https://crimea.ria.ru/20230716/sevastopol-vyigral-svoy-pervyy-match-chempionata-fnl-1130097595.html
"Севастополь" выиграл свой первый матч чемпионата ФНЛ
"Севастополь" выиграл свой первый матч чемпионата ФНЛ - РИА Новости Крым, 16.07.2023
"Севастополь" выиграл свой первый матч чемпионата ФНЛ
Первый в новейшей для Крыма истории футбола матч команды "Севастополь" и "СКА" из Ростова-на-Дону в рамках Футбольной национальной лиги (ФНЛ) завершился со... РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T20:16
2023-07-16T20:16
2023-07-16T21:09
фк "севастополь"
севастополь
михаил развожаев
крым
новости крыма
спорт
футбол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110079/26/1100792640_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_464ae62b018a9199f5fef60010d938a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Первый в новейшей для Крыма истории футбола матч команды "Севастополь" и "СКА" из Ростова-на-Дону в рамках Футбольной национальной лиги (ФНЛ) завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.Первый матч команды в рамках ФНЛ, выступающей на новом уровне, прошел на стадионе СОК "Севастополь".Ранее сообщалось, что во втором туре севастопольской команде предстоит выезд в Ставрополь к "Динамо Ставрополь", встреча состоится 23 июля.1 июня стало известно, что футбольный клуб "Севастополь" прошел лицензирование и сможет представлять город в дивизионе "Б" первенства Второй лиги. Аттестацию ФНЛ прошел также еще один клуб Крыма. Ранее в воскресенье ялтинский "Рубин" в гостях у новокубанского "Биолога-Новокубанск" завершил свой первый матч в ничью. Ялтинцы первые открыли счёт на 7 минуте, хозяева поля его сравняли на 57 минуте - 1:1. В следующем туре, 23 июля, ялтинцы дома будут принимать команду "Кубань-Холдинг" из станицы Павловской Краснодарского края. Начало матча в 17:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев требует исключить Россию из ФИФА и УЕФА из-за крымских клубов В Крыму ответили на призыв исключить российский футбол из ФИФА и УЕФА Физкультура и киберспорт: в Севастополе появится первый фиджитал-центр
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110079/26/1100792640_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_ed8181d2cc50ddc2935d95af64c47054.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фк "севастополь", севастополь, михаил развожаев, крым, новости крыма, спорт, футбол
"Севастополь" выиграл свой первый матч чемпионата ФНЛ
Команда "Севастополь" вышла победителем из поединка с "СКА" из Ростова-на-Дону
20:16 16.07.2023 (обновлено: 21:09 16.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Первый в новейшей для Крыма истории футбола матч команды "Севастополь" и "СКА" из Ростова-на-Дону в рамках Футбольной национальной лиги (ФНЛ) завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.
"Спасибо за голы: Александру Смирнову, Матвею Гуйганову, Редвану Османову. Поздравляю команду, весь тренерский состав, всех болельщиков с дебютной победой нашей команды во второй Футбольной национальной лиге России!" – поздравил команду губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Первый матч команды в рамках ФНЛ, выступающей на новом уровне, прошел на стадионе СОК "Севастополь".
Ранее сообщалось, что во втором туре севастопольской команде предстоит выезд в Ставрополь к "Динамо Ставрополь", встреча состоится 23 июля.
1 июня стало известно, что футбольный клуб "Севастополь" прошел лицензирование
и сможет представлять город в дивизионе "Б" первенства Второй лиги. Аттестацию ФНЛ прошел также еще один клуб Крыма
.
Ранее в воскресенье ялтинский "Рубин" в гостях у новокубанского "Биолога-Новокубанск" завершил свой первый матч в ничью. Ялтинцы первые открыли счёт на 7 минуте, хозяева поля его сравняли на 57 минуте - 1:1. В следующем туре, 23 июля, ялтинцы дома будут принимать команду "Кубань-Холдинг" из станицы Павловской Краснодарского края. Начало матча в 17:00.
Читайте также на РИА Новости Крым: