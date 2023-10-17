https://crimea.ria.ru/20231017/doroga-visit-v-vozdukhe-kogda-otremontiruyut-trassu-yalta-bakhchisaray-1132135705.html

"Дорога висит в воздухе": когда отремонтируют трассу Ялта-Бахчисарай

"Дорога висит в воздухе": когда отремонтируют трассу Ялта-Бахчисарай - РИА Новости Крым, 17.10.2023

"Дорога висит в воздухе": когда отремонтируют трассу Ялта-Бахчисарай

Ремонтные работы на автодороге Ялта – Бахчисарай, которая после оползня в 2020 году находится в аварийном состоянии, планируют завершить к концу следующего... РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T10:45

2023-10-17T10:45

2023-10-17T10:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Ремонтные работы на автодороге Ялта – Бахчисарай, которая после оползня в 2020 году находится в аварийном состоянии, планируют завершить к концу следующего года, а обустройство инженерной защиты рассчитывают закончить к концу 2025-го. Об этом РИА Новости Крым рассказал начальник Службы автомобильных дорог Крыма Максим Тарасов."Это дорога протяженностью 43 км. Мы 15 сентября заключили контракт на работы на участок 30 км, и на оставшийся участок в 13 км заключили контракт на проектирование инженерной защиты. Ремонт мы планируем завершить к концу следующего года, а всю инженерную защиту – к концу 2025 года", - рассказал он.Работы будут вести на участке с 26-го по 69-й километры. Стоимость ремонта составляет около 780 млн рублей, цена инженерной защиты – около 2,4 млрд.Ранее глава республики Сергей Аксенов заявлял, что всего на ремонт этой автодороги предусмотрено 3 миллиарда рублей. До этого в Службе автомобильных дорог Крыма, которая является заказчиком работ, сообщали, что ремонт участка дороги с 26 по 69 километры включен в госпрограмму "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Строительно-монтажные работы планировалось провести в течение 2023-2025 годов.До тех пор проезд на Ай-Петри со стороны села Соколиное остается закрытым для проезда. Решение об ограничении движения было принято в феврале 2020 года после того, как сошедший оползень частично разрушил опорную стену и повредил дорожное полотно.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выглядит провалившаяся дорога на Ай-ПетриНа ремонт дороги Бахчисарай – Ялта выделили больше 750 миллионов рублейВ Крыму укрепят трассу Бахчисарай – Ялта: цена проекта 250 млн

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