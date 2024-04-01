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В Ялте на благоустройстве дворов украли 14 миллионов

В Ялте на благоустройстве дворов украли 14 миллионов - РИА Новости Крым, 01.04.2024

В Ялте на благоустройстве дворов украли 14 миллионов

Уголовные дела о мошенничестве при благоустройстве дворовых территорий в Ялте переданы в суд. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым. РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T10:29

2024-04-01T10:29

2024-04-01T10:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Уголовные дела о мошенничестве при благоустройстве дворовых территорий в Ялте переданы в суд. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.По информации следствия, между предприятием, фактическими руководителями которого являлись обвиняемые, и департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ялты в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" заключен муниципальный контракт на проведение капитального ремонта дворовых территорий. Общая стоимость договора составила более 157 млн рублей.Незаконные действия обвиняемых выявлены и пресечены УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд.В конце марта стало известно, что трех членов преступной группы подозревают в хищении 14 миллионов рублей из бюджета Крыма при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Перовском сельском поселении Симферопольского района.Читайте также на РИА Новости Крым:Бухгалтер крупного отеля Евпатории присвоила 1,3 млн рублей – дело в судеВ Евпатории подрядчик заплатит 1,4 млн за недостроенную амбулаториюГодами обманывал людей: крымчанин получил 6 лет за мошенничество

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, закон и право, прокуратура республики крым, благоустройство, мошенничество, новости крыма, крым