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Севастополь ждет иностранное оборудование для нового супербассейна - РИА Новости Крым, 31.07.2023
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Севастополь ждет иностранное оборудование для нового супербассейна
Севастополь ждет иностранное оборудование для нового супербассейна - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Севастополь ждет иностранное оборудование для нового супербассейна
Строительство второй очереди спортивно-оздоровительного комплекса им. 200-летия Севастополя вошло в финальную стадию, но возникли сложности с поставками... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T08:54
2023-07-31T10:04
эксклюзивы риа новости крым
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Строительство второй очереди спортивно-оздоровительного комплекса им. 200-летия Севастополя вошло в финальную стадию, но возникли сложности с поставками главного оборудования и материалов, которыми, согласно проекту, насыщен объект. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор подрядной организации Игорь Анацкий.На днях губернатор Севастополя Михаил Развожаев, сообщил, что в городе "завершается строительство второй очереди СОК имени 200-летия Севастополя – готовится к вводу в эксплуатацию бассейн с реабилитационно-восстановительным центром".По словам директора компании-подрядчика ООО "Асгард" Игоря Анацкого, задача строителей – закончить весь СОК, ввести его в эксплуатацию и передать спортсменам в текущем году. Задержки работ, помимо необходимости исправлять ошибки прежних проектировщиков, связаны с логистикой: основное оборудование в бассейне – иностранного производства, импортозамещение было невозможно, сказал Анацкий. Так, часть оборудования здесь – испанского и итальянского производства. Керамическая плитка для чаши бассейна – немецкая. Прыжковые трамплины – американские. Монитор с нужной системой хронометража экрана – японский. Отечественное можно увидеть преимущественно в отделке помещений и фасадов.Вторая очередь строительства СОК 200-летия включает три блока. Помимо здания с бассейном, это трехэтажный медицинский и четырехэтажный административный корпуса. Сейчас везде завершаются отделочные работы. Комплектовать их оборудованием начнут в августе – сентябре. Главное из-за моря уже пришло и растаможивается в Москве и Новороссийске.Окончить все работы на объекте рассчитывают в сентябре – октябре.Удорожания проекта из-за трудностей, по его словам, нет. Деньги за контракт "компания получила еще в прошлом году", и его стоимость та же – 2, 085 млрд рублей.Оборудование обошлось 408,6 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:"Севастополь" выиграл свой первый матч чемпионата ФНЛВ Крыму ответили на призыв исключить российский футбол из ФИФА и УЕФАВ Севастополе готовятся открыть новый универсальный стадион
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Анна Петрова
Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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севастополь
Севастополь ждет иностранное оборудование для нового супербассейна

Новый бассейн в спорткомплексе Севастополя достроят осенью – ждут иностранное оборудование

08:54 31.07.2023 (обновлено: 10:04 31.07.2023)
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкПлавание в бассейне
Плавание в бассейне - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Строительство второй очереди спортивно-оздоровительного комплекса им. 200-летия Севастополя вошло в финальную стадию, но возникли сложности с поставками главного оборудования и материалов, которыми, согласно проекту, насыщен объект. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор подрядной организации Игорь Анацкий.
На днях губернатор Севастополя Михаил Развожаев, сообщил, что в городе "завершается строительство второй очереди СОК имени 200-летия Севастополя – готовится к вводу в эксплуатацию бассейн с реабилитационно-восстановительным центром".
По словам директора компании-подрядчика ООО "Асгард" Игоря Анацкого, задача строителей – закончить весь СОК, ввести его в эксплуатацию и передать спортсменам в текущем году. Задержки работ, помимо необходимости исправлять ошибки прежних проектировщиков, связаны с логистикой: основное оборудование в бассейне – иностранного производства, импортозамещение было невозможно, сказал Анацкий.
"Бассейн – очень сложный объект: 50 метров, 8 дорожек, вышка, вентиляция, кондиционирование. У нас масса есть импортозамещения – насосы, оборудование суперское. Что было можно, мы заменили на отечественное. Но есть вещи, которые только иностранные фирмы производят. Поэтому многое приходилось заказывать из-за рубежа", – поделился Анацкий.
Так, часть оборудования здесь – испанского и итальянского производства. Керамическая плитка для чаши бассейна – немецкая. Прыжковые трамплины – американские. Монитор с нужной системой хронометража экрана – японский.
Отечественное можно увидеть преимущественно в отделке помещений и фасадов.
"Большая часть материалов и оборудования – российского производства. Керамограниты у нас сейчас делают хорошие, нержавейка наша вся, краска, потолки, линолеум, обои, отделочные материалы фасадов – все на 90% наше", – уточнил Анацкий.
Вторая очередь строительства СОК 200-летия включает три блока. Помимо здания с бассейном, это трехэтажный медицинский и четырехэтажный административный корпуса. Сейчас везде завершаются отделочные работы. Комплектовать их оборудованием начнут в августе – сентябре. Главное из-за моря уже пришло и растаможивается в Москве и Новороссийске.
Окончить все работы на объекте рассчитывают в сентябре – октябре.
"Нас ругали за скорость – три года мы его делаем. Но еще несколько месяцев следует потерпеть, чтобы закончить все как надо. Зато будет достойный объект. Есть вещи, которые надо делать только так, иначе будет несоответствие. Думаю, в сентябре все закончим и в октябре полноценно действующий объект передадим спортсменам. На передачу уйдет где-то месяц", – заключил директор подрядной организации.
Удорожания проекта из-за трудностей, по его словам, нет. Деньги за контракт "компания получила еще в прошлом году", и его стоимость та же – 2, 085 млрд рублей.
Оборудование обошлось 408,6 миллионов рублей.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
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