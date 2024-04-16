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Мошенничество по-крупному: на Кубани предприниматель похитил 3 млн рублей - РИА Новости Крым, 16.04.2024
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Мошенничество по-крупному: на Кубани предприниматель похитил 3 млн рублей
Мошенничество по-крупному: на Кубани предприниматель похитил 3 млн рублей - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Мошенничество по-крупному: на Кубани предприниматель похитил 3 млн рублей
Предприниматель из Краснодарского края пойдет под суд по обвинению в крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ. РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T11:17
2024-04-16T11:17
краснодарский край
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
мошенничество
деньги
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Предприниматель из Краснодарского края пойдет под суд по обвинению в крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.По информации ведомства, сумма ущерба предприятию составила около 3 миллионов рублей. Денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению."На период предварительного следствия обвиняемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - уточняют в МВД России.Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.В начале апреля стало известно о хищении 14 млн рублей при благоустройстве дворовых территорий в Ялте. Уголовные дела о мошенничестве были переданы в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи аферистки провернули обман на 200 миллионов – дело ушло в судВ суд Симферополя передано дело группы мошенников: 277 пострадавшихМошенница создала финансовую пирамиду и присвоила 33 млн рублей крымчан
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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краснодарский край, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мошенничество, деньги, происшествия, новости
Мошенничество по-крупному: на Кубани предприниматель похитил 3 млн рублей

На Кубани предприниматель пойдет под суд за мошенничество на 3 млн рублей

11:17 16.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Предприниматель из Краснодарского края пойдет под суд по обвинению в крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

"Обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем в сфере оптовой торговли сельскохозяйственной продукцией, заключил договор с местным предприятием на поставку 600 тонн свекловичной патоки. После подписания договора на расчетный счет продавца были перечислены деньги, однако мужчина не выполнил взятые на себя обязательства", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, сумма ущерба предприятию составила около 3 миллионов рублей. Денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению.
"На период предварительного следствия обвиняемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - уточняют в МВД России.
Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
В начале апреля стало известно о хищении 14 млн рублей при благоустройстве дворовых территорий в Ялте. Уголовные дела о мошенничестве были переданы в суд.
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Краснодарский крайМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)МошенничествоДеньгиПроисшествияНовости
 
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