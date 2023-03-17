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В Керчи подрядчик пойдет под суд за хищение 43 млн рублей - РИА Новости Крым, 17.03.2023
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В Керчи подрядчик пойдет под суд за хищение 43 млн рублей
В Керчи подрядчик пойдет под суд за хищение 43 млн рублей - РИА Новости Крым, 17.03.2023
В Керчи подрядчик пойдет под суд за хищение 43 млн рублей
Подрядчик ответит за хищение 43 миллионов рублей при благоустройстве придомовых территорий в Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T09:17
2023-03-17T09:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Подрядчик ответит за хищение 43 миллионов рублей при благоустройстве придомовых территорий в Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.По версии следствия, в 2020 году между керченской администрацией и предприятием, одним из руководителей которого является обвиняемый, заключены 17 муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворов в городе.Преступную деятельность подрядчика пресекли сотрудники МВД. Было возбуждено и расследовано уголовное дело о мошенничестве. С утвержденным обвинительным заключением материалы направлены в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.Уточняется, что администрацией Керчи предъявлено исковое заявление о взыскании с обвиняемого причиненного ущерба.Читайте также на РИА Новости Крым:Земельная афера на 3 млн рублей – суд в Крыму вынес приговорВзятка 3 млн: в Севастополе осудят экс-директора управляющей компанииЖитель Петербурга предстанет перед судом за серию мошенничеств в Крыму
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крым, керчь, происшествия, прокуратура республики крым, новости крыма, общество, благоустройство
В Керчи подрядчик пойдет под суд за хищение 43 млн рублей

Прокуратура: в Керчи подрядчик ответит за хищение 43 млн рублей при благоустройстве

09:17 17.03.2023 (обновлено: 09:18 17.03.2023)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Подрядчик ответит за хищение 43 миллионов рублей при благоустройстве придомовых территорий в Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
По версии следствия, в 2020 году между керченской администрацией и предприятием, одним из руководителей которого является обвиняемый, заключены 17 муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворов в городе.
"Цена сделок составила более 265 млн рублей. В дальнейшем обвиняемый, зная, что работы в полном объеме не выполнены, предоставил заказчику акты об их выполнении. На основании указанных документов на расчетный счет фирмы необоснованно перечислено свыше 43 млн рублей, которыми руководитель распорядился по своему усмотрению", - уточнили в ведомстве.
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Преступную деятельность подрядчика пресекли сотрудники МВД. Было возбуждено и расследовано уголовное дело о мошенничестве. С утвержденным обвинительным заключением материалы направлены в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.
Уточняется, что администрацией Керчи предъявлено исковое заявление о взыскании с обвиняемого причиненного ущерба.
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