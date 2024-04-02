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Мошенница создала финансовую пирамиду и присвоила 33 млн рублей крымчан

Мошенница создала финансовую пирамиду и присвоила 33 млн рублей крымчан - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Мошенница создала финансовую пирамиду и присвоила 33 млн рублей крымчан

Жительница Краснодара ответит за создание финансовой пирамиды и похищение у крымчан около 33 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T13:30

2024-04-02T13:30

2024-04-02T13:31

севастополь

финансовая пирамида

мошенничество

происшествия

общество

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Жительница Краснодара ответит за создание финансовой пирамиды и похищение у крымчан около 33 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России."Она привлекала денежные средства жителей Крымского полуострова в качестве вкладов и обещала ежемесячно выплачивать до 20 процентов от суммы вложений. Однако исполнять свои обязательства не намеревалась", – сказано в сообщении.Следствием установлено, что 52-летняя жительница Краснодара организовала кредитный потребительский кооператив, разместила в интернете и газетах объявления о возможности получения большого дохода. Кроме того, она открыла восемь офисов организации в Крыму и Севастополе. При этом нанятые работники не были осведомлены о преступном замысле своего работодателя.Обвиняемая также попыталась легализовать полученные преступным путем средства и приобрела две квартиры в Краснодарском крае общей стоимостью более 11 млн рублей, оформив их на своих родственников.Расследование уголовного дела о финансовой пирамиде и отмывании денег завершено. В ближайшее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением будут переданы в Севастопольский городской суд для дальнейшего рассмотрения.Читайте также на РИА Новости Крым:Телефонные мошенники разработали новую схему обмана по видеосвязиМошенники заработали на доверчивых жителях Крыма почти 23 млн рублейЖители Крыма за неделю отдали мошенникам более 10 миллионов рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, финансовая пирамида, мошенничество, происшествия, общество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости крыма, крым