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В Керчи подрядчик получил реальный срок за хищение на строительстве парка
В Керчи подрядчик получил реальный срок за хищение на строительстве парка - РИА Новости Крым, 23.04.2024
В Керчи подрядчик получил реальный срок за хищение на строительстве парка
Апелляционный суд Крыма изменил меру пресечения директору строительной компании, который похитил более 5 миллионов рублей при благоустройстве парка в Керчи. Об... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T16:41
2024-04-23T16:41
2024-04-23T16:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Апелляционный суд Крыма изменил меру пресечения директору строительной компании, который похитил более 5 миллионов рублей при благоустройстве парка в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Уточняется, Керченским городским судом мужчина был признан виновным в мошенничестве. Суд установил, что в качестве директора строительной фирмы он подписал акты выполненных работ по благоустройству Комсомольского парка. При этом фактически работы выполнены не были.На основании указанных документов на счет организации было необоснованно перечислено более 5 миллионов рублей. Также в апреле 2023 года мужчина был осужден за совершение мошенничества в размере более 9 миллионов рублей.Суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. Прокуратура не согласилась с такими решениями и обжаловала его в вышестоящую инстанцию.Читайте также на РИА новости Крым:В Керчи подрядчик пойдет под суд за хищение 43 млн рублейВ Керчи сорван срок ремонта роддома: подрядчик оштрафован на 10 миллионовВ Крыму наказали подрядчика за "нарушение" на 63 миллиона
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прокуратура республики крым, суд, новости крыма, крым, керчь, хищение, происшествия
В Керчи подрядчик получил реальный срок за хищение на строительстве парка
Прокуратура Крыма обжаловала наказание виновного в хищении 5 млн рублей директора фирмы
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Апелляционный суд Крыма изменил меру пресечения директору строительной компании, который похитил более 5 миллионов рублей при благоустройстве парка в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Уточняется, Керченским городским судом мужчина был признан виновным в мошенничестве. Суд установил, что в качестве директора строительной фирмы он подписал акты выполненных работ по благоустройству Комсомольского парка. При этом фактически работы выполнены не были.
На основании указанных документов на счет организации было необоснованно перечислено более 5 миллионов рублей. Также в апреле 2023 года мужчина был осужден за совершение мошенничества в размере более 9 миллионов рублей.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. Прокуратура не согласилась с такими решениями и обжаловала его в вышестоящую инстанцию.
"По результатам рассмотрения апелляционного представления прокурора суд отменил условное осуждение, назначив наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – сообщили в ведомстве.
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