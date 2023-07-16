https://crimea.ria.ru/20230716/sevastopol-vyigral-svoy-pervyy-match-chempionata-fnl-1130097595.html

"Севастополь" выиграл свой первый матч чемпионата ФНЛ

"Севастополь" выиграл свой первый матч чемпионата ФНЛ - РИА Новости Крым, 16.07.2023

"Севастополь" выиграл свой первый матч чемпионата ФНЛ

Первый в новейшей для Крыма истории футбола матч команды "Севастополь" и "СКА" из Ростова-на-Дону в рамках Футбольной национальной лиги (ФНЛ) завершился со... РИА Новости Крым, 16.07.2023

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2023-07-16T20:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Первый в новейшей для Крыма истории футбола матч команды "Севастополь" и "СКА" из Ростова-на-Дону в рамках Футбольной национальной лиги (ФНЛ) завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.Первый матч команды в рамках ФНЛ, выступающей на новом уровне, прошел на стадионе СОК "Севастополь".Ранее сообщалось, что во втором туре севастопольской команде предстоит выезд в Ставрополь к "Динамо Ставрополь", встреча состоится 23 июля.1 июня стало известно, что футбольный клуб "Севастополь" прошел лицензирование и сможет представлять город в дивизионе "Б" первенства Второй лиги. Аттестацию ФНЛ прошел также еще один клуб Крыма. Ранее в воскресенье ялтинский "Рубин" в гостях у новокубанского "Биолога-Новокубанск" завершил свой первый матч в ничью. Ялтинцы первые открыли счёт на 7 минуте, хозяева поля его сравняли на 57 минуте - 1:1. В следующем туре, 23 июля, ялтинцы дома будут принимать команду "Кубань-Холдинг" из станицы Павловской Краснодарского края. Начало матча в 17:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев требует исключить Россию из ФИФА и УЕФА из-за крымских клубов В Крыму ответили на призыв исключить российский футбол из ФИФА и УЕФА Физкультура и киберспорт: в Севастополе появится первый фиджитал-центр

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фк "севастополь", севастополь, михаил развожаев, крым, новости крыма, спорт, футбол