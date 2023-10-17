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Прокуратура Севастополя проверит законность трат при постройке коллектора - РИА Новости Крым, 17.10.2023
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Прокуратура Севастополя проверит законность трат при постройке коллектора
Прокуратура Севастополя проверит законность трат при постройке коллектора - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Прокуратура Севастополя проверит законность трат при постройке коллектора
Прокуратура Севастополя изучает законность расходования бюджетных средств при строительстве Мартыновского канализационного коллектора, также решается вопрос о... РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T19:51
2023-10-17T19:49
прокуратура города севастополя
севастополь
канализационный коллектор
строительство
новости
новости крыма
игорь анацкий
балаклава
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя изучает законность расходования бюджетных средств при строительстве Мартыновского канализационного коллектора, также решается вопрос о принятии дополнительных мер реагирования в отношении государственного заказчика и подрядчика, осуществляющего строительство новой школы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по итогам очередной проверки.Отмечается, что степень готовности Мартыновского канализационного коллектора сегодня составляет более 92%. Остается смонтировать гидроизоляцию и сделать все необходимое для обеспечения антитеррористической безопасности. К работе на объекте в целом, а именно ее стоимости, у надзорного ведомства остались вопросы.Также в рамках выездной проверки прокуроры проконтролировали ход строительных работ еще на двух объектах в Ленинском районе: школы в районе 5-го км Балаклавского шоссе и спортивно-оздоровительного комплекса (СОК) имени 200-летия Севастополя в Загородной балке.На обоих летом были выявлены нарушения сроков строительства и установлены "факты некачественного исполнения работ". Несмотря на предостережения, направленные исполнителям, ситуация со школой по-прежнему неудовлетворительная.Что касается СОК, то после летней проверки документация по комплексу была скорректирована и строительные работы активизировались, отметили в прокуратуре.В ведомстве напомнили, что возведение всех трех объектов осуществляется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" и национального проекта "Демография"."Ход исполнения государственных контрактов по указанным объектам остается на контроле надзорного ведомства", – заключили в прокуратуре.В августе директор компании ООО "Асгард", которая является генподрядчиком на СОК им. 200-летия Севастополя, Игорь Анацкий рассказал РИА Новости Крым, что строительство второй очереди спортивно-оздоровительного комплекса вошло в финальную стадию, однако возникли сложности с поставками основного оборудования и материалов, которыми, согласно проекту, насыщен этот объект. Тогда Анацкий выразил надежду на то, что в октябре укомплектованный и полноценно действующий СОК передадут спортсменам. Школу и коллектор обещали ввести в эксплуатацию в 2022 году.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подрядчик просит еще полмиллиарда рублей на строительство трассы "Дорога висит в воздухе": когда отремонтируют трассу Ялта-БахчисарайНовую дорогу в обход Симферополя строят с опережением графика
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РИА Новости Крым
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прокуратура города севастополя, севастополь, канализационный коллектор, строительство, новости, новости крыма, игорь анацкий, балаклава
Прокуратура Севастополя проверит законность трат при постройке коллектора

Законность трат госденег при строительстве коллектора в Севастополе изучает прокуратура

19:51 17.10.2023
 
© РИА Новости Крым, Анна ПетроваРемонтные работы
Ремонтные работы
© РИА Новости Крым, Анна Петрова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя изучает законность расходования бюджетных средств при строительстве Мартыновского канализационного коллектора, также решается вопрос о принятии дополнительных мер реагирования в отношении государственного заказчика и подрядчика, осуществляющего строительство новой школы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по итогам очередной проверки.
Отмечается, что степень готовности Мартыновского канализационного коллектора сегодня составляет более 92%. Остается смонтировать гидроизоляцию и сделать все необходимое для обеспечения антитеррористической безопасности. К работе на объекте в целом, а именно ее стоимости, у надзорного ведомства остались вопросы.
"Совместно со специалистами Управления Федерального казначейства по Севастополю прокуратурой города изучается законность расходования бюджетных средств на строительство коллектора", – говорится в сообщении прокуратуры.
Также в рамках выездной проверки прокуроры проконтролировали ход строительных работ еще на двух объектах в Ленинском районе: школы в районе 5-го км Балаклавского шоссе и спортивно-оздоровительного комплекса (СОК) имени 200-летия Севастополя в Загородной балке.
На обоих летом были выявлены нарушения сроков строительства и установлены "факты некачественного исполнения работ". Несмотря на предостережения, направленные исполнителям, ситуация со школой по-прежнему неудовлетворительная.
"В настоящее время решается вопрос о принятии дополнительных мер прокурорского реагирования в отношении государственного заказчика и подрядной организации, осуществляющей строительство школы", – сообщили в ведомстве.
Что касается СОК, то после летней проверки документация по комплексу была скорректирована и строительные работы активизировались, отметили в прокуратуре.
В ведомстве напомнили, что возведение всех трех объектов осуществляется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" и национального проекта "Демография".
"Ход исполнения государственных контрактов по указанным объектам остается на контроле надзорного ведомства", – заключили в прокуратуре.
В августе директор компании ООО "Асгард", которая является генподрядчиком на СОК им. 200-летия Севастополя, Игорь Анацкий рассказал РИА Новости Крым, что строительство второй очереди спортивно-оздоровительного комплекса вошло в финальную стадию, однако возникли сложности с поставками основного оборудования и материалов, которыми, согласно проекту, насыщен этот объект. Тогда Анацкий выразил надежду на то, что в октябре укомплектованный и полноценно действующий СОК передадут спортсменам.
Школу и коллектор обещали ввести в эксплуатацию в 2022 году.
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Прокуратура города СевастополяСевастопольКанализационный коллекторСтроительствоНовостиНовости КрымаИгорь АнацкийБалаклава
 
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