https://crimea.ria.ru/20240416/moshennichestvo-po-krupnomu-na-kubani-predprinimatel-pokhitil-3-mln-rubley-1136583502.html

Мошенничество по-крупному: на Кубани предприниматель похитил 3 млн рублей

Мошенничество по-крупному: на Кубани предприниматель похитил 3 млн рублей - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Мошенничество по-крупному: на Кубани предприниматель похитил 3 млн рублей

Предприниматель из Краснодарского края пойдет под суд по обвинению в крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ. РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T11:17

2024-04-16T11:17

2024-04-16T11:17

краснодарский край

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

мошенничество

деньги

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262321_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_209d45f7064b9af6158954a4d534f697.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Предприниматель из Краснодарского края пойдет под суд по обвинению в крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.По информации ведомства, сумма ущерба предприятию составила около 3 миллионов рублей. Денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению."На период предварительного следствия обвиняемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - уточняют в МВД России.Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.В начале апреля стало известно о хищении 14 млн рублей при благоустройстве дворовых территорий в Ялте. Уголовные дела о мошенничестве были переданы в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи аферистки провернули обман на 200 миллионов – дело ушло в судВ суд Симферополя передано дело группы мошенников: 277 пострадавшихМошенница создала финансовую пирамиду и присвоила 33 млн рублей крымчан

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мошенничество, деньги, происшествия, новости