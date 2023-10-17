https://crimea.ria.ru/20231017/prokuratura-sevastopolya-proverit-zakonnost-trat-pri-postroyke-kollektora-1132151684.html

Прокуратура Севастополя проверит законность трат при постройке коллектора

Прокуратура Севастополя проверит законность трат при постройке коллектора - РИА Новости Крым, 17.10.2023

Прокуратура Севастополя проверит законность трат при постройке коллектора

Прокуратура Севастополя изучает законность расходования бюджетных средств при строительстве Мартыновского канализационного коллектора, также решается вопрос о... РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T19:51

2023-10-17T19:51

2023-10-17T19:49

прокуратура города севастополя

севастополь

канализационный коллектор

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балаклава

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя изучает законность расходования бюджетных средств при строительстве Мартыновского канализационного коллектора, также решается вопрос о принятии дополнительных мер реагирования в отношении государственного заказчика и подрядчика, осуществляющего строительство новой школы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по итогам очередной проверки.Отмечается, что степень готовности Мартыновского канализационного коллектора сегодня составляет более 92%. Остается смонтировать гидроизоляцию и сделать все необходимое для обеспечения антитеррористической безопасности. К работе на объекте в целом, а именно ее стоимости, у надзорного ведомства остались вопросы.Также в рамках выездной проверки прокуроры проконтролировали ход строительных работ еще на двух объектах в Ленинском районе: школы в районе 5-го км Балаклавского шоссе и спортивно-оздоровительного комплекса (СОК) имени 200-летия Севастополя в Загородной балке.На обоих летом были выявлены нарушения сроков строительства и установлены "факты некачественного исполнения работ". Несмотря на предостережения, направленные исполнителям, ситуация со школой по-прежнему неудовлетворительная.Что касается СОК, то после летней проверки документация по комплексу была скорректирована и строительные работы активизировались, отметили в прокуратуре.В ведомстве напомнили, что возведение всех трех объектов осуществляется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" и национального проекта "Демография"."Ход исполнения государственных контрактов по указанным объектам остается на контроле надзорного ведомства", – заключили в прокуратуре.В августе директор компании ООО "Асгард", которая является генподрядчиком на СОК им. 200-летия Севастополя, Игорь Анацкий рассказал РИА Новости Крым, что строительство второй очереди спортивно-оздоровительного комплекса вошло в финальную стадию, однако возникли сложности с поставками основного оборудования и материалов, которыми, согласно проекту, насыщен этот объект. Тогда Анацкий выразил надежду на то, что в октябре укомплектованный и полноценно действующий СОК передадут спортсменам. Школу и коллектор обещали ввести в эксплуатацию в 2022 году.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подрядчик просит еще полмиллиарда рублей на строительство трассы "Дорога висит в воздухе": когда отремонтируют трассу Ялта-БахчисарайНовую дорогу в обход Симферополя строят с опережением графика

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура города севастополя, севастополь, канализационный коллектор, строительство, новости, новости крыма, игорь анацкий, балаклава