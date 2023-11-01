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В Керчи сорван срок ремонта роддома: подрядчик оштрафован на 10 миллионов - РИА Новости Крым, 01.11.2023
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В Керчи сорван срок ремонта роддома: подрядчик оштрафован на 10 миллионов
В Керчи сорван срок ремонта роддома: подрядчик оштрафован на 10 миллионов - РИА Новости Крым, 01.11.2023
В Керчи сорван срок ремонта роддома: подрядчик оштрафован на 10 миллионов
В Керчи подрядная организация оштрафована на 10 млн рублей за срыв срока ремонта роддома, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T14:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 01 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи подрядная организация оштрафована на 10 млн рублей за срыв срока ремонта роддома, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Уточняется, что подрядчик не отремонтировал здание в указанный срок. Сумма неисполненных обязательств по госконтракту превысила 215 млн рублей.Ремонт в здании роддома продолжается, ход работ контролируют органы прокуратуры.Ранее сообщалось, что прокуратура Севастополя изучает законность расходования бюджетных средств при строительстве Мартыновского канализационного коллектора.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подрядчик просит еще полмиллиарда рублей на строительство трассы"Дорога висит в воздухе": когда отремонтируют трассу Ялта-БахчисарайНовую дорогу в обход Симферополя строят с опережением графика
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прокуратура республики крым, керчь, крым, новости крыма, строительство, здравоохранение в крыму и севастополе, общество
В Керчи сорван срок ремонта роддома: подрядчик оштрафован на 10 миллионов

В Керчи подрядчика оштрафовали на 10 миллионов рублей за срыв срока по ремонту роддома

14:37 01.11.2023 (обновлено: 15:05 01.11.2023)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоПрокуратура Республики Крым
Прокуратура Республики Крым - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 01 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи подрядная организация оштрафована на 10 млн рублей за срыв срока ремонта роддома, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

"В Керчи по постановлению прокуратуры руководитель подрядной организации оштрафован на 10 млн рублей за нарушение срока выполнения работ по ремонту родильного дома", – говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Уточняется, что подрядчик не отремонтировал здание в указанный срок. Сумма неисполненных обязательств по госконтракту превысила 215 млн рублей.

"Суд признал должностное лицо виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 млн рублей", – отметили в пресс-службе.

Ремонт в здании роддома продолжается, ход работ контролируют органы прокуратуры.
Ранее сообщалось, что прокуратура Севастополя изучает законность расходования бюджетных средств при строительстве Мартыновского канализационного коллектора.
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