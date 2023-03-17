https://crimea.ria.ru/20230317/v-kerchi-podryadchik-poydet-pod-sud-za-khischenie-43-mln-rubley-1127595868.html

В Керчи подрядчик пойдет под суд за хищение 43 млн рублей

В Керчи подрядчик пойдет под суд за хищение 43 млн рублей - РИА Новости Крым, 17.03.2023

В Керчи подрядчик пойдет под суд за хищение 43 млн рублей

Подрядчик ответит за хищение 43 миллионов рублей при благоустройстве придомовых территорий в Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T09:17

2023-03-17T09:17

2023-03-17T09:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Подрядчик ответит за хищение 43 миллионов рублей при благоустройстве придомовых территорий в Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.По версии следствия, в 2020 году между керченской администрацией и предприятием, одним из руководителей которого является обвиняемый, заключены 17 муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворов в городе.Преступную деятельность подрядчика пресекли сотрудники МВД. Было возбуждено и расследовано уголовное дело о мошенничестве. С утвержденным обвинительным заключением материалы направлены в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.Уточняется, что администрацией Керчи предъявлено исковое заявление о взыскании с обвиняемого причиненного ущерба.Читайте также на РИА Новости Крым:Земельная афера на 3 млн рублей – суд в Крыму вынес приговорВзятка 3 млн: в Севастополе осудят экс-директора управляющей компанииЖитель Петербурга предстанет перед судом за серию мошенничеств в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230206/v-krymu-biznesmenov-osudili-za-khischenie-9-mln-rubley-u-vodokanala-yubk--1126810154.html

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2023

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крым, керчь, происшествия, прокуратура республики крым, новости крыма, общество, благоустройство