https://crimea.ria.ru/20230313/zhitel-peterburga-predstanet-pered-sudom-za-seriyu-moshennichestv-v-krymu-1127500719.html

Житель Петербурга предстанет перед судом за серию мошенничеств в Крыму

Житель Петербурга предстанет перед судом за серию мошенничеств в Крыму - РИА Новости Крым, 13.03.2023

Житель Петербурга предстанет перед судом за серию мошенничеств в Крыму

Житель Санкт-Петербурга предстанет перед судом за серию мошенничеств в Крыму, расследование уголовного дела завершено. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T10:17

2023-03-13T10:17

2023-03-13T10:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Житель Санкт-Петербурга предстанет перед судом за серию мошенничеств в Крыму, расследование уголовного дела завершено. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.По данным следствия, 22-летний молодой человек рассказал своим друзьям, что через него якобы можно заказать товары с зарубежных сайтов по выгодной цене. Однако назвал условие – заказ осуществляется по предоплате на карту. Приятели поверили ему и распространили эту информацию среди своих знакомых. В итоге четверо потерпевших (трое симферопольцев и одна керчанка), осуществив перевод на банковский счет злоумышленника, остались и без заказов, и без денег.Следователи возбудили и расследовали уголовные дела по факту мошенничеств. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Материалы дела переданы в прокуратуру города Керчи для утверждения обвинительного заключения.Ранее в Севастополе силовики задержали курьера, причастного к мошеннической схеме по обману пенсионеров. В начале марта правоохранители зарегистрировали восемь случаев мошенничества, жертвами которых стали пожилые люди старше 81 года. Пенсионеры отдавали крупные суммы после звонков неизвестных, которые заявляли, что их родственники стали виновниками ДТП и предлагали "решить вопрос" за определенную плату. Деньги у пострадавших забирал задержанный. Всего он вывез от доверчивых пенсионеров 2,4 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте супруги-турагенты похитили у клиентов почти 3 млн рублейИнженерия обмана: как "разводят" доверчивых крымчан"Ваш родственник попал в ДТП": крымчане отдали аферистам 13 миллионов

https://crimea.ria.ru/20230312/pensionerka-iz-sevastopolya-otdala-moshenniku-2-mln-rubley-1127489666.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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