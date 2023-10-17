"Дорога висит в воздухе": когда отремонтируют трассу Ялта-Бахчисарай
Служба автодорог Крыма: ремонт дороги Ялта-Бахчисарай полностью завершат к концу 2025 года
10:45 17.10.2023 (обновлено: 10:48 17.10.2023)
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаОбвалившийся участок дороги на Ай-Петри
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Ремонтные работы на автодороге Ялта – Бахчисарай, которая после оползня в 2020 году находится в аварийном состоянии, планируют завершить к концу следующего года, а обустройство инженерной защиты рассчитывают закончить к концу 2025-го. Об этом РИА Новости Крым рассказал начальник Службы автомобильных дорог Крыма Максим Тарасов.
"Это дорога протяженностью 43 км. Мы 15 сентября заключили контракт на работы на участок 30 км, и на оставшийся участок в 13 км заключили контракт на проектирование инженерной защиты. Ремонт мы планируем завершить к концу следующего года, а всю инженерную защиту – к концу 2025 года", - рассказал он.
Работы будут вести на участке с 26-го по 69-й километры. Стоимость ремонта составляет около 780 млн рублей, цена инженерной защиты – около 2,4 млрд.
"Там будут установлены подпорные стены, буронабивные сваи. Там практически полдороги ушло в обрыв, большой перепад высот – угол около 30 градусов. Дорога практически висит в воздухе", - проинформировал он.
Ранее глава республики Сергей Аксенов заявлял, что всего на ремонт этой автодороги предусмотрено 3 миллиарда рублей. До этого в Службе автомобильных дорог Крыма, которая является заказчиком работ, сообщали, что ремонт участка дороги с 26 по 69 километры включен в госпрограмму "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Строительно-монтажные работы планировалось провести в течение 2023-2025 годов.
До тех пор проезд на Ай-Петри со стороны села Соколиное остается закрытым для проезда. Решение об ограничении движения было принято в феврале 2020 года после того, как сошедший оползень частично разрушил опорную стену и повредил дорожное полотно.
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