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Мошенница создала финансовую пирамиду и присвоила 33 млн рублей крымчан - РИА Новости Крым, 02.04.2024
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Мошенница создала финансовую пирамиду и присвоила 33 млн рублей крымчан
Мошенница создала финансовую пирамиду и присвоила 33 млн рублей крымчан - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Мошенница создала финансовую пирамиду и присвоила 33 млн рублей крымчан
Жительница Краснодара ответит за создание финансовой пирамиды и похищение у крымчан около 33 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T13:30
2024-04-02T13:31
севастополь
финансовая пирамида
мошенничество
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Жительница Краснодара ответит за создание финансовой пирамиды и похищение у крымчан около 33 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России."Она привлекала денежные средства жителей Крымского полуострова в качестве вкладов и обещала ежемесячно выплачивать до 20 процентов от суммы вложений. Однако исполнять свои обязательства не намеревалась", – сказано в сообщении.Следствием установлено, что 52-летняя жительница Краснодара организовала кредитный потребительский кооператив, разместила в интернете и газетах объявления о возможности получения большого дохода. Кроме того, она открыла восемь офисов организации в Крыму и Севастополе. При этом нанятые работники не были осведомлены о преступном замысле своего работодателя.Обвиняемая также попыталась легализовать полученные преступным путем средства и приобрела две квартиры в Краснодарском крае общей стоимостью более 11 млн рублей, оформив их на своих родственников.Расследование уголовного дела о финансовой пирамиде и отмывании денег завершено. В ближайшее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением будут переданы в Севастопольский городской суд для дальнейшего рассмотрения.Читайте также на РИА Новости Крым:Телефонные мошенники разработали новую схему обмана по видеосвязиМошенники заработали на доверчивых жителях Крыма почти 23 млн рублейЖители Крыма за неделю отдали мошенникам более 10 миллионов рублей
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РИА Новости Крым
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севастополь, финансовая пирамида, мошенничество, происшествия, общество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости крыма, крым
Мошенница создала финансовую пирамиду и присвоила 33 млн рублей крымчан

В Севастополе будут судить организатора финансовой пирамиды за похищение 33 млн рублей

13:30 02.04.2024 (обновлено: 13:31 02.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Полиция шеврон
Полиция шеврон - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Жительница Краснодара ответит за создание финансовой пирамиды и похищение у крымчан около 33 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
"Она привлекала денежные средства жителей Крымского полуострова в качестве вкладов и обещала ежемесячно выплачивать до 20 процентов от суммы вложений. Однако исполнять свои обязательства не намеревалась", – сказано в сообщении.
Следствием установлено, что 52-летняя жительница Краснодара организовала кредитный потребительский кооператив, разместила в интернете и газетах объявления о возможности получения большого дохода. Кроме того, она открыла восемь офисов организации в Крыму и Севастополе. При этом нанятые работники не были осведомлены о преступном замысле своего работодателя.
"За несколько лет своей противоправной деятельности аферистке удалось обмануть 51 вкладчика и похитить у них около 33 млн рублей", – уточнили в ведомстве.
Обвиняемая также попыталась легализовать полученные преступным путем средства и приобрела две квартиры в Краснодарском крае общей стоимостью более 11 млн рублей, оформив их на своих родственников.
Расследование уголовного дела о финансовой пирамиде и отмывании денег завершено. В ближайшее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением будут переданы в Севастопольский городской суд для дальнейшего рассмотрения.
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СевастопольФинансовая пирамидаМошенничествоПроисшествияОбществоМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Новости КрымаКрым
 
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