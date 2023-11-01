https://crimea.ria.ru/20231101/v-kerchi-sorvan-srok-remonta-roddoma-podryadchik-oshtrafovan-na-10-millionov-1132482852.html

В Керчи сорван срок ремонта роддома: подрядчик оштрафован на 10 миллионов

В Керчи сорван срок ремонта роддома: подрядчик оштрафован на 10 миллионов - РИА Новости Крым, 01.11.2023

В Керчи сорван срок ремонта роддома: подрядчик оштрафован на 10 миллионов

В Керчи подрядная организация оштрафована на 10 млн рублей за срыв срока ремонта роддома, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T14:37

2023-11-01T14:37

2023-11-01T15:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 01 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи подрядная организация оштрафована на 10 млн рублей за срыв срока ремонта роддома, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Уточняется, что подрядчик не отремонтировал здание в указанный срок. Сумма неисполненных обязательств по госконтракту превысила 215 млн рублей.Ремонт в здании роддома продолжается, ход работ контролируют органы прокуратуры.Ранее сообщалось, что прокуратура Севастополя изучает законность расходования бюджетных средств при строительстве Мартыновского канализационного коллектора.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подрядчик просит еще полмиллиарда рублей на строительство трассы"Дорога висит в воздухе": когда отремонтируют трассу Ялта-БахчисарайНовую дорогу в обход Симферополя строят с опережением графика

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2023

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прокуратура республики крым, керчь, крым, новости крыма, строительство, здравоохранение в крыму и севастополе, общество