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"Севастополь" выиграл свой первый матч чемпионата ФНЛ - РИА Новости Крым, 16.07.2023
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"Севастополь" выиграл свой первый матч чемпионата ФНЛ
"Севастополь" выиграл свой первый матч чемпионата ФНЛ - РИА Новости Крым, 16.07.2023
"Севастополь" выиграл свой первый матч чемпионата ФНЛ
Первый в новейшей для Крыма истории футбола матч команды "Севастополь" и "СКА" из Ростова-на-Дону в рамках Футбольной национальной лиги (ФНЛ) завершился со... РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T20:16
2023-07-16T21:09
фк "севастополь"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Первый в новейшей для Крыма истории футбола матч команды "Севастополь" и "СКА" из Ростова-на-Дону в рамках Футбольной национальной лиги (ФНЛ) завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.Первый матч команды в рамках ФНЛ, выступающей на новом уровне, прошел на стадионе СОК "Севастополь".Ранее сообщалось, что во втором туре севастопольской команде предстоит выезд в Ставрополь к "Динамо Ставрополь", встреча состоится 23 июля.1 июня стало известно, что футбольный клуб "Севастополь" прошел лицензирование и сможет представлять город в дивизионе "Б" первенства Второй лиги. Аттестацию ФНЛ прошел также еще один клуб Крыма. Ранее в воскресенье ялтинский "Рубин" в гостях у новокубанского "Биолога-Новокубанск" завершил свой первый матч в ничью. Ялтинцы первые открыли счёт на 7 минуте, хозяева поля его сравняли на 57 минуте - 1:1. В следующем туре, 23 июля, ялтинцы дома будут принимать команду "Кубань-Холдинг" из станицы Павловской Краснодарского края. Начало матча в 17:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев требует исключить Россию из ФИФА и УЕФА из-за крымских клубов В Крыму ответили на призыв исключить российский футбол из ФИФА и УЕФА Физкультура и киберспорт: в Севастополе появится первый фиджитал-центр
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фк "севастополь", севастополь, михаил развожаев, крым, новости крыма, спорт, футбол
"Севастополь" выиграл свой первый матч чемпионата ФНЛ

Команда "Севастополь" вышла победителем из поединка с "СКА" из Ростова-на-Дону

20:16 16.07.2023 (обновлено: 21:09 16.07.2023)
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкФутбол. Чемпионат Крыма. Матч "СКЧФ Севастополь" - "ТСК-Таврия"
Футбол. Чемпионат Крыма. Матч СКЧФ Севастополь - ТСК-Таврия - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Первый в новейшей для Крыма истории футбола матч команды "Севастополь" и "СКА" из Ростова-на-Дону в рамках Футбольной национальной лиги (ФНЛ) завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

"Спасибо за голы: Александру Смирнову, Матвею Гуйганову, Редвану Османову. Поздравляю команду, весь тренерский состав, всех болельщиков с дебютной победой нашей команды во второй Футбольной национальной лиге России!" – поздравил команду губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Первый матч команды в рамках ФНЛ, выступающей на новом уровне, прошел на стадионе СОК "Севастополь".
Ранее сообщалось, что во втором туре севастопольской команде предстоит выезд в Ставрополь к "Динамо Ставрополь", встреча состоится 23 июля.
1 июня стало известно, что футбольный клуб "Севастополь" прошел лицензирование и сможет представлять город в дивизионе "Б" первенства Второй лиги. Аттестацию ФНЛ прошел также еще один клуб Крыма.
Ранее в воскресенье ялтинский "Рубин" в гостях у новокубанского "Биолога-Новокубанск" завершил свой первый матч в ничью. Ялтинцы первые открыли счёт на 7 минуте, хозяева поля его сравняли на 57 минуте - 1:1. В следующем туре, 23 июля, ялтинцы дома будут принимать команду "Кубань-Холдинг" из станицы Павловской Краснодарского края. Начало матча в 17:00.
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ФК "Севастополь"СевастопольМихаил РазвожаевКрымНовости КрымаСпортФутбол
 
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