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Житель Петербурга предстанет перед судом за серию мошенничеств в Крыму - РИА Новости Крым, 13.03.2023
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Житель Петербурга предстанет перед судом за серию мошенничеств в Крыму
Житель Петербурга предстанет перед судом за серию мошенничеств в Крыму - РИА Новости Крым, 13.03.2023
Житель Петербурга предстанет перед судом за серию мошенничеств в Крыму
Житель Санкт-Петербурга предстанет перед судом за серию мошенничеств в Крыму, расследование уголовного дела завершено. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T10:17
2023-03-13T10:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Житель Санкт-Петербурга предстанет перед судом за серию мошенничеств в Крыму, расследование уголовного дела завершено. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.По данным следствия, 22-летний молодой человек рассказал своим друзьям, что через него якобы можно заказать товары с зарубежных сайтов по выгодной цене. Однако назвал условие – заказ осуществляется по предоплате на карту. Приятели поверили ему и распространили эту информацию среди своих знакомых. В итоге четверо потерпевших (трое симферопольцев и одна керчанка), осуществив перевод на банковский счет злоумышленника, остались и без заказов, и без денег.Следователи возбудили и расследовали уголовные дела по факту мошенничеств. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Материалы дела переданы в прокуратуру города Керчи для утверждения обвинительного заключения.Ранее в Севастополе силовики задержали курьера, причастного к мошеннической схеме по обману пенсионеров. В начале марта правоохранители зарегистрировали восемь случаев мошенничества, жертвами которых стали пожилые люди старше 81 года. Пенсионеры отдавали крупные суммы после звонков неизвестных, которые заявляли, что их родственники стали виновниками ДТП и предлагали "решить вопрос" за определенную плату. Деньги у пострадавших забирал задержанный. Всего он вывез от доверчивых пенсионеров 2,4 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте супруги-турагенты похитили у клиентов почти 3 млн рублейИнженерия обмана: как "разводят" доверчивых крымчан"Ваш родственник попал в ДТП": крымчане отдали аферистам 13 миллионов
https://crimea.ria.ru/20230312/pensionerka-iz-sevastopolya-otdala-moshenniku-2-mln-rubley-1127489666.html
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крым, мвд по республике крым, происшествия, общество, мошенничество, закон и право, новости крыма
Житель Петербурга предстанет перед судом за серию мошенничеств в Крыму

МВД: жителю Санкт-Петербурга грозит пять лет за серию мошенничеств в Крыму

10:17 13.03.2023
 
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© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Житель Санкт-Петербурга предстанет перед судом за серию мошенничеств в Крыму, расследование уголовного дела завершено. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
По данным следствия, 22-летний молодой человек рассказал своим друзьям, что через него якобы можно заказать товары с зарубежных сайтов по выгодной цене. Однако назвал условие – заказ осуществляется по предоплате на карту. Приятели поверили ему и распространили эту информацию среди своих знакомых. В итоге четверо потерпевших (трое симферопольцев и одна керчанка), осуществив перевод на банковский счет злоумышленника, остались и без заказов, и без денег.
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Пенсионерка из Севастополя отдала мошеннику 2 млн рублей
Следователи возбудили и расследовали уголовные дела по факту мошенничеств. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Материалы дела переданы в прокуратуру города Керчи для утверждения обвинительного заключения.
Ранее в Севастополе силовики задержали курьера, причастного к мошеннической схеме по обману пенсионеров. В начале марта правоохранители зарегистрировали восемь случаев мошенничества, жертвами которых стали пожилые люди старше 81 года. Пенсионеры отдавали крупные суммы после звонков неизвестных, которые заявляли, что их родственники стали виновниками ДТП и предлагали "решить вопрос" за определенную плату. Деньги у пострадавших забирал задержанный. Всего он вывез от доверчивых пенсионеров 2,4 млн рублей.
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