республики КрымБлагоустройствоМошенничествоНовости КрымаКрым
 
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