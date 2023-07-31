https://crimea.ria.ru/20230731/sevastopol-zhdet-inostrannoe-oborudovanie-dlya-novogo-super-basseyna-1130313393.html

Севастополь ждет иностранное оборудование для нового супербассейна

Севастополь ждет иностранное оборудование для нового супербассейна - РИА Новости Крым, 31.07.2023

Севастополь ждет иностранное оборудование для нового супербассейна

Строительство второй очереди спортивно-оздоровительного комплекса им. 200-летия Севастополя вошло в финальную стадию, но возникли сложности с поставками... РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T08:54

2023-07-31T08:54

2023-07-31T10:04

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Строительство второй очереди спортивно-оздоровительного комплекса им. 200-летия Севастополя вошло в финальную стадию, но возникли сложности с поставками главного оборудования и материалов, которыми, согласно проекту, насыщен объект. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор подрядной организации Игорь Анацкий.На днях губернатор Севастополя Михаил Развожаев, сообщил, что в городе "завершается строительство второй очереди СОК имени 200-летия Севастополя – готовится к вводу в эксплуатацию бассейн с реабилитационно-восстановительным центром".По словам директора компании-подрядчика ООО "Асгард" Игоря Анацкого, задача строителей – закончить весь СОК, ввести его в эксплуатацию и передать спортсменам в текущем году. Задержки работ, помимо необходимости исправлять ошибки прежних проектировщиков, связаны с логистикой: основное оборудование в бассейне – иностранного производства, импортозамещение было невозможно, сказал Анацкий. Так, часть оборудования здесь – испанского и итальянского производства. Керамическая плитка для чаши бассейна – немецкая. Прыжковые трамплины – американские. Монитор с нужной системой хронометража экрана – японский. Отечественное можно увидеть преимущественно в отделке помещений и фасадов.Вторая очередь строительства СОК 200-летия включает три блока. Помимо здания с бассейном, это трехэтажный медицинский и четырехэтажный административный корпуса. Сейчас везде завершаются отделочные работы. Комплектовать их оборудованием начнут в августе – сентябре. Главное из-за моря уже пришло и растаможивается в Москве и Новороссийске.Окончить все работы на объекте рассчитывают в сентябре – октябре.Удорожания проекта из-за трудностей, по его словам, нет. Деньги за контракт "компания получила еще в прошлом году", и его стоимость та же – 2, 085 млрд рублей.Оборудование обошлось 408,6 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:"Севастополь" выиграл свой первый матч чемпионата ФНЛВ Крыму ответили на призыв исключить российский футбол из ФИФА и УЕФАВ Севастополе готовятся открыть новый универсальный стадион

https://crimea.ria.ru/20230604/fizkultura-i-kibersport-v-sevastopole-poyavitsya-pervyy-fidzhital-tsentr-1129152778.html

севастополь

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь