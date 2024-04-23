https://crimea.ria.ru/20240423/v-kerchi-podryadchik-poluchil-realnyy-srok-za-khischenie-na-stroitelstve-parka-1136780819.html

В Керчи подрядчик получил реальный срок за хищение на строительстве парка

В Керчи подрядчик получил реальный срок за хищение на строительстве парка - РИА Новости Крым, 23.04.2024

В Керчи подрядчик получил реальный срок за хищение на строительстве парка

Апелляционный суд Крыма изменил меру пресечения директору строительной компании, который похитил более 5 миллионов рублей при благоустройстве парка в Керчи. Об... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T16:41

2024-04-23T16:41

2024-04-23T16:41

прокуратура республики крым

суд

новости крыма

крым

керчь

хищение

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134450178_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_26d06543e9bd5d42e3845fedbf785540.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Апелляционный суд Крыма изменил меру пресечения директору строительной компании, который похитил более 5 миллионов рублей при благоустройстве парка в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Уточняется, Керченским городским судом мужчина был признан виновным в мошенничестве. Суд установил, что в качестве директора строительной фирмы он подписал акты выполненных работ по благоустройству Комсомольского парка. При этом фактически работы выполнены не были.На основании указанных документов на счет организации было необоснованно перечислено более 5 миллионов рублей. Также в апреле 2023 года мужчина был осужден за совершение мошенничества в размере более 9 миллионов рублей.Суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. Прокуратура не согласилась с такими решениями и обжаловала его в вышестоящую инстанцию.Читайте также на РИА новости Крым:В Керчи подрядчик пойдет под суд за хищение 43 млн рублейВ Керчи сорван срок ремонта роддома: подрядчик оштрафован на 10 миллионовВ Крыму наказали подрядчика за "нарушение" на 63 миллиона

крым

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, суд, новости крыма, крым, керчь, хищение, происшествия