Рейтинг@Mail.ru
"Дорога висит в воздухе": когда отремонтируют трассу Ялта-Бахчисарай - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20231017/doroga-visit-v-vozdukhe-kogda-otremontiruyut-trassu-yalta-bakhchisaray-1132135705.html
"Дорога висит в воздухе": когда отремонтируют трассу Ялта-Бахчисарай
"Дорога висит в воздухе": когда отремонтируют трассу Ялта-Бахчисарай - РИА Новости Крым, 17.10.2023
"Дорога висит в воздухе": когда отремонтируют трассу Ялта-Бахчисарай
Ремонтные работы на автодороге Ялта – Бахчисарай, которая после оползня в 2020 году находится в аварийном состоянии, планируют завершить к концу следующего... РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T10:45
2023-10-17T10:48
эксклюзивы риа новости крым
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
максим тарасов
крым
ялта
бахчисарай
ай-петри
новости крыма
служба автомобильных дорог республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/06/1124084624_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_2bde403562c45e877a75c8cdc75d7205.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Ремонтные работы на автодороге Ялта – Бахчисарай, которая после оползня в 2020 году находится в аварийном состоянии, планируют завершить к концу следующего года, а обустройство инженерной защиты рассчитывают закончить к концу 2025-го. Об этом РИА Новости Крым рассказал начальник Службы автомобильных дорог Крыма Максим Тарасов."Это дорога протяженностью 43 км. Мы 15 сентября заключили контракт на работы на участок 30 км, и на оставшийся участок в 13 км заключили контракт на проектирование инженерной защиты. Ремонт мы планируем завершить к концу следующего года, а всю инженерную защиту – к концу 2025 года", - рассказал он.Работы будут вести на участке с 26-го по 69-й километры. Стоимость ремонта составляет около 780 млн рублей, цена инженерной защиты – около 2,4 млрд.Ранее глава республики Сергей Аксенов заявлял, что всего на ремонт этой автодороги предусмотрено 3 миллиарда рублей. До этого в Службе автомобильных дорог Крыма, которая является заказчиком работ, сообщали, что ремонт участка дороги с 26 по 69 километры включен в госпрограмму "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Строительно-монтажные работы планировалось провести в течение 2023-2025 годов.До тех пор проезд на Ай-Петри со стороны села Соколиное остается закрытым для проезда. Решение об ограничении движения было принято в феврале 2020 года после того, как сошедший оползень частично разрушил опорную стену и повредил дорожное полотно.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выглядит провалившаяся дорога на Ай-ПетриНа ремонт дороги Бахчисарай – Ялта выделили больше 750 миллионов рублейВ Крыму укрепят трассу Бахчисарай – Ялта: цена проекта 250 млн
крым
ялта
бахчисарай
ай-петри
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/06/1124084624_0:0:960:719_1920x0_80_0_0_140f1229717f973457dcd28a7d8003e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, максим тарасов, крым, ялта, бахчисарай, ай-петри, новости крыма, служба автомобильных дорог республики крым
"Дорога висит в воздухе": когда отремонтируют трассу Ялта-Бахчисарай

Служба автодорог Крыма: ремонт дороги Ялта-Бахчисарай полностью завершат к концу 2025 года

10:45 17.10.2023 (обновлено: 10:48 17.10.2023)
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаОбвалившийся участок дороги на Ай-Петри
Обвалившийся участок дороги на Ай-Петри
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Ремонтные работы на автодороге Ялта – Бахчисарай, которая после оползня в 2020 году находится в аварийном состоянии, планируют завершить к концу следующего года, а обустройство инженерной защиты рассчитывают закончить к концу 2025-го. Об этом РИА Новости Крым рассказал начальник Службы автомобильных дорог Крыма Максим Тарасов.
"Это дорога протяженностью 43 км. Мы 15 сентября заключили контракт на работы на участок 30 км, и на оставшийся участок в 13 км заключили контракт на проектирование инженерной защиты. Ремонт мы планируем завершить к концу следующего года, а всю инженерную защиту – к концу 2025 года", - рассказал он.
Работы будут вести на участке с 26-го по 69-й километры. Стоимость ремонта составляет около 780 млн рублей, цена инженерной защиты – около 2,4 млрд.
"Там будут установлены подпорные стены, буронабивные сваи. Там практически полдороги ушло в обрыв, большой перепад высот – угол около 30 градусов. Дорога практически висит в воздухе", - проинформировал он.
Ранее глава республики Сергей Аксенов заявлял, что всего на ремонт этой автодороги предусмотрено 3 миллиарда рублей. До этого в Службе автомобильных дорог Крыма, которая является заказчиком работ, сообщали, что ремонт участка дороги с 26 по 69 километры включен в госпрограмму "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Строительно-монтажные работы планировалось провести в течение 2023-2025 годов.
До тех пор проезд на Ай-Петри со стороны села Соколиное остается закрытым для проезда. Решение об ограничении движения было принято в феврале 2020 года после того, как сошедший оползень частично разрушил опорную стену и повредил дорожное полотно.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как выглядит провалившаяся дорога на Ай-Петри
На ремонт дороги Бахчисарай – Ялта выделили больше 750 миллионов рублей
В Крыму укрепят трассу Бахчисарай – Ялта: цена проекта 250 млн
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымРемонт дорогРемонт и строительство дорог в КрымуМаксим тарасовКрымЯлтаБахчисарайАй-ПетриНовости КрымаСлужба автомобильных дорог Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:59Тарифы на проезд в Крыму до конца года не повысят - власти
11:50Двое детей погибли в пожаре на Кубани
11:07Бойцы "Днепра" разгромили ВСУ у острова Алексеевский
10:45"Дорога висит в воздухе": когда отремонтируют трассу Ялта-Бахчисарай
10:40Мирный житель погиб в Херсонской области в результате обстрела ВСУ
10:23В Крыму ФСБ задержала украинского агента
10:11Керченская паромная переправа: обстановка во вторник
10:00Mriya Resort & SPA запускает всероссийский конкурс дизайн-проектов
09:49В Севастополе корабли ЧФ готовятся стрелять: когда и где пройдут учения
09:33Керченский политехнический – пять лет преодолевая боль
09:04На подлете к Крыму сбиты восемь украинских беспилотников
08:56"Оборонка" сможет использовать все резервы для выпуска артиллерии - Шойгу
08:46Госдума отзывает ратификацию Договора о запрете ядерных испытаний
08:15Крымский мост: оперативная информация на утро вторника
08:04Работают реактивные бомбометы: в Севастополе тренируется флот
07:48В Севастополе на закупку лекарств выделят дополнительные средства
07:17На что власти Ялты потратят сэкономленные за год 53 миллиона рублей
06:48Сборная Крыма сыграет со сборной мира: где пройдет уникальный матч
06:02Мишустин: социальный бизнес в новых регионах России поддержат грантами
00:02Какой сегодня праздник: 17 октября
Лента новостейМолния